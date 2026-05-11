Trump planea discutir con Xi Jinping la venta de armas estadounidenses a Taiwán en Pekín
Trump viajará a Pekín Taiwán tensiona relaciones bilaterales Xi rechazó venta armamentista El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que discutirá con el mandatario chino, Xi Jinping, la venta de armas estadounidenses a Taiwán durante la visita oficial que realizará esta semana a Pekín. La declaración coloca nuevamente a Taiwán en el […]
Publicado el11/05/2026 a las 15:15
- Trump viajará a Pekín
- Taiwán tensiona relaciones bilaterales
- Xi rechazó venta armamentista
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que discutirá con el mandatario chino, Xi Jinping, la venta de armas estadounidenses a Taiwán durante la visita oficial que realizará esta semana a Pekín.
La declaración coloca nuevamente a Taiwán en el centro de la tensión diplomática entre Washington y Pekín.
Trump confirmó la conversación durante una comparecencia ante la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
“Voy a tener esa discusión con el presidente Xi. Al presidente Xi le gustaría que no lo hagamos (vender armas a Taiwán), y tendré esa discusión”, declaró el mandatario.
Las palabras del republicano llaman la atención debido a la postura histórica de Estados Unidos sobre Taiwán.
Desde la presidencia de Ronald Reagan en 1982, la política conocida como las “seis garantías” establece que Washington no consultará con Pekín decisiones relacionadas con la venta de armamento defensivo a Taiwán.
Pese a ello, Trump aseguró que mantiene una buena relación con el líder chino.
“Tengo una gran relación” con Xi, afirmó el presidente estadounidense.
Trump añadió que ambos países están realizando “muchos negocios”.
También expresó que siente “mucho respeto” por Xi Jinping.
“Espero que él también me respete. No respetó a nuestro gobierno anterior, el de Joe Biden”, señaló.
Taiwán será uno de los temas centrales de la reunión
Segun la agencia EFE, trump llegará a Pekín el miércoles para mantener dos días de reuniones con Xi Jinping.
La visita había sido pospuesta previamente debido a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.
El encuentro representará una nueva oportunidad para abordar temas sensibles entre las dos potencias.
Entre ellos figuran el apoyo militar estadounidense a Taiwán y la venta de armamento a la isla.
Xi Jinping ya había pedido anteriormente a Trump manejar “con prudencia” el envío de armas a Taipéi.
El mandatario chino realizó esa petición durante conversaciones sostenidas en febrero.
Pekín considera a Taiwán una provincia rebelde.
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El Gobierno chino sostiene además que la isla es una “parte inalienable” de su territorio.
China tampoco ha descartado el uso de la fuerza para recuperar el control sobre Taiwán.
Las autoridades taiwanesas rechazan de manera contundente esa posición.
La tensión entre China y Taiwán continúa siendo uno de los temas más delicados dentro de la política internacional.
Estados Unidos mantiene vínculos con Taiwán y ha respaldado históricamente el suministro de armamento defensivo.
Trump y Xi sostendrán su segunda cumbre del mandato
La reunión de esta semana marcará la segunda cumbre entre Trump y Xi Jinping desde el inicio del segundo mandato del presidente republicano.
La primera tuvo lugar el año pasado en Corea del Sur.
El nuevo encuentro ocurre en medio de un escenario internacional marcado por conflictos geopolíticos y tensiones militares.
Taiwán se mantiene como uno de los principales puntos de fricción entre Washington y Pekín.
El tema de la venta de armas ha generado históricamente fuertes críticas del Gobierno chino hacia Estados Unidos.
Pese a ello, Trump aseguró que espera mantener conversaciones directas con Xi sobre el asunto.
La visita a China también ocurre mientras la Administración estadounidense mantiene atención sobre la situación en Irán.
Aunque no se detallaron otros puntos concretos de la agenda bilateral, el mandatario adelantó que habrá discusiones relacionadas con seguridad y cooperación.
Las conversaciones entre ambos líderes son observadas de cerca por gobiernos y mercados internacionales debido al peso político y económico de ambas potencias.