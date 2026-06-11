Trump amenaza con asumir el control de Washington si una candidata progresista gana la alcaldía
Publicado el11/06/2026 a las 14:21
- Trump amenaza control federal
- Avanza candidata progresista
- Crece tensión política capitalina
El presidente Donald Trump advirtió que podría asumir el control federal de Washington si la candidata demócrata progresista Janeese Lewis George gana la alcaldía de la capital estadounidense, una declaración que reaviva el debate sobre la autonomía del Distrito de Columbia y el papel del Gobierno federal en la ciudad.
Trump lanza advertencia sobre las elecciones en Washington
🚨WATCH: President Trump floats running Washington, D.C. «on the federal basis» if a democratic socialist candidate wins its Democratic mayoral primary.
«Maybe we’ll take back Washington … We’re not going to lose our businesses.» pic.twitter.com/SPVsRTDFvm
— Off The Press (@OffThePress1) June 11, 2026
Segun EFE, Donald Trump fue consultado este jueves en el Despacho Oval sobre la posibilidad de que Janeese Lewis George se imponga en las elecciones para la alcaldía de Washington tras las primarias demócratas previstas para el próximo martes.
La respuesta del mandatario fue directa.
“No me gustaría”, afirmó Trump al referirse a un eventual triunfo de la candidata progresista.
El presidente fue más allá y sugirió que su Administración podría intervenir en la gestión de la ciudad.
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“Tal vez recuperemos Washington y lo administremos a nivel federal. No lo vamos a tolerar. No vamos a perder nuestros negocios”, declaró.
Las palabras de Trump llegan en un contexto de creciente protagonismo de Lewis George, una de las aspirantes con mejor posicionamiento en las encuestas de cara a los comicios.
El antecedente del control federal de la policía
La amenaza del presidente recuerda una medida adoptada por su Administración en agosto de 2025.
En aquel momento, Trump colocó bajo control federal a la Policía Metropolitana de Washington y activó a la Guardia Nacional como parte de una campaña contra lo que describió como un problema de criminalidad “rampante” en la capital.
Para justificar la decisión, el mandatario recurrió a una cláusula de la Ley de Autonomía que regula el autogobierno de Washington desde 1973.
Esa disposición permite que los presidentes asuman el control de emergencia de la fuerza policial de la ciudad bajo circunstancias específicas.
La medida generó una fuerte controversia.
Habitantes del Distrito de Columbia y autoridades locales rechazaron la intervención y presentaron demandas contra la Administración Trump.
Además, señalaron que los delitos violentos habían disminuido un 26 % durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Pese a las críticas, Trump defendió nuevamente este jueves su actuación.
“Washington es ahora un lugar seguro”, aseguró.
El presidente también insistió en el éxito de los esfuerzos para “embellecer” la ciudad.
Entre esas acciones mencionó la revitalización de parques, fuentes y monumentos de cara a la conmemoración de los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, prevista para el próximo 4 de julio.
Janeese Lewis George gana impulso en las primarias
Janeese Lewis George se ha convertido en una de las figuras más visibles de la contienda demócrata en Washington.
La candidata se define como demócrata socialista y es conocida entre algunos residentes de la ciudad como la “Mamdani de D.C.”, en referencia al alcalde demócrata socialista de Nueva York, Zohran Mamdani.
Según una encuesta de The Washington Post, Lewis George supera en intención de voto a su principal rival, Kenyan R. McDuffie.
Los participantes en el sondeo señalaron que consideran que la candidata gestionaría mejor temas como la asequibilidad y las escuelas públicas.
El avance de Lewis George se produce en una ciudad donde Trump tiene un respaldo electoral limitado.
En las elecciones de 2024, apenas el 6,4 % de los habitantes de Washington votaron por el actual presidente.
Al mismo tiempo, la alcaldesa demócrata Muriel Bowser ha visto deteriorada su popularidad debido a su acercamiento a Trump en asuntos relacionados con el control del departamento de policía y el despliegue de militares en las calles.
Esta semana, Lewis George resumió las prioridades de su campaña durante una entrevista en un programa de radio local.
“Mis principales prioridades son hacer que D.C. sea más asequible, plantar cara a Trump y lograr que el Gobierno funcione mejor para todos nosotros”, afirmó.
Los votantes demócratas acudirán a las urnas el próximo martes para definir quién representará al partido en la carrera por la alcaldía de Washington, una elección que ya atrae la atención nacional tras las advertencias lanzadas por Trump.