USS Gerald R. Ford inicia su salida de Oriente Medio rumbo a Estados Unidos
Ford deja Oriente Medio Regreso tras misión récord Tensión sigue con Irán El USS Gerald R. Ford se retira de Oriente Medio tras meses de despliegue en medio de tensiones con Irán. El portaaviones USS Gerald R. Ford abandonará Oriente Medio en los próximos días para regresar a Estados Unidos tras meses de operaciones militares. […]
Publicado el29/04/2026 a las 13:59
- Ford deja Oriente Medio
- Regreso tras misión récord
- Tensión sigue con Irán
El USS Gerald R. Ford se retira de Oriente Medio tras meses de despliegue en medio de tensiones con Irán.
El portaaviones USS Gerald R. Ford abandonará Oriente Medio en los próximos días para regresar a Estados Unidos tras meses de operaciones militares.
Por qué importa: Su salida ocurre en medio de una tensión sostenida entre Estados Unidos e Irán, aunque no implica una reducción inmediata del conflicto.
Regreso tras misión prolongada
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Segun la agencia EFE, el USS Gerald R. Ford ha estado desplegado fuera de Estados Unidos desde el 10 de junio de 2025.
Durante ese tiempo cumplió diversas misiones en Europa antes de posicionarse frente a las costas de Irán.
El buque fue uno de los tres portaaviones utilizados por las fuerzas armadas en el bloqueo naval contra puertos iraníes.
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Junto al USS George H.W. Bush y el USS Abraham Lincoln, formó parte de los principales activos en la operación.
De acuerdo con medios locales, su regreso a Estados Unidos se concretará en las próximas semanas.
El portaaviones retornará acompañado por aproximadamente 4.500 marinos.
Despliegue récord y problemas técnicos
La estadía del USS Gerald R. Ford en el mar alcanzó los 309 días.
Esa cifra constituye un récord para un portaaviones estadounidense moderno, según The Washington Post.
Durante su despliegue se registraron incidentes que afectaron la operación del buque.
Uno de ellos fue un incendio en una lavandería que dejó algunos heridos.
También se reportaron problemas recurrentes con los sistemas de inodoros a bordo.
Estos incidentes ocurrieron mientras el portaaviones mantenía su presencia activa en la región.
Tensión persistente con Irán
El retiro del USS Gerald R. Ford ocurre en paralelo a un escenario de alta tensión entre Estados Unidos e Irán.
Aunque existe un alto el fuego indefinido, el conflicto no se considera resuelto.
Autoridades del Pentágono han aclarado que este repliegue es parcial.
El retiro del portaaviones no implica una desescalada inmediata de la situación.
Otros grupos de combate continúan operando en la región.
Esto mantiene la presencia militar estadounidense activa en Oriente Medio.
La salida del USS Gerald R. Ford marca un cambio operativo, pero no una reducción del nivel de alerta.
Lo que viene: La región seguirá bajo vigilancia militar mientras persista la tensión entre ambos países.