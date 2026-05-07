Irán responde con misiles

Explosiones sacuden Ormuz

Crece tensión militar regional Las tensiones militares en el estrecho de Ormuz volvieron a escalar este jueves. Medios estatales iraníes informaron sobre enfrentamientos entre fuerzas iraníes y “unidades enemigas”. Según la televisión oficial iraní, las fuerzas iraníes lanzaron misiles contra objetivos en el estrecho. Las unidades atacadas se habrían retirado después del intercambio de fuego. El episodio ocurrió después de que el ejército de Estados Unidos realizara una ofensiva contra un petrolero iraní. La situación aumentó la presión sobre una de las rutas marítimas más sensibles del mundo. Estrecho de Ormuz vuelve a la tensión militar 🇮🇷💥🇺🇸

Un oficial militar informado dijo que, tras el ataque del ejército estadounidense a un petrolero iraní, las unidades enemigas en la región del estrecho de Ormuz fueron bombardeadas por misiles iraníes, lo que les obligó a huir tras sufrir importantes bajas. pic.twitter.com/lDDdwznLl9

— Celina Charrúa 🇺🇾🌱 Patria Grande (@LemaCelina) May 7, 2026 Las detonaciones se registraron en Bandar Abbas y en la isla de Qeshm. Medios vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atribuyeron los hechos a enfrentamientos con fuerzas enemigas. Dos altos funcionarios iraníes dijeron al New York Times que Emiratos Árabes Unidos habría atacado tres objetivos en Qeshm.

Según esas versiones, la acción sería una represalia por un ataque iraní previo contra la ciudad emiratí de Fujairah. Entre los objetivos señalados estuvieron el muelle Bahman, una instalación de construcción naval y una base aérea iraní en Bandar Abbas. La agencia estatal Fars News confirmó daños en las áreas comerciales del muelle Bahman. La agencia Mizan indicó que algunas explosiones en Qeshm fueron provocadas por sistemas de defensa aérea. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum le responde a Trump tras amenaza de intervención en México

Según el reporte, varios drones pequeños fueron derribados durante la operación. Tasnim, medio semioficial cercano al CGRI, informó que dos drones fueron abatidos sobre Bandar Abbas. También aseguró que se realizaron disparos de advertencia contra embarcaciones en el estrecho. Irán lanza advertencias contra Emiratos Árabes Unidos La televisión estatal iraní afirmó que el ejército de Irán disparó misiles contra fuerzas estadunidenses el jueves, después de lo que describió como un ataque contra un petrolero iraní en una isla de Irán en el estrecho de Ormuz. Otros medios iraníes también informaron de las… pic.twitter.com/JXlisYFLIE

— La Jornada (@lajornadaonline) May 7, 2026 Las acusaciones sobre la participación de Emiratos Árabes Unidos todavía no han sido confirmadas oficialmente. Sin embargo, distintos medios iraníes manejaron versiones más contundentes. Tasnim afirmó que la atribución proviene de “algunas fuentes”.

El medio añadió que aún no existe una confirmación oficial del gobierno iraní. Pese a ello, Tasnim advirtió que Emiratos Árabes Unidos “pagará el precio” si se confirma su implicación. La declaración elevó la tensión diplomática en la región. La agencia Mehr News fue más directa. El medio aseguró que Abu Dabi atacó de manera directa el muelle de Qeshm.

Las versiones cruzadas alimentaron la incertidumbre sobre el alcance real de los enfrentamientos. Hasta el momento, no se han reportado balances oficiales de víctimas. El alto el fuego enfrenta nuevas presiones Aunque el alto el fuego con Irán lleva poco más de un mes vigente, los choques militares continúan. Las operaciones en la región no se han detenido completamente. Estados Unidos e Israel han mantenido acciones militares desde el inicio de la guerra contra Irán el 28 de febrero.

El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto estratégico dentro del conflicto. El presidente Donald Trump expresó recientemente su optimismo sobre un posible acuerdo con Teherán. Según el mandatario, existe la posibilidad de alcanzar un entendimiento político próximamente. Sin embargo, los nuevos enfrentamientos reflejan un escenario todavía inestable. La violencia en Ormuz demuestra que las negociaciones continúan enfrentando obstáculos importantes.