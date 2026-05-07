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Valverde termina en hospital tras pelea con Tchouaméni

El vestuario del Real Madrid vive momentos de alta tensión a pocos días del Clásico ante Barcelona. Federico Valverde tuvo que ser atendido en el hospital tras una pelea con su compañero Aurélien Tchouaméni durante un entrenamiento. El incidente se suma a una serie de conflictos internos que rodean al equipo. El altercado refleja una […]

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Valverde termina en hospital tras pelea con Tchouaméni
FOTO: Shutterstock

Publicado el07/05/2026 a las 09:54

El vestuario del Real Madrid vive momentos de alta tensión a pocos días del Clásico ante Barcelona.

Federico Valverde tuvo que ser atendido en el hospital tras una pelea con su compañero Aurélien Tchouaméni durante un entrenamiento.

El incidente se suma a una serie de conflictos internos que rodean al equipo.

El altercado refleja una crisis interna en el Real Madrid que llega en un momento clave de la temporada.

La pelea ocurrió tras el entrenamiento

 

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El enfrentamiento se produjo al finalizar una sesión en la que ya había tensión acumulada. Según la información disponible, ambos jugadores tuvieron un cruce fuerte luego de un partidillo con entradas duras.

La situación escaló cuando coincidieron en el vestuario, donde se produjo la pelea.

Valverde necesitó atención médica

FOTO: Shutterstock. Valverde termina en hospital tras pelea con Tchouaméni

Tras el altercado, el centrocampista uruguayo tuvo que acudir al hospital. Recibió puntos de sutura en la cabeza debido a una herida provocada durante el enfrentamiento.

El hecho generó preocupación dentro del entorno del club.

La relación entre ambos ya era tensa

FOTO: Shutterstock. Valverde termina en hospital tras pelea con Tchouaméni

El conflicto no sería un hecho aislado. Reportes indican que la relación entre Valverde y Tchouaméni venía deteriorándose desde etapas anteriores.

Incluso se menciona que ya habían tenido un enfrentamiento en días previos al incidente principal.

El vestuario atraviesa varios conflictos

Real Madrid. Valverde
FOTO: Shutterstock

El episodio se suma a otros momentos de tensión dentro del equipo. Se han reportado discusiones entre jugadores y también con el cuerpo técnico en las últimas semanas.

Estos conflictos reflejan un ambiente complicado en el club.

El Clásico llega en medio de la crisis

El Real Madrid enfrentará al Barcelona en un contexto de dudas y presión tras una temporada sin títulos.

El ambiente interno podría influir en el rendimiento del equipo en uno de los partidos más importantes del calendario.

El club deberá gestionar la situación interna mientras se prepara para el Clásico, en medio de un entorno marcado por conflictos y decisiones pendientes.

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