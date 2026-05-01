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Trump respalda la presencia de Irán en el Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre la participación de Irán en la Copa del Mundo 2026. Sus declaraciones llegan en medio de tensiones internacionales. El respaldo político garantiza, por ahora, la presencia de Irán en un torneo que se jugará en territorio estadounidense. Trump no se opone a la participación El […]

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Trump respalda la presencia de Irán en el Mundial 2026
FOTO: Shutterstock

Publicado el30/04/2026 a las 21:10

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre la participación de Irán en la Copa del Mundo 2026.

Sus declaraciones llegan en medio de tensiones internacionales.

El respaldo político garantiza, por ahora, la presencia de Irán en un torneo que se jugará en territorio estadounidense.

Trump no se opone a la participación

FOTO: Shutterstock. Trump respalda la presencia de Irán en el Mundial 2026

El mandatario aseguró que no tiene problema con que Irán compita.

Sus declaraciones se dieron tras la postura del presidente de la FIFA.

“Déjenlos jugar”, expresó al referirse al equipo asiático.

FIFA confirma que Irán jugará en Estados Unidos

FOTO: Shutterstock. Trump respalda la presencia de Irán en el Mundial 2026

Gianni Infantino ratificó la presencia de la selección iraní.

El equipo disputará sus partidos en sedes dentro de Estados Unidos.

No habrá cambios en el calendario oficial del torneo.

Se descartó mover partidos a México

Trump, Visas, FIFA
FOTO: Shutterstock. Trump respalda la presencia de Irán en el Mundial 2026

Existía la posibilidad de trasladar los juegos de Irán a otro país.

Autoridades iraníes habían planteado llevarlos a México.

La FIFA rechazó esa opción y mantuvo la planificación original.

Contexto político influye en la decisión

Trump
FOTO: Shutterstock

El tema se da en medio de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

A pesar de ello, no hay una prohibición general para el equipo.

Las decisiones deportivas siguen adelante bajo supervisión internacional.

Restricciones individuales podrían aplicarse

Trump, Seguridad, EE.UU. MundoNOW
FOTO: EFE

Autoridades estadounidenses advirtieron sobre posibles limitaciones.

Personas con vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica no podrán ingresar.

Cada caso será evaluado de forma individual.

Calendario confirmado para Irán

La selección debutará el 15 de junio ante Nueva Zelanda.

Luego enfrentará a Bélgica el 21 de junio.

Cerrará la fase de grupos contra Egipto el 26 de junio.

Un tema que mezcla deporte y política

El caso refleja la interacción entre decisiones deportivas y contextos globales.

La FIFA ha optado por mantener la neutralidad del torneo.

La participación de Irán sigue firme de cara al Mundial.

La situación seguirá bajo observación conforme se acerque el torneo. Las autoridades deberán coordinar aspectos logísticos y de seguridad para garantizar la participación de Irán en el Mundial 2026.

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