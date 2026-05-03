Vinícius salva al Real Madrid y evita el título del Barcelona

Real Madrid llegó con presión, dudas y un primer tiempo preocupante, pero encontró en Vinícius Jr. a su salvador.

El brasileño marcó un doblete en la segunda mitad para vencer 0-2 al Espanyol y mantener con vida a los blancos antes del Clásico.

El triunfo retrasa la coronación del Barcelona y le da sentido competitivo al Clásico, además de evidenciar la dependencia del Madrid en Vinícius en un momento clave.

Un primer tiempo sin respuestas

El inicio del partido fue flojo para el Real Madrid.

El equipo no logró generar peligro y se vio superado en intensidad por un Espanyol que, sin ser brillante, controló el ritmo del juego.