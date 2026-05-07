Canadá ordena aislamiento preventivo

Crucero ligado a hantavirus

Tres pasajeros murieron

Las autoridades de Canadá informaron que tres personas vinculadas a un crucero afectado por hantavirus permanecen en aislamiento preventivo.

Dos de ellas viajaron en la embarcación MV Hondius y fueron enviadas a permanecer en sus hogares mientras son monitoreadas por posibles síntomas.

La tercera persona no estuvo en el crucero, pero compartió un vuelo con un individuo que presentaba señales de la enfermedad.

El caso ha generado atención internacional debido al brote registrado en el crucero MV Hondius, donde tres pasajeros murieron en relación con el hantavirus.

Las autoridades sanitarias continúan aplicando medidas preventivas mientras la embarcación se dirige a las islas Canarias.