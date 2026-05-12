México refuerza seguridad en estado de Guerrero por escalada de violencia armada
Ejército entra a Guerrero Crecen ataques con drones Desplazan comunidades indígenas El Gobierno de México desplegó este martes efectivos del Ejército y la Guardia Nacional en el estado de Guerrero para atender una crisis de violencia que ha provocado bloqueos, desplazamientos y ataques armados en comunidades de la región de Chilapa. La situación refleja el […]
Publicado el12/05/2026 a las 15:06
- Ejército entra a Guerrero
- Crecen ataques con drones
- Desplazan comunidades indígenas
El Gobierno de México desplegó este martes efectivos del Ejército y la Guardia Nacional en el estado de Guerrero para atender una crisis de violencia que ha provocado bloqueos, desplazamientos y ataques armados en comunidades de la región de Chilapa.
La situación refleja el aumento de la violencia en zonas controladas por grupos criminales y la presión sobre el Gobierno de Claudia Sheinbaum para contener enfrentamientos que afectan directamente a comunidades indígenas y civiles.
Gobierno federal interviene en Chilapa
Segun la agencia EFE, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió a Chilapa acompañada por elementos de seguridad federal.
El operativo busca retirar bloqueos, evacuar heridos y atender a personas desplazadas por los enfrentamientos.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina que ordenó atender personalmente la situación.
“Primero que nada hay que preservar la vida de las personas”, declaró la mandataria.
Sheinbaum explicó que el objetivo principal es evitar enfrentamientos que puedan poner en riesgo a la población civil.
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La Secretaría de Gobernación informó que servidores públicos fueron enviados por instrucción presidencial para ayudar a restablecer el orden en la zona.
El municipio de Chilapa tiene alrededor de 120.000 habitantes y se encuentra en una de las regiones más golpeadas por la violencia en Guerrero.
Las autoridades federales reportaron afectaciones en al menos tres poblados y bloqueos en distintos puntos de la región.
Autoridades hablan con representantes locales
📷 Militares, Guardia Nacional y autoridades del gobierno de #Guerrero ingresaron a la comunidad de #Alcozacán, en el municipio de #Chilapa, para rescatar y brindar seguridad a familias desplazadas por la violencia que azota la Montaña baja. pic.twitter.com/cIYHC9dadA
— Agencia de Noticias Guerrero (@ANoticiasGro) May 12, 2026
En un primer momento, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, sostuvo conversaciones relacionadas con la situación en la zona.
Según la dependencia federal, se planteó la “necesidad y urgencia” de recuperar la paz y permitir el ingreso de las Fuerzas Armadas para atender a personas heridas.
Posteriormente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que el diálogo no fue con grupos criminales.
El funcionario señaló que las conversaciones fueron con representantes de las comunidades afectadas.
También confirmó el despliegue de la Guardia Nacional, el Ejército, autoridades estatales y personal médico.
El operativo incluyó ambulancias y acciones de evacuación.
De acuerdo con el Gobierno federal, tres personas heridas ya fueron trasladadas a un hospital en Chilpancingo.
Otras tres personas permanecían pendientes de ser evacuadas.
Las autoridades mantienen presencia en la región mientras continúan las labores de seguridad y atención a civiles.
Pobladores denuncian ataques y desplazamientos
La intervención federal ocurrió después de que habitantes indígenas difundieran videos en redes sociales.
En las grabaciones denunciaron ataques con armas de alto calibre, drones y quema de viviendas.
También reportaron desplazamientos forzados en comunidades como Cula, Cauca y Chicotal.
“Continúan los disparos de armas de alto calibre y los ataques con drones sobre nuestras comunidades”, expresó uno de los pobladores en un video.
En otra grabación, mujeres y niños refugiados pidieron ayuda directamente al presidente Donald Trump.
“Donald Trump, ayúdanos, mándanos helicópteros para que nos salven”, dijo una mujer con el rostro cubierto.
Otra persona aseguró que las familias permanecían escondidas mientras los grupos armados quemaban viviendas.
“Estamos escondidos en una casa, que nos ayuden, por favor, tenemos miedo”, expresó otra voz en el video.
Los testimonios responsabilizan a Los Ardillos de los ataques.
Sin embargo, el Gobierno federal indicó que la violencia deriva de la disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos.
Ambas organizaciones criminales mantienen presencia histórica en Guerrero.
La región de Chilapa ha enfrentado durante años una crisis marcada por violencia, desplazamientos y denuncias de ataques contra policías comunitarias.