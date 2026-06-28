¡Definidos los 16avos del Mundial 2026! Así quedaron todos los cruces rumbo al título

Concluyó la fase de grupos del Mundial 2026 y quedaron definidos los 16 cruces de los dieciseisavos de final, donde 32 selecciones continúan en la lucha por conquistar la Copa del Mundo.

Los clasificados a la siguiente ronda

Avanzaron como líderes y segundos de grupo:

México

Sudáfrica

Suiza

Canadá

Brasil

Marruecos

Estados Unidos

Australia

Alemania

Costa de Marfil

Países Bajos

Japón

Francia

Noruega

Bélgica

Egipto

España

Cabo Verde

Argentina

Austria

Colombia

Portugal

Inglaterra

Croacia

Como mejores terceros avanzaron:

Suecia

Bosnia y Herzegovina

Ecuador

Paraguay

Senegal

Ghana

Argelia

República Democrática del Congo

Los cruces de los 16avos de final