¿A qué hora comienza la ceremonia de clausura del Mundial 2026?

La FIFA presentó los detalles de la ceremonia de clausura que se llevará a cabo este domingo 19 de julio, antes de la gran Final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el Estadio New York New Jersey.

El espectáculo reunirá a figuras de la música, el cine y el entretenimiento en una producción que promete convertirse en uno de los momentos más memorables del torneo.

Tom Cruise y grandes estrellas encabezarán el evento

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Entre los invitados confirmados por la FIFA destacan el actor Tom Cruise, además de los artistas Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed, quienes formarán parte del espectáculo previo al partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

Además, la cantante Jennifer Hudson interpretará el himno de Estados Unidos antes del inicio de la Final.

¿A qué hora comienza la ceremonia?

La ceremonia de clausura arrancará 90 minutos antes del partido, mientras que las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial para recibir a miles de aficionados.