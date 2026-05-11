Trump rechaza propuesta iraní

Tregua enfrenta máxima tensión

Irán mantiene negociaciones abiertas El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el alto el fuego con Irán atraviesa su momento más delicado desde que entró en vigor el pasado 8 de abril. Las declaraciones reflejan el aumento de tensión diplomática entre Washington y Teherán tras la respuesta iraní al plan de paz impulsado por Estados Unidos. Trump calificó la propuesta enviada por Irán como un “pedazo de basura”. El mandatario realizó las declaraciones ante la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca. “Por el momento, el alto el fuego se mantiene vigente, pero es increíblemente frágil”, afirmó el presidente.

Trump agregó que la tregua se encuentra en “respiración asistida”. También aseguró que ni siquiera terminó de leer el documento enviado por Teherán. “Quieren negociar, y nos presentan una propuesta estúpida”, expresó. El mandatario estadounidense insistió en que nadie aceptaría el contenido de la propuesta iraní. “Solo Barack Obama la habría aceptado”, afirmó.

La respuesta iraní llegó en medio de negociaciones sobre un posible acuerdo de paz cuyo contenido no ha sido revelado públicamente. Trump ya había rechazado el domingo la respuesta de Teherán, calificándola de “totalmente inaceptable”. Trump mantiene presión sobre programa nuclear iraní Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Latinus (@latinus_us)

Segun la agencia EFE, durante la comparecencia, Trump reiteró que el objetivo principal de su Administración sigue siendo impedir que Irán obtenga un arma nuclear. El presidente aseguró que el compromiso de renunciar al desarrollo nuclear no aparece reflejado en la respuesta enviada por Teherán. Pese a las críticas, Trump dijo que todavía considera posible alcanzar una solución diplomática. “Muy posible”, respondió cuando fue consultado sobre la posibilidad de mantener negociaciones con Irán. El alto el fuego vigente comenzó el 8 de abril tras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde entonces, Washington ha insistido en avanzar hacia un acuerdo más amplio. TE PUEDE INTERESAR: Trump planea discutir con Xi Jinping la venta de armas estadounidenses a Taiwán en Pekín Sin embargo, las recientes declaraciones muestran el deterioro del clima diplomático entre ambas partes. Trump sostuvo que, al leer el documento iraní, sintió que estaba “perdiendo el tiempo”. Las conversaciones continúan en medio de una creciente tensión militar y política en la región.

Ataque en Catar aumenta tensión regional Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Nota Digital (@lanotadigital.co)

La situación se complicó aún más después de que Irán lanzara un ataque con dron contra un buque comercial en aguas de Catar. El incidente ocurrió el domingo en medio de la escalada bélica entre Teherán y sus adversarios.

Pakistán, país que actúa como mediador en las negociaciones, confirmó que recibió oficialmente la respuesta iraní a la última propuesta estadounidense. Hasta ahora no se han dado a conocer detalles específicos sobre el contenido del plan de paz. La fragilidad del alto el fuego preocupa debido a la posibilidad de un nuevo aumento de hostilidades en Oriente Medio. Trump insistió en que Estados Unidos mantiene una estrategia clara frente a Irán. Según el mandatario, esa estrategia pasa por evitar que la República Islámica tenga capacidad nuclear militar.

Las declaraciones del presidente llegan en un momento de incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones y la estabilidad regional. El intercambio de mensajes entre Washington y Teherán mantiene bajo presión los esfuerzos diplomáticos impulsados durante las últimas semanas. La tregua enfrenta su momento más débil Trump reconoció que el acuerdo de alto el fuego sigue técnicamente vigente. Sin embargo, advirtió que atraviesa “lo más débil que ha estado” desde su entrada en vigor. Las palabras del presidente reflejan el escepticismo de la Casa Blanca frente a la respuesta presentada por Irán.