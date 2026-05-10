Tregua sigue bajo tensión

Rusia y Ucrania se acusan

Trump impulsa mediación internacional Rusia y Ucrania respetaron de forma parcial este domingo la tregua de tres días acordada con mediación del presidente Donald Trump para conmemorar el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Pese al alto el fuego, ambos países denunciaron ataques y violaciones constantes en distintos puntos del frente. Aunque la tregua sigue técnicamente vigente, las acusaciones mutuas y los ataques con drones reflejan la fragilidad del acuerdo y las dificultades para avanzar hacia un proceso de paz definitivo. Moscú y Kiev denuncian múltiples violaciones al alto el fuego Rusos y ucranianos respetan a duras penas la tregua de Trump en su segunda jornada. https://t.co/yCuwvzBkUc — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 10, 2026



Segun la agencia EFE, los partes militares difundidos por Rusia y Ucrania mostraron que las transgresiones a la tregua ocurrieron en diferentes sectores del conflicto. Sin embargo, ninguno de los bandos reportó cambios importantes en las posiciones estratégicas del mapa ucraniano. El Ministerio de Defensa ruso acusó al ejército ucraniano de atacar Crimea y varias regiones fronterizas rusas. Entre las zonas mencionadas se encuentran Rostov, Kursk, Bélgorod, Krasnodar y Kaluga. Las autoridades regionales rusas reportaron diez civiles heridos.

Nueve de ellos resultaron lesionados en Bélgorod. TE PUEDE INTERESAR: Megaoperativo internacional golpea la “autopista de la cocaína” en el Atlántico Moscú aseguró que tuvo que responder “simétricamente” a más de 16.000 infracciones cometidas por las fuerzas ucranianas. Según el informe ruso, las posiciones militares fueron atacadas ocho veces con tropas y en 676 ocasiones mediante artillería. El reporte también indicó el lanzamiento de 6.331 drones en distintos sectores del frente.

Por su parte, el Estado Mayor de Ucrania informó de 60 ataques y avances rusos desde la medianoche del domingo. El sábado se habían registrado 147 acciones similares. Las fuerzas ucranianas señalaron que durante las últimas 24 horas Rusia utilizó 7.704 drones kamikaze. Además, denunciaron 2.021 ataques contra poblaciones y posiciones militares. Doce de esos ataques incluyeron sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes.

Los ataques continúan mientras esperan negociaciones Las autoridades ucranianas informaron que una niña de tres años resultó herida en la región de Dnipropetrovsk. En Járkov, otras seis personas resultaron heridas, incluidos dos menores de edad. Según Kiev, un dron ruso impactó un edificio residencial en esa ciudad. La Fuerza Aérea de Ucrania aseguró además que Rusia lanzó 27 drones durante la noche. Las defensas antiaéreas ucranianas afirmaron haber derribado o neutralizado esos aparatos.

Aunque Ucrania expresó interés en prolongar la tregua de forma indefinida, Rusia adelantó que las hostilidades se reanudarán el martes. Pese a las diferencias, ambos países esperan la llegada de los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. El objetivo es retomar unas negociaciones de paz paralizadas desde febrero. La pausa en el diálogo coincidió con el inicio del conflicto en Irán. Yuri Ushakov, asesor presidencial ruso, declaró que Witkoff y Kushner podrían viajar pronto a Moscú para continuar las conversaciones.

El funcionario aseguró que las rondas previas demostraron que una de las partes debe dar el primer paso. Según Ushakov, mientras eso no ocurra, las negociaciones seguirán estancadas. El diplomático también afirmó que Ucrania sabe “lo que tiene que hacer”, en referencia a la exigencia rusa de retirada del Donbás. Putin y Zelenski mantienen diferencias sobre la paz El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que el conflicto podría estar acercándose a su final. “Creo que este asunto está llegando a su fin”, declaró el mandatario ruso.

Sin embargo, Putin volvió a criticar a los países occidentales por apoyar militarmente a Ucrania. Al mismo tiempo, expresó disposición para reunirse con el presidente Volodímir Zelenski. Según Moscú, ese encuentro solo tendría sentido para firmar un tratado de paz definitivo. Desde Ucrania, el asesor presidencial Serguí Leshchenko aseguró que Zelenski está dispuesto a reunirse con Putin en un tercer país. La diferencia entre ambas posiciones radica en el formato de negociación que cada parte considera válido.

Zelenski sostiene que la única salida posible es un encuentro directo con Putin. En cambio, el mandatario ruso no considera legítimo al presidente ucraniano. Putin también elogió los esfuerzos de mediación impulsados por Donald Trump. Moscú confía en que Washington pueda presionar a Kiev para aceptar determinadas concesiones a cambio de garantías de seguridad. Por ese motivo, Rusia rechazó rápidamente las versiones que apuntaban a una posible retirada de Estados Unidos del proceso de mediación.