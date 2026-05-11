Trump viajará a Pekín

Taiwán tensiona relaciones bilaterales

Xi rechazó venta armamentista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que discutirá con el mandatario chino, Xi Jinping, la venta de armas estadounidenses a Taiwán durante la visita oficial que realizará esta semana a Pekín.

La declaración coloca nuevamente a Taiwán en el centro de la tensión diplomática entre Washington y Pekín.

Trump confirmó la conversación durante una comparecencia ante la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

“Voy a tener esa discusión con el presidente Xi. Al presidente Xi le gustaría que no lo hagamos (vender armas a Taiwán), y tendré esa discusión”, declaró el mandatario.

Las palabras del republicano llaman la atención debido a la postura histórica de Estados Unidos sobre Taiwán.