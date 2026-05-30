Vigilancia en dos frentes: Atlántico y Pacífico bajo la lupa al arrancar la temporada de huracanes
Publicado el30/05/2026 a las 11:45
- Vigilancia en el Atlántico
- Riesgo temprano de ciclones
- El Niño influye
El inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico coincide con una creciente atención sobre zonas del Golfo de México, el Caribe occidental y el Atlántico sudoccidental, donde podrían gestarse los primeros sistemas tropicales del año.
Meteorólogos especializados observan además el comportamiento del Pacífico oriental, una cuenca que ya comenzó su temporada y que podría mostrar señales de actividad en los próximos días.
Las condiciones actuales incluyen amplias áreas de nubosidad, chubascos y tormentas eléctricas que se mantienen activas sobre aguas cálidas, un escenario que históricamente puede favorecer desarrollos graduales si otros factores se alinean.
Aunque por ahora no hay ciclones formados, los expertos insisten en que este periodo inicial exige monitoreo constante debido a la combinación de humedad abundante y sistemas de baja presión en la región.
El Atlántico sudoccidental bajo observación
El Golfo de México y sectores cercanos a la península de Yucatán concentran parte de la atención, especialmente cuando existen frentes lentos o áreas de baja presión estacionarias.
“Siempre que haya frentes de movimiento lento o zonas de baja presión estancadas en el Golfo, el noroeste del Caribe y el suroeste del Atlántico, hay motivos para preocuparse de que una o dos tormentas tropicales puedan formarse cuando las condiciones sean favorables”, advirtió Bernie Rayno, meteorólogo jefe de AccuWeather.
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Sin embargo, la presencia de cizalladura del viento —ráfagas intensas en niveles altos de la atmósfera— podría dificultar que cualquier perturbación logre organizarse plenamente durante los primeros días de junio.
“Un factor que dificultará la situación durante la primera semana de junio serán las ráfagas de viento perturbadoras en la región, conocidas como cizalladura del viento”, explicó Paul Pastelok, especialista en pronósticos a largo plazo.
La Oscilación de Madden-Julian podría influir
Los especialistas también siguen de cerca la evolución de la Oscilación de Madden-Julian (OMJ), un fenómeno atmosférico que puede intensificar la actividad de tormentas eléctricas en determinadas zonas del planeta.
Si la cizalladura disminuye y coincide con una fase activa de la OMJ durante la segunda semana de junio, podrían generarse condiciones más propicias para el fortalecimiento de perturbaciones en el Caribe o el Atlántico sudoccidental.
“Las probabilidades de que se desarrollen ciclones tropicales siguen siendo bajas en este momento, pero será necesario vigilar el Golfo Pérsico, el Caribe occidental y el Atlántico sudoccidental durante las dos primeras semanas de junio”, señaló Alex DaSilva, experto principal en huracanes.
De materializarse algún sistema, su ubicación inicial definiría las áreas más impactadas, ya sea con lluvias intensas sobre Texas y Luisiana o con precipitaciones y vientos desplazándose hacia Florida.
El Pacífico oriental podría activarse rápidamente
Mientras el Atlántico enfrenta incertidumbre, el Pacífico oriental muestra señales de posible dinamismo temprano, con varias zonas que podrían evolucionar en los primeros diez días del mes.
“Estamos atentos a dos o tres zonas que tienen potencial para desarrollarse durante los primeros 10 días de junio”, indicó DaSilva, destacando que una de ellas se encuentra mar adentro y probablemente no represente amenaza significativa para tierra firme.
Entre el 6 y el 10 de junio podrían surgir sistemas más cercanos a Centroamérica o al suroeste de México, con potencial de generar lluvias y vientos en áreas costeras si logran consolidarse.
Además, la intensificación del fenómeno de El Niño podría favorecer una temporada activa en el Pacífico oriental y central, mientras que en el Atlántico los vientos en altura asociados a este patrón tienden a limitar la formación de tormentas, configurando así un inicio de temporada marcado por la vigilancia en ambos océanos, señaló ‘AccuWeather‘.