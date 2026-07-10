Trump promete misiles Patriot, pero Ucrania esperaría años

Trump propone licencia Patriot

Expertos prevén largos retrasos

Ucrania necesita interceptores urgentes

La propuesta del presidente Donald Trump representa un respaldo relevante para Ucrania, pero especialistas en defensa consideran que sus efectos no resolverían las necesidades militares más urgentes del país.

La posibilidad de que Ucrania produzca misiles Patriot bajo licencia estadounidense enfrenta importantes obstáculos de tiempo.

Especialistas en defensa sostienen que el proceso requeriría años antes de generar resultados concretos.

La propuesta fue planteada por el presidente Donald Trump durante la cumbre de la OTAN.

Trump plantea producir misiles Patriot dentro de Ucrania

President Trump said that the US will license Ukraine to manufacture Patriot missiles — the only weapon in its arsenal capable of intercepting ballistic projectiles — as Russian aerial attacks intensify https://t.co/lfbxWh7srg pic.twitter.com/7iTPZl3y45 — Reuters (@Reuters) July 8, 2026

El planteamiento fue interpretado como un avance para el gobierno del presidente Volodymyr Zelenskyy.

Sin embargo, analistas advierten que la fabricación de este tipo de sistemas no puede acelerarse de manera inmediata.

Bradley Bowman, investigador de la Fundación para la Defensa de las Democracias, explicó que aumentar la capacidad de producción es un proceso complejo.

«El problema es que estas cosas no son como encender un interruptor», afirmó Bowman.

El especialista indicó que incluso destinando los recursos necesarios, la capacidad industrial no crecería en poco tiempo.