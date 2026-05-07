Colilargo transmite cepa Andes

Brote afecta crucero MV Hondius

Hantavirus preocupa en Patagonia El colilargo, un pequeño roedor silvestre presente en Chile y el sur de Argentina, es señalado como el principal transmisor de la cepa Andes del hantavirus. Esta variante del virus ha sido relacionada con el brote detectado en el crucero MV Hondius. La cepa Andes es considerada la única variante del hantavirus con capacidad de transmisión entre personas. El brote en el crucero MV Hondius ya deja varios contagios y fallecidos, mientras expertos analizan el comportamiento del virus y la relación con el roedor silvestre. Las autoridades sanitarias continúan investigando dónde ocurrió el contagio inicial de los pasajeros afectados.

El colilargo es el principal reservorio de la cepa Andes Colilargo, el ratón silvestre de Chile y Argentina que transmite la peligrosa cepa Andes del hantavirus. https://t.co/pEmclwxe7Y — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 7, 2026

Segun la agencia EFE, el nombre científico del colilargo es Oligoryzomys longicaudatus. Se trata de un pequeño roedor silvestre de color café claro. El animal pesa menos de 30 gramos y posee orejas pequeñas y ojos grandes.

Su característica más llamativa es su larga cola, que puede medir hasta 14 centímetros, el doble del tamaño de su cuerpo. El académico André Rubio, de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, ha dedicado años al estudio de esta especie. Según explicó a EFE, el colilargo es un roedor nativo y protegido. TE PUEDE INTERESAR: Trump amenaza con intensificar la fuerza militar contra Irán tras ataques en Ormuz También señaló que cumple funciones ecológicas importantes dentro del ecosistema.

Entre ellas, dispersar semillas y servir de alimento para otros animales. La especie habita principalmente en los bosques templados de Chile y el sur argentino. Además, posee hábitos nocturnos y se desplaza mediante saltos debido al tamaño de sus patas traseras. Rubio comparó su movimiento con el de la rata canguro de Norteamérica. Solo una parte de los roedores porta el virus El colilargo es considerado el reservorio natural de la cepa Andes.

Según los estudios realizados en Chile y Argentina, no todos los individuos están infectados. Rubio indicó que normalmente entre el 5 % y el 10 % de los ejemplares portan el virus. La mayoría de los portadores suelen ser machos adultos. La tasa de contagio entre los roedores puede aumentar hasta un 20 % durante fenómenos conocidos como “ratadas”. Ese fenómeno corresponde a aumentos explosivos en la población de estos animales.

El ‘Programa Hantavirus: Ecología y Enfermedad en Chile’ explicó que los colilargos pueden reproducirse entre dos y tres veces al año. Cada camada puede tener entre cuatro y seis crías. El contagio a humanos ocurre mediante la inhalación de partículas virales provenientes de la orina, saliva y principalmente las heces de los roedores infectados. El programa detalló que las heces son negras y tienen forma similar a un grano de arroz. El virus puede causar graves complicaciones cardiorrespiratorias en humanos.

El brote del MV Hondius sigue bajo investigación La Organización Mundial de la Salud considera que las primeras personas que desarrollaron síntomas en el crucero pudieron haberse contagiado en tierra firme. Se trató de un matrimonio holandés que viajó durante cuatro meses por la Patagonia antes de abordar el MV Hondius. Ambos fallecieron posteriormente. Argentina investiga actualmente dónde pudo producirse el contagio. Las autoridades revelaron que la pareja cruzó varias veces hacia territorio chileno.

Sin embargo, Chile descartó que el contagio ocurriera en el país. Según las autoridades chilenas, las fechas de ingreso no coinciden con el periodo de incubación del virus. Chile registra este año 39 casos y 13 fallecidos por hantavirus. Hasta ahora, las autoridades no reportan contagios entre personas dentro del país. Los expertos señalan que la mayoría de los contagios ocurre durante los meses de verano.

Durante esa época, los roedores se acercan más a zonas pobladas debido a la falta de alimento en los bosques. También aumenta la presencia de personas en áreas rurales y campamentos. Rubio advirtió que la intervención humana en ambientes naturales incrementa la exposición a virus. El académico recomendó ventilar siempre cabañas y bodegas rurales. Sin embargo, llamó a mantener la calma y aseguró que el virus dura poco tiempo en ambientes abiertos.