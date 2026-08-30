Trump amenaza a presentadora tras cuestionar sus victorias

Trump amenaza con denunciar a Kristen Welker ante la FCC por cuestionar sus respaldos electorales, mientras NBC defiende a la periodista.

Trump amenaza con acudir a FCC

NBC respalda a Kristen Welker

Respaldados por Trump también pierden El presidente Donald Trump amenazó con denunciar ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) a Kristen Welker, presentadora de “Meet the Press”, por su cobertura electoral. Trump reaccionó después de que Welker describiera como “mixtos” los resultados obtenidos por candidatos respaldados por el mandatario rumbo a las elecciones de 2026. En Truth Social, Trump destacó las victorias de Darline Graham y Mike Mazzei y sostuvo que sus respaldos alcanzan resultados cercanos al 100% en contiendas legislativas. Donald Trump amenaza a Kristen Welker con denunciarla Trump: Meet the Press host Kristen Welker being REPORTED to FCC over ‘purposeful inaccuracy’ ‘Unfortunately, she is not the only one’ https://t.co/ELug4LnHsf pic.twitter.com/cObyORR8Qt — RT Intl (@RT_on_X) August 30, 2026 Sin embargo, varios candidatos apoyados por Trump han sufrido derrotas recientes en primarias republicanas, un dato que pone bajo escrutinio la efectividad de su influencia electoral. ¿Por qué importa?: Trump escala presión contra medios.

El dato: Varios respaldados perdieron primarias.

El proceso: Trump recurriría a la FCC.

¿Qué pueden hacer?: Comparar resultados electorales completos.

Trump cuestiona a Kristen Welker por sus respaldos electorales Trump promises NBC’s Welker will be reported to FCC ‘for rebuke or punishment’https://t.co/N58XsbIXDn — The Hill (@thehill) August 30, 2026 “Debido a esta inexactitud deliberada, será denunciada ante la FCC para que sea reprendida o sancionada. Lamentablemente, no es la única”, escribió Trump este 30 de agosto. NBC News respondió a USA TODAY defendiendo públicamente a la periodista: “Kristen es una de las mejores en el negocio y la respaldamos”. TE PUEDE INTERESAR: Arrestos de ICE aumentan seis veces y cambia quién es detenido El enfrentamiento surge mientras Trump busca demostrar que conserva una fuerte capacidad para definir candidatos republicanos antes de las elecciones de mitad de mandato. Sus respaldos continúan teniendo peso dentro del Partido Republicano, aunque los resultados recientes muestran excepciones importantes que complican cualquier lectura de éxito prácticamente absoluto.

Las derrotas que ponen a prueba la influencia de Trump Trump Threatens To Report ‘Meet The Press’ Host Kristen Welker To FCChttps://t.co/JYwNqu7ucy pic.twitter.com/4j5mztkjkB — Forbes (@Forbes) August 30, 2026 En Wyoming, Megan Degenfelder, respaldada por Trump y responsable estatal de instrucción pública, perdió las primarias republicanas en su carrera por la gobernación. También sufrió una derrota Cory Mills en Florida, quien buscaba conservar su asiento en la Cámara de Representantes pese al respaldo recibido del presidente. Andy Ogles perdió igualmente su intento de reelección en Tennessee, mientras Mike Lindell quedó fuera de la carrera republicana por la gobernación de Minnesota. Estos resultados explican por qué calificar el desempeño de los candidatos respaldados por Trump exige considerar tanto sus numerosas victorias como las derrotas registradas durante las primarias.