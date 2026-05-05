Trump suspende operativo Ormuz

Avances acuerdo con Irán

Nueva fase estrategia militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión del operativo militar “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz.

La decisión se tomó, según explicó, a petición de Pakistán y en medio de avances hacia un posible acuerdo con Irán.

El mandatario indicó que la medida busca evaluar si las negociaciones pueden concretarse.

El estrecho de Ormuz es una ruta clave para el tránsito energético global.

La suspensión del operativo refleja un cambio en la estrategia militar hacia una fase de negociación.