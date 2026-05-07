Valverde termina en hospital tras pelea con Tchouaméni

El vestuario del Real Madrid vive momentos de alta tensión a pocos días del Clásico ante Barcelona.

Federico Valverde tuvo que ser atendido en el hospital tras una pelea con su compañero Aurélien Tchouaméni durante un entrenamiento.

El incidente se suma a una serie de conflictos internos que rodean al equipo.

El altercado refleja una crisis interna en el Real Madrid que llega en un momento clave de la temporada.

La pelea ocurrió tras el entrenamiento

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El enfrentamiento se produjo al finalizar una sesión en la que ya había tensión acumulada. Según la información disponible, ambos jugadores tuvieron un cruce fuerte luego de un partidillo con entradas duras.

La situación escaló cuando coincidieron en el vestuario, donde se produjo la pelea.