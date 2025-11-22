Votantes de ambos partidos ven con buenos ojos la manipulación de mapas electorales en EE.UU.

Manipulación de mapas electorales

Ambos partidos buscan ventaja

Crecen disputas en tribunales

Un nuevo sondeo nacional reveló que la mayoría de votantes demócratas y republicanos respaldan la redistribución de distritos electorales en beneficio de sus propios partidos.

El hallazgo muestra un creciente apoyo ciudadano a las tácticas partidistas que buscan influir en los resultados de las elecciones de medio término del próximo año.

La encuesta, realizada por Político y Public First, evidencia que la polarización política también se refleja en la forma en que los votantes conciben el rediseño del mapa electoral.

Para muchos electores, estas modificaciones se han convertido en una herramienta estratégica más que en un mecanismo de equilibrio democrático.

Mayoría demócrata y republicana respalda la ventaja partidista

Según el estudio, el 54% de los votantes demócratas aprueba la creación de nuevos mapas electorales que den ventaja a su partido.

Solo un 10% de ese grupo expresó rechazo a la idea, reflejando un respaldo amplio entre la base progresista.

De manera similar, el 53% de los votantes republicanos también está a favor de redibujar distritos para fortalecer a su partido.

En ese caso, apenas un 12% se opuso a la propuesta impulsada inicialmente por el presidente Donald Trump en Texas.