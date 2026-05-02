Mayo congelado: el vórtice polar desata un inusual regreso del frío en EE.UU.
Vórtice polar desata frío en EEUU Riesgo de heladas tardías Impacto en cultivos El arranque de mayo no traerá el calor estable que muchos esperaban en el Medio Oeste y el Noreste. Las secuelas del vórtice polar de primavera están alterando la atmósfera y favoreciendo nuevas irrupciones de aire frío. En lugar de una transición […]
Publicado el02/05/2026 a las 09:14
- Vórtice polar desata frío en EEUU
- Riesgo de heladas tardías
- Impacto en cultivos
El arranque de mayo no traerá el calor estable que muchos esperaban en el Medio Oeste y el Noreste.
Las secuelas del vórtice polar de primavera están alterando la atmósfera y favoreciendo nuevas irrupciones de aire frío.
En lugar de una transición firme hacia temperaturas suaves, se anticipan más jornadas por debajo del promedio.
Hogares, escuelas y comercios podrían verse obligados a encender la calefacción en días que normalmente ya serían templados.
Bloqueo atmosférico y aire canadiense
El fenómeno está vinculado a un cambio ocurrido en el vórtice polar entre marzo y abril.
Ese ajuste generó un bloqueo en la corriente en chorro a la altura de Groenlandia.
TE PUEDE INTERESAR: Incendios forestales fuera de control en el sureste de EEUU: evacuaciones, humo tóxico y temor por lo que viene
Como consecuencia, la circulación atmosférica permite que masas de aire frío desciendan desde Canadá hacia el centro y el este del país.
Aunque no se prevé una ola ártica extrema como la de mediados de abril, sí habrá descensos marcados en distintos episodios.
Heladas y riesgo para cultivos
En algunos casos aislados, el frío podría incluso mezclarse con precipitaciones ligeras o nieve húmeda.
Las heladas vuelven a ser una amenaza, especialmente tras el crecimiento acelerado que provocaron los días cálidos de abril.
El calor temprano adelantó la brotación y la floración en varias regiones.
Ahora, las ráfagas frías podrían dañar plantas, huertos, viñedos y cultivos de bayas en desarrollo.
Agricultura y jardinería en alerta
Productores agrícolas deberán vigilar de cerca las temperaturas nocturnas en las próximas semanas.
También se recomienda cautela a quienes planean sembrar hortalizas delicadas de temporada cálida.
En varias zonas del este de Estados Unidos podrían registrarse heladas amplias durante el fin de semana.
El riesgo podría extenderse incluso hacia áreas del este de Kentucky y el sur de Virginia.
Primera quincena fría, final incierto
Los primeros diez días del mes podrían mostrar desviaciones térmicas significativas, especialmente en el valle de Ohio y la región de los Grandes Lagos.
Se estiman variaciones de entre 5 y 15 grados por debajo del promedio en distintos momentos.
Históricamente, mayo suele ser más cálido que abril y registra incrementos graduales de temperatura cada pocos días.
Sin embargo, esta primera mitad del mes podría ubicarse entre las más frías de las últimas décadas en varios estados del centro y el este, antes de que una posible entrada de aire cálido en la segunda quincena modere el balance mensual, detalló ‘AccuWeather‘.