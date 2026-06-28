¡Definidos los 16avos del Mundial 2026! Así quedaron todos los cruces rumbo al título
Quedaron definidos los cruces de los 16avos de final del Mundial 2026. Consulta todos los enfrentamientos y las selecciones clasificadas.
Por Alfredo Suárez
Publicado el27/06/2026 a las 19:41
Concluyó la fase de grupos del Mundial 2026 y quedaron definidos los 16 cruces de los dieciseisavos de final, donde 32 selecciones continúan en la lucha por conquistar la Copa del Mundo.
Los clasificados a la siguiente ronda
Avanzaron como líderes y segundos de grupo:
- México
- Sudáfrica
- Suiza
- Canadá
- Brasil
- Marruecos
- Estados Unidos
- Australia
- Alemania
- Costa de Marfil
- Países Bajos
- Japón
- Francia
- Noruega
- Bélgica
- Egipto
- España
- Cabo Verde
- Argentina
- Austria
- Colombia
- Portugal
- Inglaterra
- Croacia
Como mejores terceros avanzaron:
- Suecia
- Bosnia y Herzegovina
- Ecuador
- Paraguay
- Senegal
- Ghana
- Argelia
- República Democrática del Congo
Los cruces de los 16avos de final
- Sudáfrica vs. Canadá
- Alemania vs. Paraguay
- Países Bajos vs. Marruecos
- Brasil vs. Japón
- Francia vs. Suecia
- Costa de Marfil vs. Noruega
- México vs. Ecuador
- Inglaterra vs. República Democrática del Congo
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
- Bélgica vs. Senegal
- Portugal vs. Croacia
- España vs. Austria
- Suiza vs. mejor tercer lugar pendiente
- Argentina vs. Cabo Verde
- Colombia vs. Ghana
- Australia vs. Egipto
Los grandes duelos
La primera ronda de eliminación directa deja varios enfrentamientos atractivos, destacando el choque entre Portugal y Croacia, el Brasil vs. Japón, el México vs. Ecuador y el Argentina vs. Cabo Verde, mientras que Inglaterra tendrá un complicado desafío frente a la República Democrática del Congo.
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