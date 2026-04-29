Ford deja Oriente Medio

Regreso tras misión récord

Tensión sigue con Irán

El USS Gerald R. Ford se retira de Oriente Medio tras meses de despliegue en medio de tensiones con Irán.

El portaaviones USS Gerald R. Ford abandonará Oriente Medio en los próximos días para regresar a Estados Unidos tras meses de operaciones militares.

Por qué importa: Su salida ocurre en medio de una tensión sostenida entre Estados Unidos e Irán, aunque no implica una reducción inmediata del conflicto.

Regreso tras misión prolongada

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alma Plus Tv (@almaplustv_)



Segun la agencia EFE, el USS Gerald R. Ford ha estado desplegado fuera de Estados Unidos desde el 10 de junio de 2025.

Durante ese tiempo cumplió diversas misiones en Europa antes de posicionarse frente a las costas de Irán.

El buque fue uno de los tres portaaviones utilizados por las fuerzas armadas en el bloqueo naval contra puertos iraníes.