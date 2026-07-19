¿A qué hora comienza la ceremonia de clausura del Mundial 2026?
Publicado el19/07/2026 a las 06:52
La FIFA presentó los detalles de la ceremonia de clausura que se llevará a cabo este domingo 19 de julio, antes de la gran Final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el Estadio New York New Jersey.
El espectáculo reunirá a figuras de la música, el cine y el entretenimiento en una producción que promete convertirse en uno de los momentos más memorables del torneo.
Tom Cruise y grandes estrellas encabezarán el evento
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Entre los invitados confirmados por la FIFA destacan el actor Tom Cruise, además de los artistas Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed, quienes formarán parte del espectáculo previo al partido que definirá al nuevo campeón del mundo.
Además, la cantante Jennifer Hudson interpretará el himno de Estados Unidos antes del inicio de la Final.
¿A qué hora comienza la ceremonia?
La ceremonia de clausura arrancará 90 minutos antes del partido, mientras que las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial para recibir a miles de aficionados.
Horarios de la Final y ceremonia
- Este de Estados Unidos (ET): 1:30 p.m.
- Centro de Estados Unidos (CT): 12:30 p.m.
- Pacífico de Estados Unidos (PT): 10:30 a.m.
- México (Centro): 11:30 a.m.
Un cierre a la altura del torneo
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El espectáculo será producido por la FIFA en colaboración con Balich Wonder Studio y combinará música, cultura y futbol para poner el broche de oro al Mundial 2026.
«Hecho a imagen de las ceremonias de apertura, este evento cerrará el recorrido de la Copa Mundial a través de la música, la cultura y el futbol antes de coronar al nuevo campeón», explicó Heimo Schirgi, director de operaciones del torneo.
El Mundial más grande de la historia
La Copa del Mundo 2026 marcó un antes y un después al convertirse en la primera edición con 48 selecciones y celebrarse en 16 sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá.
Ahora, todo está listo para que España y Argentina definan al campeón en una Final que estará acompañada por un espectáculo repleto de estrellas y millones de espectadores alrededor del mundo.
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