Trump amenaza con asumir el control de Washington si una candidata progresista gana la alcaldía

Trump amenaza control federal

Avanza candidata progresista

Crece tensión política capitalina

El presidente Donald Trump advirtió que podría asumir el control federal de Washington si la candidata demócrata progresista Janeese Lewis George gana la alcaldía de la capital estadounidense, una declaración que reaviva el debate sobre la autonomía del Distrito de Columbia y el papel del Gobierno federal en la ciudad.

Trump lanza advertencia sobre las elecciones en Washington

🚨WATCH: President Trump floats running Washington, D.C. «on the federal basis» if a democratic socialist candidate wins its Democratic mayoral primary. «Maybe we’ll take back Washington … We’re not going to lose our businesses.» pic.twitter.com/SPVsRTDFvm — Off The Press (@OffThePress1) June 11, 2026



Segun EFE, Donald Trump fue consultado este jueves en el Despacho Oval sobre la posibilidad de que Janeese Lewis George se imponga en las elecciones para la alcaldía de Washington tras las primarias demócratas previstas para el próximo martes.

La respuesta del mandatario fue directa.

“No me gustaría”, afirmó Trump al referirse a un eventual triunfo de la candidata progresista.

El presidente fue más allá y sugirió que su Administración podría intervenir en la gestión de la ciudad.

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“Tal vez recuperemos Washington y lo administremos a nivel federal. No lo vamos a tolerar. No vamos a perder nuestros negocios”, declaró.

Las palabras de Trump llegan en un contexto de creciente protagonismo de Lewis George, una de las aspirantes con mejor posicionamiento en las encuestas de cara a los comicios.