Putin admite conversaciones con Estados Unidos sobre una posible intervención en Cuba
Publicado el04/06/2026 a las 14:54
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El presidente ruso, Vladímir Putin, confirmó que existieron conversaciones con la parte estadounidense relacionadas con Cuba, en medio de un contexto marcado por las tensiones entre Washington y La Habana, el respaldo de Moscú al gobierno cubano y las dificultades energéticas que enfrenta la isla.
Putin reconoce conversaciones sobre Cuba
El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió este jueves haber hablado con Estados Unidos sobre una posible operación militar en Cuba similar a la llevada a cabo el 3 de enero pasado en Venezuela. https://t.co/6aT4KyrHuo
— El Comercio (@elcomercio_peru) June 4, 2026
El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió este jueves que hubo contactos con Estados Unidos relacionados con Cuba.
La declaración ocurrió durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales en el Palacio de Constantino, ubicado en las afueras de San Petersburgo.
Entre los medios presentes se encontraba la agencia EFE.
Durante la conversación, Putin respondió a preguntas sobre la relación entre Moscú, Washington y La Habana.
“¿Hubo contactos con la Administración estadounidense sobre Cuba? Sí, los hubo”, afirmó el mandatario ruso.
La declaración se produjo en el marco de un foro internacional celebrado en Rusia.
Las palabras de Putin llegan en un momento en que Moscú mantiene un discurso de apoyo hacia las autoridades cubanas frente a las presiones ejercidas por Estados Unidos.
El comentario también se produce después de diversas señales de acercamiento diplomático y respaldo político entre Rusia y Cuba.
Aunque Putin confirmó la existencia de contactos, no ofreció más detalles sobre el contenido específico de esas conversaciones.
Rusia reafirma su respaldo a Cuba
Segun EFE, un día antes de las declaraciones de Putin, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, envió un mensaje al expresidente cubano Raúl Castro con motivo de su cumpleaños número 95.
Lavrov aprovechó la ocasión para reiterar el respaldo de Moscú a Cuba.
En el mensaje, el canciller ruso expresó solidaridad con el pueblo cubano frente a lo que describió como una presión externa sin precedentes.
“En el marco de la presión externa sin precedentes con la que se topa el pueblo cubano, de nuevo expresamos nuestra firme solidaridad y apoyo”, señaló Lavrov.
El jefe de la diplomacia rusa también elogió la figura de Raúl Castro.
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Lo describió como un ejemplo de servicio desinteresado a la patria, al pueblo cubano y a los ideales de la Revolución Cubana.
Además, aseguró que millones de personas en todo el mundo lo consideran un símbolo de estoicismo, coraje, patriotismo y voluntad inquebrantable.
Las declaraciones reflejan la continuidad de la estrecha relación política entre Moscú y La Habana.
Rusia ha mantenido en los últimos años una posición de apoyo hacia las autoridades cubanas en distintos escenarios internacionales.
Moscú mantiene cooperación con La Habana
El respaldo ruso también se ha manifestado mediante acciones concretas relacionadas con el sector energético.
Ante el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos a Cuba, Moscú envió en marzo un petrolero a la isla.
El cargamento transportó 100.000 toneladas de crudo destinadas a Cuba.
La entrega se produjo en medio de los desafíos energéticos que enfrenta el país caribeño.
La cooperación entre ambos gobiernos ha sido uno de los elementos más visibles de la relación bilateral durante los últimos años.
Las declaraciones de Putin y Lavrov refuerzan esa línea de apoyo político y económico.
Al mismo tiempo, la confirmación de contactos entre Rusia y Estados Unidos sobre Cuba añade un nuevo elemento a la compleja relación entre las tres naciones.
Por ahora, el Kremlin no ha ofrecido detalles adicionales sobre el alcance de esas conversaciones ni sobre los temas específicos abordados durante los contactos con la Administración estadounidense.