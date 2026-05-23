Trump anuncia fase final de negociaciones con Irán sobre Ormuz

Trump negocia acuerdo con Irán

Ormuz podría reabrirse pronto

EEUU mantiene presión nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que se están negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con Irán que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz.

Trump hizo el anuncio mediante una publicación en Truth Social.

El mandatario indicó que el acuerdo será anunciado próximamente.

Según explicó, sostuvo conversaciones telefónicas con aliados del golfo Pérsico y con Israel antes de informar sobre el avance de las negociaciones.

En declaraciones telefónicas al portal Axios, Trump aseguró que existe un 50 % de posibilidades de alcanzar un “buen” acuerdo.

Sin embargo, también advirtió que, si las conversaciones fracasan, hará “volar por los aires” a Irán.

El presidente recordó que ambos países acordaron un alto el fuego en abril.

Trump regresa a Washington para seguir negociaciones



Segun la agencia EFE, trump canceló el viernes sus planes de pasar el fin de semana en su campo de golf en Nueva Jersey.