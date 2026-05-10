Zverev: Sinner es el gran favorito en Roland Garros

La ausencia de Carlos Alcaraz en Roland Garros cambia por completo el panorama del torneo.

Alexander Zverev lo dejó claro tras su victoria en Roma: sin el español, Jannik Sinner parte como el principal candidato al título.

El escenario abre una nueva jerarquía rumbo al Grand Slam en París.

La baja de Alcaraz redefine el favoritismo y deja a Sinner con ventaja clara en la lucha por el título.

Zverev señala a Sinner como el gran favorito

El tenista alemán reconoció que la ausencia de Alcaraz impacta directamente en el favoritismo del torneo.