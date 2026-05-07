Canadá pone en aislamiento a personas relacionadas con crucero afectado por hantavirus
Canadá ordena aislamiento preventivo Crucero ligado a hantavirus Tres pasajeros murieron Las autoridades de Canadá informaron que tres personas vinculadas a un crucero afectado por hantavirus permanecen en aislamiento preventivo. Dos de ellas viajaron en la embarcación MV Hondius y fueron enviadas a permanecer en sus hogares mientras son monitoreadas por posibles síntomas. La tercera […]
Publicado el07/05/2026 a las 14:47
- Canadá ordena aislamiento preventivo
- Crucero ligado a hantavirus
- Tres pasajeros murieron
Las autoridades de Canadá informaron que tres personas vinculadas a un crucero afectado por hantavirus permanecen en aislamiento preventivo.
Dos de ellas viajaron en la embarcación MV Hondius y fueron enviadas a permanecer en sus hogares mientras son monitoreadas por posibles síntomas.
La tercera persona no estuvo en el crucero, pero compartió un vuelo con un individuo que presentaba señales de la enfermedad.
El caso ha generado atención internacional debido al brote registrado en el crucero MV Hondius, donde tres pasajeros murieron en relación con el hantavirus.
Las autoridades sanitarias continúan aplicando medidas preventivas mientras la embarcación se dirige a las islas Canarias.
Canadá vigila a personas vinculadas al crucero
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Segun la agencia EFE, las ministras canadienses de Asuntos Exteriores, Anita Anand, y de Salud, Marjorie Michel, dieron a conocer la información este jueves mediante un comunicado.
Las autoridades señalaron que dos personas que viajaron en el crucero permanecen aisladas en sus viviendas.
También indicaron que ambas están siendo observadas para detectar un posible desarrollo de la enfermedad.
Una tercera persona fue puesta en autoaislamiento tras compartir un vuelo con un individuo que mostraba señales relacionadas con el hantavirus.
Sin embargo, las autoridades precisaron que esa persona no es considerada de alto riesgo.
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Según el comunicado, la Organización Mundial de la Salud tampoco la clasifica dentro de una categoría elevada de riesgo.
Las autoridades sanitarias continúan monitoreando la situación mientras mantienen protocolos preventivos activos.
Hasta ahora no se han dado más detalles sobre el estado de salud de las personas aisladas.
Cuatro canadienses siguen a bordo del MV Hondius
Además de los dos ciudadanos que abandonaron el crucero antes de que comenzara el brote epidémico, otros cuatro canadienses permanecen actualmente en la embarcación.
El MV Hondius se encuentra en ruta hacia las islas Canarias, en España.
La ministra Anita Anand afirmó que mantiene contacto con los cuatro ciudadanos canadienses que siguen en el crucero.
También informó que personal consular canadiense viaja hacia las islas Canarias.
El objetivo es supervisar el proceso de desembarque de los pasajeros canadienses.
Las autoridades buscan garantizar que se cumplan todos los protocolos de salud pública durante la llegada de la embarcación.
El crucero partió originalmente desde Ushuaia, en Argentina.
Se espera que llegue a territorio español este fin de semana.
Las autoridades continúan coordinando medidas sanitarias relacionadas con los pasajeros y tripulantes.
El brote dejó tres pasajeros muertos
El brote de hantavirus en el MV Hondius ha sido relacionado con la muerte de tres pasajeros.
Las autoridades no proporcionaron detalles adicionales sobre las víctimas.
El hantavirus es transmitido por roedores.
La enfermedad puede provocar en humanos un síndrome respiratorio agudo.
Las autoridades internacionales continúan siguiendo la evolución del caso mientras el crucero se aproxima a Europa.
La situación también ha puesto atención sobre los protocolos sanitarios aplicados en viajes marítimos internacionales.
Hasta ahora no se han informado nuevos fallecimientos relacionados con el brote.
Canadá mantiene vigilancia sobre las personas vinculadas con el crucero y los contactos identificados por las autoridades sanitarias.
El caso continúa bajo seguimiento mientras el MV Hondius se dirige a las islas Canarias.