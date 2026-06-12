CBP aclara qué pueden y qué no pueden hacer los influencers en Estados Unidos

CBP advierte a influenciadores

Visa turística tiene límites

Mundial aumenta vigilancia migratoria

Las autoridades migratorias de Estados Unidos recordaron que los creadores de contenido e influenciadores extranjeros que ingresen al país con visas de turista no pueden realizar actividades consideradas trabajo si generan ingresos durante su estancia, una advertencia que cobra relevancia de cara al Mundial de Fútbol 2026.

La advertencia llega antes del Mundial 2026

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Segun EFE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) reiteró que los extranjeros que ingresan al país con visas B-2 de turismo no tienen autorización para trabajar.

La aclaración se produce en un momento en que se espera la llegada de numerosos creadores de contenido independientes para cubrir el Mundial de Fútbol 2026.

Muchos de ellos planean compartir información, imágenes y experiencias relacionadas con el torneo a través de redes sociales y plataformas digitales.

Sin embargo, las autoridades migratorias subrayaron que la creación de contenido que genere ingresos económicos puede considerarse una actividad laboral.

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Según explicó CBP en un correo electrónico enviado a EFE, las personas que ingresan a Estados Unidos bajo un programa de visitantes y perciben ingresos de una fuente estadounidense incumplen las condiciones de su admisión.

La agencia indicó además que trabajar para un medio de comunicación o visitar el país con el único propósito de crear contenido como influenciador generalmente se considera trabajo.

Por ese motivo, quienes desarrollen este tipo de actividades deben contar con el visado correspondiente.

La advertencia llega cuando el Mundial de 2026 se perfila como uno de los eventos deportivos con mayor presencia de creadores digitales de todo el mundo.