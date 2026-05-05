Trump frena misión militar en Ormuz a solicitud de Pakistán en medio de tensiones
Trump suspende operativo Ormuz Avances acuerdo con Irán Nueva fase estrategia militar El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión del operativo militar “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz. La decisión se tomó, según explicó, a petición de Pakistán y en medio de avances hacia un posible acuerdo con Irán. El mandatario […]
Publicado el05/05/2026 a las 14:57
- Trump suspende operativo Ormuz
- Avances acuerdo con Irán
- Nueva fase estrategia militar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión del operativo militar “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz.
La decisión se tomó, según explicó, a petición de Pakistán y en medio de avances hacia un posible acuerdo con Irán.
El mandatario indicó que la medida busca evaluar si las negociaciones pueden concretarse.
El estrecho de Ormuz es una ruta clave para el tránsito energético global.
La suspensión del operativo refleja un cambio en la estrategia militar hacia una fase de negociación.
También ocurre tras semanas de tensión y operaciones en la región.
Trump frena operativo por avances con Irán
Segun la agencia EFE, trump comunicó la decisión a través de Truth Social.
Señaló que existe un “considerable progreso hacia un acuerdo” con Teherán.
No ofreció detalles adicionales sobre el contenido de las negociaciones.
El operativo “Proyecto Libertad” había comenzado el 3 de mayo.
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Su objetivo era asegurar militarmente el tránsito de buques en el estrecho.
El presidente aclaró que el bloqueo naval contra Irán seguirá vigente.
La suspensión busca comprobar si el acuerdo puede concretarse y firmarse.
Operaciones en Ormuz enfrentaron ataques y limitaciones
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Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos participaron en la operación.
Durante las misiones, solo lograron asegurar el paso de unos pocos barcos.
En la zona se registraron ataques con pequeñas embarcaciones y drones.
Algunos de estos incidentes fueron atribuidos a Irán por Emiratos Árabes Unidos.
Fuentes militares señalaron que se realizaron maniobras defensivas.
Estas acciones buscaban garantizar la seguridad de los buques mercantes.
La operación estuvo centrada en proteger el tránsito marítimo en una zona de alta tensión.
Nueva fase tras el fin de la ofensiva
Horas antes del anuncio, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó un cambio de etapa.
Indicó que la ofensiva contra Irán iniciada el 28 de febrero ha concluido.
Rubio explicó que se abre una fase con enfoque defensivo.
Esta nueva etapa busca facilitar la navegación en el estrecho de Ormuz.
“La operación ‘Furia Épica’ terminó”, afirmó en la Casa Blanca.
También señaló que esta transición fue comunicada al Congreso.
El cambio de estrategia combina presión militar con intentos de negociación.
La suspensión del operativo se enmarca dentro de este nuevo enfoque.