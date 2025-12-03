Trump no descarta redadas durante el Mundial 2026
Publicado el03/12/2025 a las 12:54
- Redadas no descartadas Mundial
- Visados bajo seguridad nacional
- Exenciones para Haití e Irán
El Gobierno del presidente Donald Trump no descarta llevar a cabo redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.
La advertencia llegó por parte de Andrew Giulani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva.
Sus declaraciones se produjeron en una rueda de prensa en Washington, previa al sorteo de los grupos del torneo.
Posibles redadas para el Mundial 2026
El Gobierno de Donald Trump no descarta que se realicen redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial 2026, informó este miércoles el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el evento deportivo, Andrew Giuliani.
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Giulani insistió en que el mandatario “no descarta nada que haga más seguro a este país”, según Efe.
Aseguró que la prioridad del Ejecutivo es mantener el orden durante el evento.
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También recalcó que “no se tolerarán alborotadores que amenacen la seguridad”.
Añadió que el Mundial demostrará que “seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano”.
Seguridad como eje del Mundial
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El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.
Llegará en un contexto dominado por la presidencia de Trump y la preocupación por sus políticas migratorias.
Giulani fue cuestionado sobre la posibilidad de negar visados a aficionados que planeen ingresar al país.
Respondió que “cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional”.
El representante de la Casa Blanca reforzó que la seguridad será el criterio rector para todas las decisiones vinculadas al evento.
Visados y cita garantizada para quienes tengan entradas
Giulani recordó un anuncio reciente de Trump y la FIFA.
Indicó que cualquier persona con una entrada para un partido tiene garantizada una cita con autoridades migratorias para tramitar un visado.
Subrayó que esa medida busca facilitar el flujo de visitantes.
Mencionó que los tiempos de espera para visados se han reducido en países participantes como Argentina, Ecuador o Brasil.
Explicó que ahora esos procesos tardan menos de dos meses.
Añadió que países europeos y Japón cuentan con exención de visado.
Destacó que el objetivo es agilizar los trámites para garantizar una participación amplia.
Exenciones para Haití e Irán
Giulani también habló de los dos países participantes cuyas delegaciones enfrentan restricciones de viaje por orden del Gobierno estadounidense.
Se trata de Haití e Irán, naciones incluidas en una lista de 19 países con prohibición de viaje hacia Estados Unidos.
Afirmó que “parte” de las delegaciones de ambos equipos logró exenciones para ingresar al país.
Detalló que estas autorizaciones permiten su presencia en el torneo.
Sobre los aficionados haitianos e iraníes que busquen asistir como espectadores, Giulani remitió la decisión al Departamento de Estado.
Dijo que esta dependencia es la encargada de otorgar o denegar visados.
La postura oficial deja en claro que cada caso será evaluado bajo criterios estrictos de seguridad nacional.