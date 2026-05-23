Trump anuncia fase final de negociaciones con Irán sobre Ormuz
Publicado el23/05/2026 a las 12:03
- Trump negocia acuerdo con Irán
- Ormuz podría reabrirse pronto
- EEUU mantiene presión nuclear
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que se están negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con Irán que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz.
Trump hizo el anuncio mediante una publicación en Truth Social.
El mandatario indicó que el acuerdo será anunciado próximamente.
Según explicó, sostuvo conversaciones telefónicas con aliados del golfo Pérsico y con Israel antes de informar sobre el avance de las negociaciones.
En declaraciones telefónicas al portal Axios, Trump aseguró que existe un 50 % de posibilidades de alcanzar un “buen” acuerdo.
Sin embargo, también advirtió que, si las conversaciones fracasan, hará “volar por los aires” a Irán.
El presidente recordó que ambos países acordaron un alto el fuego en abril.
Trump regresa a Washington para seguir negociaciones
Segun la agencia EFE, trump canceló el viernes sus planes de pasar el fin de semana en su campo de golf en Nueva Jersey.
El mandatario regresó a Washington para dar seguimiento directo a las conversaciones con Teherán.
El presidente tiene previsto reunirse este sábado con su equipo de seguridad.
Entre los participantes estarán el vicepresidente JD Vance y miembros del equipo negociador estadounidense.
También asistirán Steve Witkoff y Jared Kushner.
El objetivo del encuentro será evaluar el estado de las negociaciones y definir los próximos pasos.
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Mientras tanto, continúan los esfuerzos diplomáticos internacionales para impulsar un acuerdo.
El jefe del Ejército paquistaní, el general Asim Munir, visitó este sábado Teherán.
Munir actúa como mediador entre Estados Unidos e Irán.
Según los reportes, el viaje busca facilitar el avance de un entendimiento entre ambos gobiernos.
Irán reporta acercamiento de posturas
El Ministerio de Exteriores iraní aseguró que durante la última semana se produjo “un acercamiento de posturas”.
La declaración refleja avances en las conversaciones diplomáticas.
Desde Estados Unidos también se enviaron señales sobre un posible acuerdo cercano.
El secretario de Estado Marco Rubio, de visita oficial en la India, afirmó que podría haber un anuncio “en las próximas horas o días”.
Hasta ahora, ninguna de las partes ha confirmado oficialmente el cierre definitivo del acuerdo.
Las negociaciones continúan enfocadas en varios temas considerados clave.
Programa nuclear y Ormuz siguen en el centro del conflicto
Uno de los principales puntos de discusión sigue siendo el programa nuclear iraní.
Washington exige que Teherán deje de enriquecer uranio.
Estados Unidos considera este tema una condición fundamental para avanzar hacia un acuerdo de paz.
Otro asunto central es la situación del estrecho de Ormuz.
Irán mantiene bloqueado el paso desde el inicio de la guerra.
Además, Teherán busca cobrar un peaje para permitir el tránsito marítimo por la zona.
El estrecho de Ormuz es estratégico para el transporte energético internacional.
Las negociaciones actuales podrían definir si ambas naciones avanzan hacia un acuerdo diplomático o regresan a un escenario de confrontación militar.