Verstappen largará cuarto en Nürburgring
Max Verstappen arrancará desde la cuarta posición en las 24 Horas de Nürburgring 2026. El neerlandés afronta su primera experiencia en una carrera de resistencia de larga duración. El piloto competirá a bordo de un Mercedes AMG GT3. El debut de Verstappen en resistencia abre una nueva etapa en su carrera fuera de la Fórmula […]
Publicado el15/05/2026 a las 14:06
Max Verstappen arrancará desde la cuarta posición en las 24 Horas de Nürburgring 2026.
El neerlandés afronta su primera experiencia en una carrera de resistencia de larga duración.
El piloto competirá a bordo de un Mercedes AMG GT3.
El debut de Verstappen en resistencia abre una nueva etapa en su carrera fuera de la Fórmula 1.
Verstappen se mete en el top 4 en clasificación
El equipo Verstappen Racing logró colocarse en la cuarta posición de salida. La clasificación estuvo dominada por Lamborghini.
El resultado deja al neerlandés en una posición competitiva para la carrera.
El camino no fue sencillo en la qualy
El equipo tuvo que avanzar desde las primeras sesiones clasificatorias. No contaban con acceso directo a las instancias finales.
A pesar de ello, lograron avanzar y asegurar su lugar en la fase decisiva.
Verstappen mostró ritmo en pista
El piloto marcó tiempos competitivos durante la sesión. En su mejor vuelta logró mejorar significativamente su registro inicial.
Esto le permitió mantenerse en la pelea por los primeros puestos.
La estrategia influyó en el resultado final
El equipo optó por no arriesgar en la última fase para evitar penalizaciones del Balance of Performance.
Este sistema puede ajustar el rendimiento de los autos según su desempeño.
Lamborghini dominó la clasificación
La pole position quedó en manos de Luca Engstler con un Lamborghini Huracán GT3.
Otros equipos también se metieron en los primeros lugares.
El Mercedes de Verstappen Racing quedó dentro del grupo competitivo.
Las 24 Horas de Nürburgring pondrán a prueba la resistencia de Verstappen en su primer gran desafío fuera del formato tradicional.
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