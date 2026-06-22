Juez frena ofensiva migratoria de Trump contra líderes de Minesota

Juez bloquea citaciones federales.

Walz celebra fallo judicial.

Crece disputa por migración.

La disputa entre la Administración del presidente Donald Trump y las autoridades demócratas de Minesota sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que un juez federal rechazara las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia contra el gobernador Tim Walz y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey.

Por qué es importante: La decisión judicial representa un revés para los esfuerzos del Gobierno federal por acceder a documentos relacionados con las políticas migratorias de Minesota y alimenta el debate sobre el alcance del poder federal frente a los gobiernos estatales y locales.

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Un juez concluye que las citaciones buscaban presionar a funcionarios demócratas

El juez federal Patrick J. Schiltz determinó que las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia no tenían una justificación legal convincente y que, en cambio, parecían formar parte de un intento de presión política contra funcionarios demócratas.

Según el fallo, el objetivo de las citaciones era obligar a las autoridades estatales y locales a adoptar determinadas acciones relacionadas con el control migratorio.

«El Departamento ha tenido dificultades, sin éxito, para identificar una sola justificación plausible para las citaciones», escribió el juez.

La resolución supone una importante victoria para Walz, Frey y otros funcionarios que habían cuestionado la legalidad de los requerimientos federales.

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La batalla migratoria entre Trump y Minesota sigue escalando

Las citaciones fueron emitidas el pasado 20 de enero, en medio de uno de los momentos más tensos de la relación entre la Casa Blanca y las autoridades de Minesota.

El Departamento de Justicia solicitó acceso a registros migratorios estatales y locales como parte de una investigación impulsada por el Gobierno federal.

La Administración Trump ha mantenido durante este año una ofensiva contra Minesota, acusando a las autoridades estatales de permitir una supuesta red de malversación de fondos federales vinculada a miembros de la comunidad somalí residente en el estado.

Sin embargo, el juez Schiltz consideró que el contexto político resultaba relevante para evaluar las motivaciones detrás de las citaciones.

«Esta campaña se desarrolló en el contexto del historial bien documentado de la administración Trump de utilizar investigaciones criminales para tomar represalias y presionar a los adversarios políticos y personales del presidente», aseguró en su escrito Schilz.

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Las redadas migratorias intensificaron el conflicto político

El enfrentamiento entre Washington y Minesota se ha desarrollado paralelamente al despliegue de una estrategia antimigratoria más agresiva en distintas regiones del país.

Las redadas masivas y las detenciones de migrantes generaron fuertes protestas ciudadanas en Minesota durante los últimos meses.

Las manifestaciones derivaron en episodios de violencia que terminaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales, un hecho que provocó críticas a nivel nacional y profundizó las diferencias entre demócratas y republicanos sobre la política migratoria.

El caso también ha puesto en el centro del debate la relación entre los gobiernos locales y el Ejecutivo federal en materia de inmigración.