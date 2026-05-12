EE.UU. señala amenaza cubana

Rusia opera desde Cuba

Trump endurece presión política

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este martes que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense debido a la presencia y cooperación militar de Rusia y China en la isla.

Las declaraciones reflejan el endurecimiento del discurso de la administración de Donald Trump hacia Cuba y aumentan la tensión política y militar entre ambos países.

Pentágono alerta sobre presencia rusa en Cuba

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Segun la agencia EFE, durante una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Pete Hegseth respondió preguntas relacionadas con presuntas operaciones de inteligencia extranjeras en Cuba.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart cuestionó al jefe del Pentágono sobre el uso de territorio cubano por parte de embarcaciones militares rusas.

Hegseth confirmó que buques militares rusos han utilizado puertos de la isla.

Entre ellos mencionó la presencia de un submarino de propulsión nuclear.

El secretario aseguró que Washington considera “altamente problemático” que un “adversario extranjero” opere tan cerca de Estados Unidos.