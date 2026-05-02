Vórtice polar desata frío en EEUU

Riesgo de heladas tardías

Impacto en cultivos

El arranque de mayo no traerá el calor estable que muchos esperaban en el Medio Oeste y el Noreste.

Las secuelas del vórtice polar de primavera están alterando la atmósfera y favoreciendo nuevas irrupciones de aire frío.

En lugar de una transición firme hacia temperaturas suaves, se anticipan más jornadas por debajo del promedio.

Hogares, escuelas y comercios podrían verse obligados a encender la calefacción en días que normalmente ya serían templados.

Bloqueo atmosférico y aire canadiense

El fenómeno está vinculado a un cambio ocurrido en el vórtice polar entre marzo y abril.