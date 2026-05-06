Trump destaca auge petrolero

Petroleras miran a Venezuela

EEUU flexibiliza sanciones energéticas El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que en Venezuela la gente está “bailando en las calles” debido a los beneficios económicos derivados de nuevos acuerdos petroleros. Las declaraciones ocurrieron durante un evento realizado en la Casa Blanca. Trump aseguró que está entrando “mucho dinero” a Venezuela gracias a negocios energéticos impulsados en los últimos meses. El mandatario republicano también sostuvo que mantiene una buena relación con el país sudamericano. Según dijo, varias compañías petroleras estadounidenses están interesadas en operar en territorio venezolano.

Trump reveló además que cenó recientemente en la Casa Blanca con presidentes de importantes empresas petroleras de Estados Unidos. Entre las compañías mencionó a ExxonMobil y Chevron. El presidente aseguró que todas buscan participar en proyectos relacionados con el petróleo venezolano. Las declaraciones ocurren cuatro meses después de la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro. Petroleras estadounidenses evalúan inversiones en Venezuela Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noticias 24 Horas (Al día) (@noticias24hrs)

Segun la agencia EFE, el interés empresarial en Venezuela aumentó tras cambios recientes en regulaciones energéticas y condiciones contractuales. El pasado 1 de mayo, el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, declaró en una entrevista con CNBC que la empresa evalúa posibles inversiones en Venezuela. Según el ejecutivo, los cambios regulatorios y energéticos impulsados en los últimos meses abrieron nuevas posibilidades de operación.

La flexibilización de condiciones fue promovida por el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y respaldada por la Administración Trump. Las declaraciones de Woods representaron un cambio respecto a meses anteriores. TE PUEDE INTERESAR: Ayuso acusa a Sheinbaum de “dividir y enfrentar” durante su visita a México Durante reuniones previas en la Casa Blanca, el empresario había afirmado que invertir en Venezuela todavía no era viable. Ahora, distintas compañías energéticas analizan nuevas oportunidades en el mercado venezolano.

El interés coincide con recientes medidas tomadas por Washington relacionadas con el sector petrolero del país caribeño. EEUU flexibiliza sanciones y avanza cooperación energética Antes de las declaraciones optimistas de Trump, su administración anunció una licencia que permitirá asesorar al Gobierno venezolano y a PDVSA en la restructuración de deuda. La medida representa un nuevo paso dentro del proceso de relajación de sanciones hacia Caracas. En las últimas semanas también se concretaron nuevos acuerdos energéticos entre Venezuela y empresas estadounidenses. La semana pasada, el Gobierno de Delcy Rodríguez firmó convenios con Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding.

Los acuerdos fueron anunciados tras la visita de una delegación de la Casa Blanca a Caracas. Rodríguez explicó que los proyectos incluyen campos petroleros ubicados en Anzoátegui, Monagas y Barinas. También indicó que las iniciativas contemplan explotación de petróleo y gas asociado. Según explicó, el gas producido podría servir de impulso para el sistema eléctrico venezolano. La cooperación energética se ha convertido en uno de los principales puntos de acercamiento entre ambos gobiernos.

La ONU proyecta aumento millonario en exportaciones petroleras El escenario económico venezolano también ha comenzado a mostrar proyecciones de crecimiento relacionadas con el petróleo. A finales de abril, la Organización de Naciones Unidas publicó una proyección económica sobre Venezuela. El informe estima que el país podría obtener en 2026 más de 22.000 millones de dólares por exportaciones petroleras. La cifra representaría un incremento superior al 50 % respecto al año anterior. En 2025, Venezuela recibió 14.713 millones de dólares por este rubro, según la proyección mencionada.