Votantes de ambos partidos ven con buenos ojos la manipulación de mapas electorales en EE.UU.
Publicado el21/11/2025 a las 20:40
- Manipulación de mapas electorales
- Ambos partidos buscan ventaja
- Crecen disputas en tribunales
Un nuevo sondeo nacional reveló que la mayoría de votantes demócratas y republicanos respaldan la redistribución de distritos electorales en beneficio de sus propios partidos.
El hallazgo muestra un creciente apoyo ciudadano a las tácticas partidistas que buscan influir en los resultados de las elecciones de medio término del próximo año.
La encuesta, realizada por Político y Public First, evidencia que la polarización política también se refleja en la forma en que los votantes conciben el rediseño del mapa electoral.
Para muchos electores, estas modificaciones se han convertido en una herramienta estratégica más que en un mecanismo de equilibrio democrático.
Mayoría demócrata y republicana respalda la ventaja partidista
Según el estudio, el 54% de los votantes demócratas aprueba la creación de nuevos mapas electorales que den ventaja a su partido.
Solo un 10% de ese grupo expresó rechazo a la idea, reflejando un respaldo amplio entre la base progresista.
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De manera similar, el 53% de los votantes republicanos también está a favor de redibujar distritos para fortalecer a su partido.
En ese caso, apenas un 12% se opuso a la propuesta impulsada inicialmente por el presidente Donald Trump en Texas.
La redistribución como herramienta para frenar al rival
La encuesta también preguntó si los electores avalaban la manipulación del mapa para neutralizar al partido contrario.
El 68% de los demócratas respondió afirmativamente a esta posibilidad, un porcentaje incluso mayor que el que apoya hacerlo por ventaja propia.
Entre republicanos, el 57% estuvo de acuerdo con modificar distritos para contrarrestar a los demócratas.
Los datos muestran que ambos bloques ven la redistribución como una forma efectiva de frenar a sus oponentes políticos.
Batallas electorales que ya impactan en estados clave
Los resultados del sondeo se conocen tras la amplia aprobación de la Proposición 50 en California.
Esta medida permitirá rediseñar los mapas congresionales del estado para facilitar que los demócratas ganen cinco distritos adicionales.
La decisión llega como respuesta directa a una iniciativa de Trump en Texas, donde los republicanos buscan asegurar al menos cinco escaños extra.
Ese cambio podría ayudar al partido a retener su mayoría en la Cámara Baja en 2026.
Las peleas legales suben de tono en todo el país
Los conflictos por los nuevos mapas congresionales ya están en manos de los tribunales.
De acuerdo con los reportes, en Texas, un juez federal ordenó congelar la aplicación del rediseño mientras analiza una demanda por presunta marginación de minorías.
En paralelo, el Gobierno de Trump presentó una demanda contra el plan de California, alegando un supuesto sesgo racial favorable a la población latina.
A pesar de los litigios, ambos partidos están intensificando sus esfuerzos en distintos estados para avanzar con sus propios diseños electorales.
El sondeo confirma que las batallas por la redistribución de distritos se han convertido en una pieza central del escenario político estadounidense.
Tanto demócratas como republicanos parecen dispuestos a utilizar el mapa electoral como un instrumento estratégico.
Las disputas legales, las reformas impulsadas en los estados y el apoyo ciudadano muestran que esta pugna dominará la agenda previa a las elecciones.
Con varios procesos judiciales en marcha, el desenlace podría redefinir la representación política en los próximos comicios, señaló ‘EFE’ y ‘La Nación‘.