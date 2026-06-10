Francia y Estados Unidos advierten en la ONU sobre el creciente arsenal de uranio de Irán

ONU debate programa nuclear

Francia acusa a Irán

Rusia y China discrepan

Francia, Reino Unido, Estados Unidos y otros países con representación en el Consejo de Seguridad de la ONU denunciaron este martes que Irán acumula suficiente uranio enriquecido como para fabricar un arma nuclear.

Las advertencias se producen durante una nueva discusión internacional sobre el programa nuclear iraní y en medio de desacuerdos entre las principales potencias respecto a las sanciones impuestas a Teherán.

Francia cita datos del OIEA sobre el programa nuclear iraní

Francia, Reino Unido y Estados Unidos denuncian ante la ONU que Irán acumula uranio suficiente «para fabricar un arma nuclear»https://t.co/r24DEzzk4h — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 9, 2026



Segun EFE, el representante permanente de Francia ante las Naciones Unidas, Jérôme Bonnafont, aseguró que no existe una justificación creíble para que Irán mantenga más de 400 kilos de uranio enriquecido si no tiene la intención de desarrollar un arma nuclear.

El diplomático hizo referencia a información proporcionada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Según Bonnafont, la cantidad de material acumulado supera ampliamente los niveles considerados significativos por el organismo internacional.

El embajador afirmó que Irán posee más de diez “cantidades significativas” de uranio altamente enriquecido.

Añadió que esa definición corresponde al volumen de material con el que no puede descartarse la posibilidad de fabricar un artefacto nuclear.

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Las declaraciones fueron realizadas antes de una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a analizar las sanciones relacionadas con el programa nuclear iraní.

Bonnafont compareció ante los medios en representación de Baréin, Dinamarca, Grecia, Reino Unido, Letonia, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Francia y la Unión Europea.

Durante su intervención, reiteró el respaldo de estos países a una salida diplomática para el conflicto.

También insistió en la necesidad de alcanzar un acuerdo que garantice que Irán no busque, adquiera ni desarrolle armas nucleares.