Trump amenaza a Irán

Ataques en estrecho Ormuz

Irán denuncia violación militar

El presidente Donald Trump advirtió este jueves que Estados Unidos podría usar “más fuerza y más violencia” contra Irán si no se concreta un acuerdo próximamente.

La advertencia ocurrió después de un intercambio de ataques en el estrecho de Ormuz que Irán calificó como una violación al alto el fuego decretado unilateralmente por el mandatario republicano.

Pese a los enfrentamientos reportados en la zona, Trump aseguró que el cese de hostilidades “sigue vigente”.

El nuevo cruce de fuego en el estrecho de Ormuz ocurre en medio de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre Washington y Teherán.

La tensión también involucra una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio internacional.