Trump respalda la presencia de Irán en el Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre la participación de Irán en la Copa del Mundo 2026.

Sus declaraciones llegan en medio de tensiones internacionales.

El respaldo político garantiza, por ahora, la presencia de Irán en un torneo que se jugará en territorio estadounidense.

Trump no se opone a la participación

El mandatario aseguró que no tiene problema con que Irán compita.

Sus declaraciones se dieron tras la postura del presidente de la FIFA.