Vigilancia en dos frentes: Atlántico y Pacífico bajo la lupa al arrancar la temporada de huracanes

Vigilancia en el Atlántico

Riesgo temprano de ciclones

El Niño influye

El inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico coincide con una creciente atención sobre zonas del Golfo de México, el Caribe occidental y el Atlántico sudoccidental, donde podrían gestarse los primeros sistemas tropicales del año.

Meteorólogos especializados observan además el comportamiento del Pacífico oriental, una cuenca que ya comenzó su temporada y que podría mostrar señales de actividad en los próximos días.

Las condiciones actuales incluyen amplias áreas de nubosidad, chubascos y tormentas eléctricas que se mantienen activas sobre aguas cálidas, un escenario que históricamente puede favorecer desarrollos graduales si otros factores se alinean.

Aunque por ahora no hay ciclones formados, los expertos insisten en que este periodo inicial exige monitoreo constante debido a la combinación de humedad abundante y sistemas de baja presión en la región.

El Atlántico sudoccidental bajo observación

El Golfo de México y sectores cercanos a la península de Yucatán concentran parte de la atención, especialmente cuando existen frentes lentos o áreas de baja presión estacionarias.

“Siempre que haya frentes de movimiento lento o zonas de baja presión estancadas en el Golfo, el noroeste del Caribe y el suroeste del Atlántico, hay motivos para preocuparse de que una o dos tormentas tropicales puedan formarse cuando las condiciones sean favorables”, advirtió Bernie Rayno, meteorólogo jefe de AccuWeather.

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Sin embargo, la presencia de cizalladura del viento —ráfagas intensas en niveles altos de la atmósfera— podría dificultar que cualquier perturbación logre organizarse plenamente durante los primeros días de junio.

“Un factor que dificultará la situación durante la primera semana de junio serán las ráfagas de viento perturbadoras en la región, conocidas como cizalladura del viento”, explicó Paul Pastelok, especialista en pronósticos a largo plazo.