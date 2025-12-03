Trump no descarta redadas durante el Mundial 2026

Redadas no descartadas Mundial

Visados bajo seguridad nacional

Exenciones para Haití e Irán

El Gobierno del presidente Donald Trump no descarta llevar a cabo redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

La advertencia llegó por parte de Andrew Giulani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva.

Sus declaraciones se produjeron en una rueda de prensa en Washington, previa al sorteo de los grupos del torneo.

Posibles redadas para el Mundial 2026

El Gobierno de Donald Trump no descarta que se realicen redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial 2026, informó este miércoles el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el evento deportivo, Andrew Giuliani. Foto. Reuters pic.twitter.com/6wWPVbfAB3 — NMás (@nmas) December 3, 2025

Giulani insistió en que el mandatario “no descarta nada que haga más seguro a este país”, según Efe.

Aseguró que la prioridad del Ejecutivo es mantener el orden durante el evento.

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También recalcó que “no se tolerarán alborotadores que amenacen la seguridad”.

Añadió que el Mundial demostrará que “seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano”.