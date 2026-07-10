Trump promete misiles Patriot, pero Ucrania esperaría años
Publicado el10/07/2026 a las 11:23
- Trump propone licencia Patriot
- Expertos prevén largos retrasos
- Ucrania necesita interceptores urgentes
La propuesta del presidente Donald Trump representa un respaldo relevante para Ucrania, pero especialistas en defensa consideran que sus efectos no resolverían las necesidades militares más urgentes del país.
La posibilidad de que Ucrania produzca misiles Patriot bajo licencia estadounidense enfrenta importantes obstáculos de tiempo.
Especialistas en defensa sostienen que el proceso requeriría años antes de generar resultados concretos.
La propuesta fue planteada por el presidente Donald Trump durante la cumbre de la OTAN.
Trump plantea producir misiles Patriot dentro de Ucrania
President Trump said that the US will license Ukraine to manufacture Patriot missiles — the only weapon in its arsenal capable of intercepting ballistic projectiles — as Russian aerial attacks intensify https://t.co/lfbxWh7srg pic.twitter.com/7iTPZl3y45
— Reuters (@Reuters) July 8, 2026
El planteamiento fue interpretado como un avance para el gobierno del presidente Volodymyr Zelenskyy.
Sin embargo, analistas advierten que la fabricación de este tipo de sistemas no puede acelerarse de manera inmediata.
Bradley Bowman, investigador de la Fundación para la Defensa de las Democracias, explicó que aumentar la capacidad de producción es un proceso complejo.
«El problema es que estas cosas no son como encender un interruptor», afirmó Bowman.
El especialista indicó que incluso destinando los recursos necesarios, la capacidad industrial no crecería en poco tiempo.
La producción requeriría una larga preparación
Trump’s approval for Ukraine to produce Patriot missiles could strengthen its defences, but it will take years before they can help counter Russia’s ongoing attacks pic.twitter.com/6shtbuNBEG
— TRT World (@trtworld) July 9, 2026
Bowman señaló que invertir dinero no garantiza una expansión inmediata de la fabricación de misiles Patriot.
Según explicó, el desarrollo de infraestructura y capacidad productiva demanda un periodo prolongado.
El investigador insistió en que los resultados no se reflejarían durante un tiempo significativo.
Añadió que esa realidad representa un desafío para Ucrania, según ABC News.
«Se puede destinar el dinero necesario, pero eso no se materializará ni aumentará la capacidad de producción durante un período de tiempo significativo», declaró.
El experto subrayó que el tiempo juega un papel decisivo en el conflicto.
«Desafortunadamente, en muchos casos, el tiempo es lo que no tienes», agregó.
Su evaluación apunta a que la iniciativa tendría un valor estratégico a largo plazo, pero un efecto limitado en el corto plazo.
Zelenskyy obtiene un respaldo político, pero persiste la urgencia
Las declaraciones de Trump fueron realizadas el miércoles al margen de la cumbre de la OTAN.
El anuncio representa una importante victoria política para el presidente Volodymyr Zelenskyy.
Desde hace tiempo, el mandatario ucraniano ha advertido sobre el rápido agotamiento de los misiles interceptores Patriot PAC-3.
Estos misiles son suministrados por Estados Unidos.
Los Patriot PAC-3 son considerados por numerosos especialistas como una de las herramientas más eficaces para enfrentar los ataques rusos.
Su función resulta clave frente al uso de misiles y drones.
Las advertencias de Zelenskyy se han centrado en la disminución de las reservas disponibles para la defensa aérea.
Por ello, cualquier iniciativa relacionada con la producción de estos sistemas adquiere relevancia política y militar.
No obstante, los expertos consultados consideran que la propuesta anunciada por Trump no resolvería las necesidades inmediatas de Ucrania.
Aunque el proyecto podría fortalecer la producción en el futuro, estiman que los plazos impedirían atender la demanda actual de interceptores Patriot.
El consenso entre los especialistas es que ampliar la fabricación de estos sistemas requiere tiempo, infraestructura y desarrollo industrial, elementos que no pueden acelerarse de forma inmediata pese a una eventual inversión económica.