EE.UU. presiona a México

Trump amenaza con intervenir

Crece tensión bilateral

Estados Unidos volvió a presionar públicamente a México para aumentar las acciones contra el narcotráfico y evitar una posible intervención directa en territorio mexicano.

Las declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reflejan la creciente presión de la administración de Donald Trump sobre México en temas de seguridad, narcotráfico y tráfico de fentanilo.

Pentágono exige más acciones contra carteles

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Segun la agencia EFE, Pete Hegseth reiteró este martes la postura del presidente Donald Trump sobre la necesidad de que México incremente sus esfuerzos contra el crimen organizado.

El funcionario habló durante una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

Ahí afirmó que espera que México dé “un paso hacia el frente” para combatir con mayor rigor a las organizaciones criminales.

También señaló que el objetivo es evitar que Estados Unidos tenga que intervenir directamente.