Juez frena ofensiva migratoria de Trump contra líderes de Minesota
Publicado el22/06/2026 a las 12:19
- Juez bloquea citaciones federales.
- Walz celebra fallo judicial.
- Crece disputa por migración.
La disputa entre la Administración del presidente Donald Trump y las autoridades demócratas de Minesota sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que un juez federal rechazara las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia contra el gobernador Tim Walz y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey.
Por qué es importante: La decisión judicial representa un revés para los esfuerzos del Gobierno federal por acceder a documentos relacionados con las políticas migratorias de Minesota y alimenta el debate sobre el alcance del poder federal frente a los gobiernos estatales y locales.
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Un juez concluye que las citaciones buscaban presionar a funcionarios demócratas
El juez federal Patrick J. Schiltz determinó que las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia no tenían una justificación legal convincente y que, en cambio, parecían formar parte de un intento de presión política contra funcionarios demócratas.
Según el fallo, el objetivo de las citaciones era obligar a las autoridades estatales y locales a adoptar determinadas acciones relacionadas con el control migratorio.
«El Departamento ha tenido dificultades, sin éxito, para identificar una sola justificación plausible para las citaciones», escribió el juez.
La resolución supone una importante victoria para Walz, Frey y otros funcionarios que habían cuestionado la legalidad de los requerimientos federales.
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La batalla migratoria entre Trump y Minesota sigue escalando
Las citaciones fueron emitidas el pasado 20 de enero, en medio de uno de los momentos más tensos de la relación entre la Casa Blanca y las autoridades de Minesota.
El Departamento de Justicia solicitó acceso a registros migratorios estatales y locales como parte de una investigación impulsada por el Gobierno federal.
La Administración Trump ha mantenido durante este año una ofensiva contra Minesota, acusando a las autoridades estatales de permitir una supuesta red de malversación de fondos federales vinculada a miembros de la comunidad somalí residente en el estado.
Sin embargo, el juez Schiltz consideró que el contexto político resultaba relevante para evaluar las motivaciones detrás de las citaciones.
«Esta campaña se desarrolló en el contexto del historial bien documentado de la administración Trump de utilizar investigaciones criminales para tomar represalias y presionar a los adversarios políticos y personales del presidente», aseguró en su escrito Schilz.
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Las redadas migratorias intensificaron el conflicto político
El enfrentamiento entre Washington y Minesota se ha desarrollado paralelamente al despliegue de una estrategia antimigratoria más agresiva en distintas regiones del país.
Las redadas masivas y las detenciones de migrantes generaron fuertes protestas ciudadanas en Minesota durante los últimos meses.
Las manifestaciones derivaron en episodios de violencia que terminaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales, un hecho que provocó críticas a nivel nacional y profundizó las diferencias entre demócratas y republicanos sobre la política migratoria.
El caso también ha puesto en el centro del debate la relación entre los gobiernos locales y el Ejecutivo federal en materia de inmigración.
Walz y Frey celebran la decisión judicial
Tras conocerse el fallo, el gobernador Tim Walz calificó la resolución como una victoria para las instituciones democráticas del país.
El mandatario estatal afirmó que la decisión reafirma la importancia de respetar los límites legales y constitucionales en el ejercicio del poder federal.
Por su parte, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, utilizó las redes sociales para cuestionar las motivaciones de la investigación impulsada por el Departamento de Justicia.
«la investigación del Departamento de Justicia nunca fue sobre justicia, ley u orden, sino sobre su ausencia».
Frey también sostuvo que la actuación del Gobierno federal representa una amenaza para los principios democráticos.
«Citar a opositores políticos porque hablaron en nombre de sus electores viola los principios fundamentales de nuestra democracia y de la decencia humana», añadió.
Lo que viene tras el fallo federal
La decisión del juez Schiltz no pone fin al enfrentamiento entre la Administración Trump y las autoridades de Minesota, pero sí establece un límite importante a los intentos del Gobierno federal de obtener información mediante citaciones judiciales.
El caso podría convertirse en una referencia para futuras disputas entre Washington y gobiernos estatales sobre políticas migratorias, un tema que continúa siendo uno de los principales focos de confrontación política en Estados Unidos.
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FUENTE: EFE