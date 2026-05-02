Trump declara fin hostilidades

Congreso cuestiona legalidad conflicto

Tensión persiste con Irán

El presidente Donald Trump informó al Congreso que las “hostilidades” con Irán han terminado, justo cuando se cumple el plazo crítico de 60 días establecido por la ley que regula el uso de la fuerza militar sin autorización legislativa.

Por qué importa: La declaración no solo marca un punto clave en el conflicto con Irán, sino que vuelve a poner en el centro una disputa histórica sobre los límites del poder presidencial frente al Congreso.

Trump asegura que el conflicto ha cesado dentro del plazo legal

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Segun CBS, trump envió cartas a líderes del Congreso afirmando que no ha habido intercambio de disparos entre fuerzas estadounidenses e iraníes desde el 7 de abril de 2026.

Las hostilidades, según el mandatario, comenzaron el 28 de febrero y han cesado oficialmente.

El plazo de 60 días de la Resolución sobre los Poderes de Guerra venció el viernes, tras haber iniciado el conteo con la notificación al Congreso el 2 de marzo.

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La ley permite al presidente iniciar acciones militares sin autorización previa, pero exige terminar las hostilidades dentro de ese periodo o solicitar aprobación legislativa.