Yolanda Andrade revela que su médico le dio un pronóstico de “un año y medio” y Thalía reacciona
Publicado el28/08/2026 a las 09:59
- Su médico habló de año y medio.
• Thalía le pidió seguir luchando.
• Seguidores le enviaron mensajes de apoyo.
¿Morirá Yolanda Andrade?. Yolanda Andrade sorprendió al revelar que uno de sus médicos le habló de un posible pronóstico de “un año y medio”, una estimación que la conductora decidió enfrentar enfocándose en aprovechar el tiempo y continuar viviendo plenamente.
La revelación ocurrió durante una transmisión en vivo junto a Thalía, en la que Andrade habló de los momentos más complicados que ha atravesado desde que comenzó su batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), según informó la misma actriz en su instagram.
“Un año y medio”: el pronóstico que recibió Yolanda Andrade
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Lejos de describir la conversación con su médico únicamente desde el miedo, Yolanda compartió la particular reflexión que tuvo después de conocer la estimación.
“Qué afortunada soy, que sé que me puedo morir”, recordó. Según su relato, el especialista le preguntó “Why?” y ella respondió: “Porque tengo mucho tiempo para hacer muchas cosas. Un año y medio”.
Thalía reaccionó primero con humor al escucharla y expresó: “Hay que darle vuelo a la hilacha”. Sin embargo, también buscó dejarle claro que una estimación médica no representa necesariamente una fecha definitiva.
“Ese diagnóstico es un shock, pero nadie tenemos la fecha en la que vamos a morir, nadie”, señaló la intérprete de “Amor a la mexicana” durante la conversación.
Thalía se convirtió en uno de sus grandes apoyos
Yolanda también recordó que atravesó un momento en el que perdió las ilusiones para continuar y que las palabras de su amiga fueron importantes para cambiar su perspectiva.
“Te dije que no tenía ninguna ilusión más para vivir, entonces tú me dijiste que yo era amada”, expresó. Andrade aseguró que comenzó a valorar el cariño de personas que incluso no la conocen personalmente.
“Sí me di cuenta de que la gente ha sido maravillosa conmigo, gente que ni me conoce. Esa es una fuerza, la oración y el buen deseo”, agregó.
Thalía, por su parte, reafirmó el vínculo que existe entre ambas: “Yo te amo y te agradezco a ti muchas otras cosas que siempre me muestras, me enseñas; si nos caemos nos levantamos, me levantas, yo a ti, de eso se trata”.
Seguidores reaccionan al encuentro de Yolanda y Thalía
La publicación de Andrade provocó numerosas muestras de cariño en Instagram. Entre los mensajes, una persona escribió: “Bonita amistad en las buenas y en las malas, bendiciones siempre”.
Otra reacción destacó precisamente el apoyo que ambas se han brindado: “Lo que hace una amistad sincera… te llena de paz, energía y esperanza”. Un usuario más señaló: “El significado de amistad… lo que ya no se encuentra en este planeta”.
También hubo mensajes directamente relacionados con la salud de la conductora. “Yolanda, te queremos mucho y estamos contigo”, escribió una persona, mientras otra aseguró: “Muchísimas personas tenemos en cadena de oración a Yolanda”.
¿Morirá Yolanda Andrade? La lucha de Yolanda Andrade contra sus padecimientos
De acuerdo con la información proporcionada por Agencia México, Andrade enfrenta ELA, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal.
La presentadora también ha hablado públicamente de neuralgia del trigémino y de las secuelas relacionadas con un aneurisma cerebral. En días recientes ha compartido imágenes de visitas al hospital, estudios y chequeos médicos.
A pesar de las dificultades, la conversación con Thalía mostró a una Yolanda concentrada en aprovechar el presente. El “año y medio” corresponde a la estimación que ella misma atribuyó a su médico y no a una fecha exacta de fallecimiento, algo que su amiga insistió en recordarle mientras ambas hablaban de amistad, miedo, esperanza y ganas de seguir adelante.