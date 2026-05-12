Pentágono pide a México reforzar guerra contra carteles para evitar intervención estadounidense
EE.UU. presiona a México Trump amenaza con intervenir Crece tensión bilateral Estados Unidos volvió a presionar públicamente a México para aumentar las acciones contra el narcotráfico y evitar una posible intervención directa en territorio mexicano. Las declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reflejan la creciente presión de la administración de Donald […]
Publicado el12/05/2026 a las 14:12
- EE.UU. presiona a México
- Trump amenaza con intervenir
- Crece tensión bilateral
Estados Unidos volvió a presionar públicamente a México para aumentar las acciones contra el narcotráfico y evitar una posible intervención directa en territorio mexicano.
Las declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reflejan la creciente presión de la administración de Donald Trump sobre México en temas de seguridad, narcotráfico y tráfico de fentanilo.
Pentágono exige más acciones contra carteles
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Segun la agencia EFE, Pete Hegseth reiteró este martes la postura del presidente Donald Trump sobre la necesidad de que México incremente sus esfuerzos contra el crimen organizado.
El funcionario habló durante una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.
Ahí afirmó que espera que México dé “un paso hacia el frente” para combatir con mayor rigor a las organizaciones criminales.
También señaló que el objetivo es evitar que Estados Unidos tenga que intervenir directamente.
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La advertencia surgió después de que congresistas cuestionaran a Hegseth sobre el avance tecnológico de los carteles.
Los legisladores mencionaron el uso de drones y recientes incursiones en territorio estadounidense.
La semana pasada, Trump ya había advertido desde la Casa Blanca que si México “no hace su trabajo” contra el narcotráfico, Washington actuará.
Trump mantiene presión sobre México
Desde el regreso de Trump a la presidencia, el combate contra el narcotráfico se convirtió en una prioridad central de su administración.
Especialmente, el tráfico de fentanilo ha sido uno de los temas más insistentes para Washington.
Estados Unidos incluso declaró a los principales carteles mexicanos como organizaciones terroristas.
Aunque Trump ha reconocido públicamente la relación con la presidenta Claudia Sheinbaum, también ha insistido en la posibilidad de intervenir en territorio mexicano.
El Gobierno mexicano ha rechazado esa postura.
La administración de Sheinbaum sostiene que cualquier acción de ese tipo atentaría contra la soberanía nacional.
Durante su intervención ante el Congreso, Hegseth calificó la cooperación entre ambos países como una “colaboración sin precedentes”.
Además, aseguró que Estados Unidos aprecia el trabajo conjunto con las fuerzas mexicanas.
El secretario también pidió a la Defensa y Marina mexicanas continuar colaborando “en la medida de lo posible” y hacer más como socios estratégicos.
Caso contra gobernador de Sinaloa aumenta tensión
La presión política entre ambos países volvió a intensificarse tras las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Un tribunal federal de Estados Unidos lo acusó de narcotráfico.
Rocha Moya, integrante de Morena, el partido de Sheinbaum, enfrenta señalamientos junto a otros nueve funcionarios.
Las acusaciones están relacionadas con delitos vinculados al tráfico de drogas y armas.
Por su parte, el Gobierno mexicano aseguró que Estados Unidos ha solicitado la detención con fines de extradición.
Sin embargo, México afirmó que Washington no ha presentado “elementos de prueba” sobre la presunta culpabilidad del gobernador.
El tema vuelve a colocar en el centro de la discusión bilateral la cooperación en seguridad y el combate al narcotráfico.