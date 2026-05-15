Verstappen largará cuarto en Nürburgring

Max Verstappen arrancará desde la cuarta posición en las 24 Horas de Nürburgring 2026.

El neerlandés afronta su primera experiencia en una carrera de resistencia de larga duración.

El piloto competirá a bordo de un Mercedes AMG GT3.

El debut de Verstappen en resistencia abre una nueva etapa en su carrera fuera de la Fórmula 1.

Verstappen se mete en el top 4 en clasificación

El equipo Verstappen Racing logró colocarse en la cuarta posición de salida. La clasificación estuvo dominada por Lamborghini.