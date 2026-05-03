Walgreens acelera cierres

Fecha límite 19 mayo

Recetas serán transferidas

Walgreens vuelve a encender las alarmas en el sector minorista con el anuncio de un nuevo cierre. La cadena confirmó que otra de sus sucursales bajará la cortina en las próximas semanas.

Los clientes de Rockford, Illinois, tienen ya una fecha marcada en el calendario. La tienda ubicada en 5503 E. State Street dejará de operar el 19 de mayo.

El aviso implica que quienes dependen de esa farmacia deberán reorganizar sus compras. Especialmente aquellos que surten medicamentos de manera regular.

La empresa informó que los historiales de recetas serán transferidos automáticamente. Los clientes podrán acudir a la sucursal ubicada en 2525 S. Alpine Road.

Rockford pierde otra sucursal

Este no es un hecho aislado en la ciudad. En enero del año pasado también cerró la tienda de la calle Kishwaukee.