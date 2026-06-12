CBP aclara qué pueden y qué no pueden hacer los influencers en Estados Unidos
Publicado el11/06/2026 a las 16:29
- CBP advierte a influenciadores
- Visa turística tiene límites
- Mundial aumenta vigilancia migratoria
Las autoridades migratorias de Estados Unidos recordaron que los creadores de contenido e influenciadores extranjeros que ingresen al país con visas de turista no pueden realizar actividades consideradas trabajo si generan ingresos durante su estancia, una advertencia que cobra relevancia de cara al Mundial de Fútbol 2026.
La advertencia llega antes del Mundial 2026
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Segun EFE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) reiteró que los extranjeros que ingresan al país con visas B-2 de turismo no tienen autorización para trabajar.
La aclaración se produce en un momento en que se espera la llegada de numerosos creadores de contenido independientes para cubrir el Mundial de Fútbol 2026.
Muchos de ellos planean compartir información, imágenes y experiencias relacionadas con el torneo a través de redes sociales y plataformas digitales.
Sin embargo, las autoridades migratorias subrayaron que la creación de contenido que genere ingresos económicos puede considerarse una actividad laboral.
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Según explicó CBP en un correo electrónico enviado a EFE, las personas que ingresan a Estados Unidos bajo un programa de visitantes y perciben ingresos de una fuente estadounidense incumplen las condiciones de su admisión.
La agencia indicó además que trabajar para un medio de comunicación o visitar el país con el único propósito de crear contenido como influenciador generalmente se considera trabajo.
Por ese motivo, quienes desarrollen este tipo de actividades deben contar con el visado correspondiente.
La advertencia llega cuando el Mundial de 2026 se perfila como uno de los eventos deportivos con mayor presencia de creadores digitales de todo el mundo.
Los infractores podrían enfrentar consecuencias migratorias
El abogado de inmigración Alex Gálvez explicó a EFE que quienes incumplan las condiciones impuestas por el Gobierno estadounidense podrían enfrentar sanciones migratorias.
Entre ellas figura la posible pérdida de la visa de turista.
No obstante, el abogado señaló que algunos creadores de contenido podrían plantear argumentos legales en determinados casos.
Según explicó, la situación podría ser diferente si las cuentas de redes sociales pertenecen a sus países de origen y los pagos son recibidos fuera de Estados Unidos.
La interpretación de estas circunstancias podría convertirse en un punto de debate para quienes realizan actividades digitales de manera internacional.
Las autoridades no detallaron cambios específicos en las normas migratorias.
La advertencia se centró en recordar las restricciones ya existentes para quienes ingresan al país bajo estatus de turismo.
Casos recientes aumentan la atención sobre las restricciones
La discusión sobre ingresos y visas ocurre en medio de un debate más amplio sobre el acceso de visitantes internacionales a Estados Unidos.
La semana pasada, la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos (AIPS) expresó preocupación por las restricciones de visado impuestas a algunos de sus integrantes.
La organización señaló que a ciertos miembros se les ha negado la entrada al país.
Los periodistas no han sido los únicos afectados por decisiones migratorias recientes.
La semana pasada, CBP denegó el ingreso al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan cuando se dirigía a participar en el Mundial de fútbol.
Otro caso mencionado fue el del creador de contenido Khaby Lame.
El senegalés-italiano, considerado uno de los tiktokers más populares del mundo, fue detenido por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE) el 6 de junio de 2025 en el aeropuerto internacional de Las Vegas.
Según las autoridades, la detención ocurrió por permanecer en el país más tiempo del permitido bajo los términos de su visado.
Posteriormente, Lame se autodeportó.
El creador acumula 162 millones de seguidores en TikTok gracias a sus videos de humor.
A medida que se acerca el Mundial de Fútbol 2026, las autoridades migratorias podrían mantener una vigilancia especial sobre el cumplimiento de las condiciones de ingreso de visitantes, incluidos periodistas, árbitros y creadores de contenido que viajen al país para cubrir el evento.