Pentágono asegura que Cuba representa un riesgo para la seguridad de Estados Unidos
EE.UU. señala amenaza cubana Rusia opera desde Cuba Trump endurece presión política El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este martes que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense debido a la presencia y cooperación militar de Rusia y China en la isla. Las declaraciones reflejan el endurecimiento del discurso […]
Publicado el12/05/2026 a las 14:51
- EE.UU. señala amenaza cubana
- Rusia opera desde Cuba
- Trump endurece presión política
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este martes que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense debido a la presencia y cooperación militar de Rusia y China en la isla.
Las declaraciones reflejan el endurecimiento del discurso de la administración de Donald Trump hacia Cuba y aumentan la tensión política y militar entre ambos países.
Pentágono alerta sobre presencia rusa en Cuba
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Segun la agencia EFE, durante una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Pete Hegseth respondió preguntas relacionadas con presuntas operaciones de inteligencia extranjeras en Cuba.
El congresista republicano Mario Díaz-Balart cuestionó al jefe del Pentágono sobre el uso de territorio cubano por parte de embarcaciones militares rusas.
Hegseth confirmó que buques militares rusos han utilizado puertos de la isla.
Entre ellos mencionó la presencia de un submarino de propulsión nuclear.
El secretario aseguró que Washington considera “altamente problemático” que un “adversario extranjero” opere tan cerca de Estados Unidos.
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La audiencia estuvo marcada por advertencias sobre supuestas operaciones de inteligencia rusas en la isla.
También surgieron señalamientos sobre una posible actividad similar por parte de China.
Los legisladores discutieron el apoyo logístico que Cuba supuestamente brinda a esos gobiernos.
La isla se encuentra a aproximadamente 150 kilómetros de las costas estadounidenses.
Hegseth responde que Cuba sí representa amenaza
Más adelante en la audiencia, Mario Díaz-Balart preguntó directamente si el Gobierno cubano representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Hegseth respondió de forma breve y contundente: “sí”.
El intercambio fue uno de los momentos más tensos de la comparecencia.
La sesión estaba enfocada inicialmente en las prioridades de defensa y seguridad nacional de la administración Trump.
Sin embargo, derivó hacia preguntas sobre la relación entre Cuba, Rusia y China.
También se discutieron presuntas actividades de inteligencia y presencia militar extranjera en la isla.
Hace apenas 15 días, republicanos del Senado bloquearon nuevamente una iniciativa demócrata.
La propuesta buscaba limitar los poderes de guerra de Trump relacionados con Cuba.
Las declaraciones del Pentágono ocurren en medio de una creciente presión política de Washington hacia La Habana.
Trump endurece discurso contra Cuba
El pasado 2 de mayo, Donald Trump afirmó durante un mitin en Florida que tomaría el control sobre Cuba “casi de inmediato”.
El mandatario agregó que eso ocurriría una vez finalice la guerra contra Irán.
Desde enero, Cuba enfrenta nuevas sanciones y medidas de presión por parte de Estados Unidos.
Entre ellas figura el bloqueo del suministro petrolero que la isla recibía desde Venezuela.
La medida ocurrió después de la captura de Nicolás Maduro y su traslado a una prisión federal en Nueva York.
La semana pasada, el secretario de Estado, Marco Rubio, también expresó preocupaciones sobre el uso del territorio cubano por parte de adversarios de Washington.
En una entrevista con Fox News, Rubio calificó esas operaciones como una amenaza.
Las declaraciones hacen referencia a actividades ubicadas a unas 90 millas náuticas de las costas de Florida.
El aumento de la presión política y militar mantiene elevada la tensión entre ambos gobiernos.