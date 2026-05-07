Trump amenaza con intensificar la fuerza militar contra Irán tras ataques en Ormuz
Trump amenaza a Irán Ataques en estrecho Ormuz Irán denuncia violación militar El presidente Donald Trump advirtió este jueves que Estados Unidos podría usar “más fuerza y más violencia” contra Irán si no se concreta un acuerdo próximamente. La advertencia ocurrió después de un intercambio de ataques en el estrecho de Ormuz que Irán calificó […]
Publicado el07/05/2026 a las 14:58
- Trump amenaza a Irán
- Ataques en estrecho Ormuz
- Irán denuncia violación militar
El presidente Donald Trump advirtió este jueves que Estados Unidos podría usar “más fuerza y más violencia” contra Irán si no se concreta un acuerdo próximamente.
La advertencia ocurrió después de un intercambio de ataques en el estrecho de Ormuz que Irán calificó como una violación al alto el fuego decretado unilateralmente por el mandatario republicano.
Pese a los enfrentamientos reportados en la zona, Trump aseguró que el cese de hostilidades “sigue vigente”.
El nuevo cruce de fuego en el estrecho de Ormuz ocurre en medio de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre Washington y Teherán.
La tensión también involucra una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio internacional.
Trump asegura que el alto el fuego sigue vigente
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que podría utilizar «más… pic.twitter.com/VFsL1CfSFO
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Segun la agencia EFE, durante una entrevista telefónica con la cadena ABC, Donald Trump minimizó los enfrentamientos ocurridos en el estrecho de Ormuz.
El mandatario describió el episodio como “un golpecito de amor” al responder preguntas sobre el intercambio de ataques.
“No, no el alto el fuego continúa. Está vigente”, declaró Trump a la periodista Rachael Scott.
El presidente también afirmó que tres destructores estadounidenses atravesaron el estrecho de Ormuz sin incidentes.
Según explicó, las embarcaciones completaron el tránsito por la vía marítima internacional sin sufrir daños.
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Las declaraciones ocurrieron luego de reportes sobre ataques y respuestas militares entre fuerzas estadounidenses e iraníes.
Trump sostuvo además que sigue considerando posible alcanzar un acuerdo con Teherán.
El día anterior a los ataques registrados este jueves, el mandatario había dicho que veía “muy posible” concretar un acuerdo de paz con Irán.
Estados Unidos afirma haber atacado instalaciones iraníes
Más temprano, el Comando Central de Estados Unidos informó que atacó centros de “mando y control” e instalaciones militares iraníes.
La acción ocurrió después de que fuerzas iraníes lanzaran misiles, drones y embarcaciones rápidas contra destructores estadounidenses.
Según el comunicado oficial, los ataques iraníes estuvieron dirigidos contra el USS Truxtun, el USS Rafael Peralta y el USS Mason.
Las embarcaciones estadounidenses transitaban por el estrecho de Ormuz cuando ocurrió el incidente.
El Comando Central señaló que las fuerzas iraníes utilizaron “múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones”.
También indicó que Estados Unidos “no busca una escalada”.
Sin embargo, aseguró que las fuerzas estadounidenses permanecen preparadas para proteger a su personal en la región.
De acuerdo con Fox News, altos mandos militares confirmaron que los ataques estadounidenses habrían alcanzado zonas iraníes como Qeshm, Bandar Abbas y Bandar Kargan.
Irán denuncia violación del alto el fuego
Irán reaccionó denunciando que Estados Unidos rompió el alto el fuego decretado el pasado 8 de abril.
Según medios estatales iraníes, fuerzas estadounidenses atacaron Bandar Jamir, Sirik y la isla de Qeshm.
El comunicado difundido por la agencia Tasnim señaló que los ataques afectaron a un petrolero iraní y a otra embarcación en el estrecho de Ormuz.
Las autoridades iraníes aseguraron que el Ejército respondió inmediatamente.
Según la versión oficial iraní, las fuerzas militares atacaron embarcaciones estadounidenses en el este del estrecho de Ormuz y cerca del puerto de Chabahar.
El comunicado afirmó que la respuesta provocó “daños significativos”.
Posteriormente, la Guardia Revolucionaria iraní describió la operación como “amplia y precisa”.
También aseguró que utilizó destructores, misiles balísticos y drones con múltiples ojivas durante la respuesta militar.
Los nuevos enfrentamientos ocurren semanas después del alto el fuego anunciado unilateralmente por Donald Trump mientras buscaba avanzar hacia un acuerdo con Teherán.