Zverev: Sinner es el gran favorito en Roland Garros
La ausencia de Carlos Alcaraz en Roland Garros cambia por completo el panorama del torneo. Alexander Zverev lo dejó claro tras su victoria en Roma: sin el español, Jannik Sinner parte como el principal candidato al título. El escenario abre una nueva jerarquía rumbo al Grand Slam en París. La baja de Alcaraz redefine el […]
Publicado el10/05/2026 a las 13:26
La ausencia de Carlos Alcaraz en Roland Garros cambia por completo el panorama del torneo.
Alexander Zverev lo dejó claro tras su victoria en Roma: sin el español, Jannik Sinner parte como el principal candidato al título.
El escenario abre una nueva jerarquía rumbo al Grand Slam en París.
La baja de Alcaraz redefine el favoritismo y deja a Sinner con ventaja clara en la lucha por el título.
Zverev señala a Sinner como el gran favorito
El tenista alemán reconoció que la ausencia de Alcaraz impacta directamente en el favoritismo del torneo.
Según explicó, el español era uno de los principales contendientes en polvo de ladrillo.
Sin él, considera que Sinner queda por encima del resto.
Alcaraz dominaba en tierra batida
Zverev destacó que el español tenía un nivel comparable o superior en esta superficie.
Su historial en Roland Garros lo posicionaba como uno de los máximos aspirantes.
La lesión cambia ese equilibrio en la previa del torneo.
Sinner llega en gran momento
El italiano atraviesa una racha destacada con muy pocas derrotas en el último año.
Su rendimiento lo mantiene como número uno del mundo y uno de los jugadores más consistentes.
Este nivel lo coloca como el rival a vencer en París.
Pocos jugadores aparecen como alternativas
Con Alcaraz fuera, el grupo de candidatos se reduce.
Zverev se perfila como uno de los principales rivales, junto a figuras con experiencia en Grand Slam.
El resto llega con menos regularidad en la superficie.
Djokovic sigue siendo un factor
A pesar de no estar en su mejor momento, el serbio continúa siendo un competidor relevante. Su historial en torneos grandes lo mantiene como una amenaza.
Su presencia añade incertidumbre al torneo.
Roland Garros iniciará en las próximas semanas con Sinner como favorito, mientras el resto del circuito busca desafiar su dominio.
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