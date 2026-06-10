Francia y Estados Unidos advierten en la ONU sobre el creciente arsenal de uranio de Irán
Publicado el09/06/2026 a las 15:44
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Francia, Reino Unido, Estados Unidos y otros países con representación en el Consejo de Seguridad de la ONU denunciaron este martes que Irán acumula suficiente uranio enriquecido como para fabricar un arma nuclear.
Las advertencias se producen durante una nueva discusión internacional sobre el programa nuclear iraní y en medio de desacuerdos entre las principales potencias respecto a las sanciones impuestas a Teherán.
Francia cita datos del OIEA sobre el programa nuclear iraní
Francia, Reino Unido y Estados Unidos denuncian ante la ONU que Irán acumula uranio suficiente «para fabricar un arma nuclear»https://t.co/r24DEzzk4h
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 9, 2026
Segun EFE, el representante permanente de Francia ante las Naciones Unidas, Jérôme Bonnafont, aseguró que no existe una justificación creíble para que Irán mantenga más de 400 kilos de uranio enriquecido si no tiene la intención de desarrollar un arma nuclear.
El diplomático hizo referencia a información proporcionada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Según Bonnafont, la cantidad de material acumulado supera ampliamente los niveles considerados significativos por el organismo internacional.
El embajador afirmó que Irán posee más de diez “cantidades significativas” de uranio altamente enriquecido.
Añadió que esa definición corresponde al volumen de material con el que no puede descartarse la posibilidad de fabricar un artefacto nuclear.
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Las declaraciones fueron realizadas antes de una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a analizar las sanciones relacionadas con el programa nuclear iraní.
Bonnafont compareció ante los medios en representación de Baréin, Dinamarca, Grecia, Reino Unido, Letonia, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Francia y la Unión Europea.
Durante su intervención, reiteró el respaldo de estos países a una salida diplomática para el conflicto.
También insistió en la necesidad de alcanzar un acuerdo que garantice que Irán no busque, adquiera ni desarrolle armas nucleares.
Los países occidentales defienden una solución diplomática
Los países representados por Bonnafont afirmaron que solo un acuerdo creíble, sólido y verificable permitirá resolver de manera sostenible la cuestión nuclear iraní.
El diplomático señaló además que Teherán ha incumplido de forma reiterada sus obligaciones internacionales.
También acusó a las autoridades iraníes de no cooperar plenamente con el OIEA.
Según explicó, los inspectores del organismo no han podido ingresar a instalaciones iraníes desde hace aproximadamente un año.
Bonnafont sostuvo que esta situación dificulta la supervisión internacional del programa nuclear de Irán.
En ese contexto, defendió la continuidad de las sanciones de Naciones Unidas.
Aseguró que estas medidas buscan limitar la capacidad iraní para desarrollar y entregar un arma nuclear.
Las declaraciones reflejan la postura de varios países occidentales que consideran necesario mantener la presión sobre Teherán mientras continúan las negociaciones diplomáticas.
China y Rusia vuelven a chocar con Occidente
La sesión del Consejo de Seguridad volvió a evidenciar las diferencias entre los miembros del organismo.
China y Rusia impulsaron una votación sobre el orden del día al argumentar que el Consejo ya no tiene mandato para renovar las sanciones.
Sin embargo, únicamente Moscú y Pekín votaron en contra.
Pakistán optó por abstenerse.
Uno de los puntos centrales del debate fue el mecanismo conocido como “snapback”.
Este procedimiento permite reimponer automáticamente las sanciones cuando un Estado miembro denuncia un incumplimiento significativo por parte de Irán.
En 2025, Francia, Alemania y Reino Unido solicitaron activar ese mecanismo por un supuesto incumplimiento de Teherán.
Por su parte, China y Rusia propusieron extender durante seis meses la resolución que contempla la eliminación gradual de las sanciones de la ONU contra Irán.
La iniciativa buscaba abrir más tiempo para las negociaciones.
No obstante, la propuesta no fue aprobada.
La reunión celebrada este martes volvió a poner de manifiesto las divisiones existentes dentro del Consejo de Seguridad sobre cómo abordar el programa nuclear iraní y el futuro de las sanciones internacionales.
Las diferencias entre las principales potencias continúan marcando el debate sobre Irán, mientras el Consejo de Seguridad mantiene posiciones enfrentadas respecto a las sanciones y al programa nuclear de Teherán.