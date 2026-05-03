Walgreens acelera cierres y pone fecha límite: clientes tienen días para surtir recetas y básicos
Walgreens acelera cierres Fecha límite 19 mayo Recetas serán transferidas Walgreens vuelve a encender las alarmas en el sector minorista con el anuncio de un nuevo cierre. La cadena confirmó que otra de sus sucursales bajará la cortina en las próximas semanas. Los clientes de Rockford, Illinois, tienen ya una fecha marcada en el calendario. […]
Publicado el03/05/2026 a las 09:31
- Walgreens acelera cierres
- Fecha límite 19 mayo
- Recetas serán transferidas
Walgreens vuelve a encender las alarmas en el sector minorista con el anuncio de un nuevo cierre. La cadena confirmó que otra de sus sucursales bajará la cortina en las próximas semanas.
Los clientes de Rockford, Illinois, tienen ya una fecha marcada en el calendario. La tienda ubicada en 5503 E. State Street dejará de operar el 19 de mayo.
El aviso implica que quienes dependen de esa farmacia deberán reorganizar sus compras. Especialmente aquellos que surten medicamentos de manera regular.
La empresa informó que los historiales de recetas serán transferidos automáticamente. Los clientes podrán acudir a la sucursal ubicada en 2525 S. Alpine Road.
Rockford pierde otra sucursal
Este no es un hecho aislado en la ciudad. En enero del año pasado también cerró la tienda de la calle Kishwaukee.
Además, en febrero de 2024 dejó de operar la sucursal del centro en 1201 E. State Street. El patrón confirma una reducción progresiva en Rockford.
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Walgreens cuenta con aproximadamente 8,500 tiendas en Estados Unidos. A nivel internacional suma varios miles adicionales.
Sin embargo, la compañía ya había anticipado ajustes significativos. En 2024 anunció un plan para cerrar más de 1,200 tiendas en un periodo de tres años.
Un ajuste que se replica en otros estados
El cierre en Illinois coincide con decisiones similares en otras ciudades. La empresa también confirmó la clausura de una sucursal en Seattle.
Un portavoz explicó en un comunicado que la tienda de Jackson Street cerrará el 19 de mayo de 2026. “Los clientes podrán seguir recogiendo sus recetas en este establecimiento hasta la fecha de cierre”, señalaron.
Después de esa fecha, los pacientes serán redirigidos a otra farmacia cercana. El procedimiento busca garantizar continuidad en los tratamientos médicos.
La estrategia refleja una reconfiguración más amplia de la red de tiendas. Además, la compañía insiste en que busca optimizar operaciones y recursos.
Clientes contra el reloj
Para los consumidores habituales, el mensaje es claro: hay pocos días para comprar en la tienda afectada. Quienes dependen de productos básicos y medicamentos deberán planificar con anticipación.
El cierre también impacta en el empleo y la dinámica comercial local. Cada sucursal que desaparece modifica el mapa minorista de la zona.
Aunque Walgreens no ha detallado nuevos cierres inmediatos en Rockford, el antecedente genera incertidumbre. La reducción sostenida alimenta preguntas sobre el futuro de la cadena en ciertas comunidades.
Mientras tanto, la fecha límite se acerca. El 19 de mayo marcará el fin de otra tienda que durante años fue punto de referencia para miles de clientes, según ‘The Us Sun‘.