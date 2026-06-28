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¡Definidos los 16avos del Mundial 2026! Así quedaron todos los cruces rumbo al título
Quedaron definidos los cruces de los 16avos de final del Mundial 2026. Consulta todos los enfrentamientos y las selecciones clasificadas.
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¡Definidos los 16avos del Mundial 2026! Así quedaron todos los cruces rumbo al título
FOTO: EFE

Publicado el27/06/2026 a las 19:41

Concluyó la fase de grupos del Mundial 2026 y quedaron definidos los 16 cruces de los dieciseisavos de final, donde 32 selecciones continúan en la lucha por conquistar la Copa del Mundo.

Los clasificados a la siguiente ronda

Foto: EFE

Avanzaron como líderes y segundos de grupo:

  • México
  • Sudáfrica
  • Suiza
  • Canadá
  • Brasil
  • Marruecos
  • Estados Unidos
  • Australia
  • Alemania
  • Costa de Marfil
  • Países Bajos
  • Japón
  • Francia
  • Noruega
  • Bélgica
  • Egipto
  • España
  • Cabo Verde
  • Argentina
  • Austria
  • Colombia
  • Portugal
  • Inglaterra
  • Croacia

Como mejores terceros avanzaron:

Mundial - Congo
FOTO: EFE
  • Suecia
  • Bosnia y Herzegovina
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Senegal
  • Ghana
  • Argelia
  • República Democrática del Congo

Los cruces de los 16avos de final

  • Sudáfrica vs. Canadá
  • Alemania vs. Paraguay
  • Países Bajos vs. Marruecos
  • Brasil vs. Japón
  • Francia vs. Suecia
  • Costa de Marfil vs. Noruega
  • México vs. Ecuador
  • Inglaterra vs. República Democrática del Congo
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
  • Bélgica vs. Senegal
  • Portugal vs. Croacia
  • España vs. Austria
  • Suiza vs. mejor tercer lugar pendiente
  • Argentina vs. Cabo Verde
  • Colombia vs. Ghana
  • Australia vs. Egipto

Los grandes duelos

La primera ronda de eliminación directa deja varios enfrentamientos atractivos, destacando el choque entre Portugal y Croacia, el Brasil vs. Japón, el México vs. Ecuador y el Argentina vs. Cabo Verde, mientras que Inglaterra tendrá un complicado desafío frente a la República Democrática del Congo.

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