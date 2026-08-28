Yolanda Andrade revela que su médico le dio un pronóstico de “un año y medio” y Thalía reacciona

Su médico habló de año y medio.

• Thalía le pidió seguir luchando.

• Seguidores le enviaron mensajes de apoyo.

¿Morirá Yolanda Andrade?. Yolanda Andrade sorprendió al revelar que uno de sus médicos le habló de un posible pronóstico de “un año y medio”, una estimación que la conductora decidió enfrentar enfocándose en aprovechar el tiempo y continuar viviendo plenamente.

La revelación ocurrió durante una transmisión en vivo junto a Thalía, en la que Andrade habló de los momentos más complicados que ha atravesado desde que comenzó su batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), según informó la misma actriz en su instagram.

“Un año y medio”: el pronóstico que recibió Yolanda Andrade

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Lejos de describir la conversación con su médico únicamente desde el miedo, Yolanda compartió la particular reflexión que tuvo después de conocer la estimación.

“Qué afortunada soy, que sé que me puedo morir”, recordó. Según su relato, el especialista le preguntó “Why?” y ella respondió: “Porque tengo mucho tiempo para hacer muchas cosas. Un año y medio”.

Thalía reaccionó primero con humor al escucharla y expresó: “Hay que darle vuelo a la hilacha”. Sin embargo, también buscó dejarle claro que una estimación médica no representa necesariamente una fecha definitiva.

“Ese diagnóstico es un shock, pero nadie tenemos la fecha en la que vamos a morir, nadie”, señaló la intérprete de “Amor a la mexicana” durante la conversación.