Putin admite conversaciones con Estados Unidos sobre una posible intervención en Cuba

Putin confirma contactos sobre Cuba

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El presidente ruso, Vladímir Putin, confirmó que existieron conversaciones con la parte estadounidense relacionadas con Cuba, en medio de un contexto marcado por las tensiones entre Washington y La Habana, el respaldo de Moscú al gobierno cubano y las dificultades energéticas que enfrenta la isla.

Putin reconoce conversaciones sobre Cuba

El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió este jueves haber hablado con Estados Unidos sobre una posible operación militar en Cuba similar a la llevada a cabo el 3 de enero pasado en Venezuela. https://t.co/6aT4KyrHuo — El Comercio (@elcomercio_peru) June 4, 2026



El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió este jueves que hubo contactos con Estados Unidos relacionados con Cuba.

La declaración ocurrió durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales en el Palacio de Constantino, ubicado en las afueras de San Petersburgo.

Entre los medios presentes se encontraba la agencia EFE.

Durante la conversación, Putin respondió a preguntas sobre la relación entre Moscú, Washington y La Habana.

“¿Hubo contactos con la Administración estadounidense sobre Cuba? Sí, los hubo”, afirmó el mandatario ruso.

La declaración se produjo en el marco de un foro internacional celebrado en Rusia.

Las palabras de Putin llegan en un momento en que Moscú mantiene un discurso de apoyo hacia las autoridades cubanas frente a las presiones ejercidas por Estados Unidos.

El comentario también se produce después de diversas señales de acercamiento diplomático y respaldo político entre Rusia y Cuba.

Aunque Putin confirmó la existencia de contactos, no ofreció más detalles sobre el contenido específico de esas conversaciones.