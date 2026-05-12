Ejército entra a Guerrero

Crecen ataques con drones

Desplazan comunidades indígenas

El Gobierno de México desplegó este martes efectivos del Ejército y la Guardia Nacional en el estado de Guerrero para atender una crisis de violencia que ha provocado bloqueos, desplazamientos y ataques armados en comunidades de la región de Chilapa.

La situación refleja el aumento de la violencia en zonas controladas por grupos criminales y la presión sobre el Gobierno de Claudia Sheinbaum para contener enfrentamientos que afectan directamente a comunidades indígenas y civiles.

Gobierno federal interviene en Chilapa

Segun la agencia EFE, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió a Chilapa acompañada por elementos de seguridad federal.

El operativo busca retirar bloqueos, evacuar heridos y atender a personas desplazadas por los enfrentamientos.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina que ordenó atender personalmente la situación.