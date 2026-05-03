Vinícius salva al Real Madrid y evita el título del Barcelona
Real Madrid llegó con presión, dudas y un primer tiempo preocupante, pero encontró en Vinícius Jr. a su salvador. El brasileño marcó un doblete en la segunda mitad para vencer 0-2 al Espanyol y mantener con vida a los blancos antes del Clásico. El triunfo retrasa la coronación del Barcelona y le da sentido competitivo […]
Publicado el03/05/2026 a las 12:39
Real Madrid llegó con presión, dudas y un primer tiempo preocupante, pero encontró en Vinícius Jr. a su salvador.
El brasileño marcó un doblete en la segunda mitad para vencer 0-2 al Espanyol y mantener con vida a los blancos antes del Clásico.
El triunfo retrasa la coronación del Barcelona y le da sentido competitivo al Clásico, además de evidenciar la dependencia del Madrid en Vinícius en un momento clave.
Un primer tiempo sin respuestas
El inicio del partido fue flojo para el Real Madrid.
El equipo no logró generar peligro y se vio superado en intensidad por un Espanyol que, sin ser brillante, controló el ritmo del juego.
Durante los primeros 45 minutos prácticamente no hubo ocasiones claras, reflejo de un equipo visitante sin ideas y con dificultades para conectar en ataque.
La preocupación crecía, especialmente por lo que estaba en juego.
Vinícius cambia el partido
Todo cambió en la segunda mitad. Vinícius asumió el protagonismo y, con dos acciones individuales, resolvió un partido que parecía complicado.
El primer gol llegó tras una combinación en velocidad, donde el brasileño dejó atrás a varios rivales antes de definir con precisión. El segundo, aún más vistoso, terminó con un remate al ángulo tras una jugada colectiva.
Fue una actuación decisiva que marcó la diferencia.
Los cambios impulsan la reacción
El técnico Álvaro Arbeloa acertó con los ajustes. La entrada de Gonzalo García resultó clave para mejorar la dinámica ofensiva, ya que se asoció rápidamente con Vinícius en la jugada del primer gol.
También influyeron otros movimientos que le dieron mayor frescura al equipo, permitiendo que el Real Madrid encontrara espacios en el tramo final.
Un rival sin capacidad de respuesta
El Espanyol no logró sostener su planteamiento. Tras el primer gol, el equipo local perdió orden y no tuvo herramientas para reaccionar.
Más allá de la intensidad inicial, nunca logró incomodar seriamente a un Real Madrid que terminó manejando el resultado con mayor tranquilidad.
Vinícius, protagonista absoluto
La figura del partido fue Vinícius Jr. No solo por sus goles, sino por su capacidad para asumir el liderazgo en un momento crítico.
En un equipo con varias ausencias y cuestionamientos, el brasileño fue el único capaz de marcar la diferencia y evitar un nuevo tropiezo.
El Clásico toma otro sentido
Con esta victoria, el Real Madrid sigue con opciones matemáticas y llegará al duelo ante el Barcelona con algo en juego.
Aunque la diferencia en la tabla sigue siendo amplia, el resultado mantiene viva la competencia.
El Real Madrid enfrentará al Barcelona en el Clásico del 10 de mayo, en un partido que ahora definirá mucho más que tres puntos en el cierre de LaLiga.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Definidos los 48 clasificados al Mundial 2026: así quedan los grupos