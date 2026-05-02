Trump anuncia fin de hostilidades con Irán y desata debate en el Congreso
Trump declara fin hostilidades Congreso cuestiona legalidad conflicto Tensión persiste con Irán El presidente Donald Trump informó al Congreso que las “hostilidades” con Irán han terminado, justo cuando se cumple el plazo crítico de 60 días establecido por la ley que regula el uso de la fuerza militar sin autorización legislativa. Por qué importa: La […]
Publicado el02/05/2026 a las 09:42
- Trump declara fin hostilidades
- Congreso cuestiona legalidad conflicto
- Tensión persiste con Irán
El presidente Donald Trump informó al Congreso que las “hostilidades” con Irán han terminado, justo cuando se cumple el plazo crítico de 60 días establecido por la ley que regula el uso de la fuerza militar sin autorización legislativa.
Por qué importa: La declaración no solo marca un punto clave en el conflicto con Irán, sino que vuelve a poner en el centro una disputa histórica sobre los límites del poder presidencial frente al Congreso.
Trump asegura que el conflicto ha cesado dentro del plazo legal
Ver esta publicación en Instagram
Segun CBS, trump envió cartas a líderes del Congreso afirmando que no ha habido intercambio de disparos entre fuerzas estadounidenses e iraníes desde el 7 de abril de 2026.
Las hostilidades, según el mandatario, comenzaron el 28 de febrero y han cesado oficialmente.
El plazo de 60 días de la Resolución sobre los Poderes de Guerra venció el viernes, tras haber iniciado el conteo con la notificación al Congreso el 2 de marzo.
TE PUEDE INTERESAR: Trump se burla de Sheinbaum y la arremeda en cena privada
La ley permite al presidente iniciar acciones militares sin autorización previa, pero exige terminar las hostilidades dentro de ese periodo o solicitar aprobación legislativa.
La administración sostiene que el alto el fuego negociado a inicios de abril detuvo el conteo legal, argumento que Trump reiteró en su comunicación oficial.
El Congreso cuestiona la interpretación de la ley
Algunos legisladores han rechazado la interpretación de la Casa Blanca sobre la suspensión del plazo.
El senador demócrata Tim Kaine advirtió que el vencimiento del plazo plantea una cuestión legal relevante para la administración.
Kaine señaló preocupaciones constitucionales y legales sobre la forma en que se ha manejado el conflicto.
Mientras tanto, un grupo creciente de republicanos ha sugerido que la administración debería comenzar a reducir la campaña militar.
Otros legisladores trabajan en una posible legislación que autorice el uso de la fuerza contra Irán, lo que evitaría el debate sobre la Resolución de Poderes de Guerra.
El Congreso, aunque tiene la facultad constitucional de declarar la guerra, no ha utilizado con éxito esta ley para detener operaciones militares en el pasado.
Persisten tensiones pese al alto el fuego
Aunque no hay enfrentamientos directos desde abril, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre puertos iraníes.
Además, la administración ha dejado claro que podría reanudar ataques de forma inmediata si lo considera necesario.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que las fuerzas armadas están listas para actuar “con solo pulsar un botón”.
Estados Unidos mantiene más de 50.000 militares desplegados en Oriente Medio, lo que refleja que la situación sigue siendo volátil.
Trump advirtió que la amenaza de Irán continúa siendo significativa para Estados Unidos y sus fuerzas armadas.
El Departamento de Guerra sigue ajustando su despliegue militar en la región para responder a posibles riesgos.
El debate sobre los poderes de guerra no es nuevo.
Administraciones anteriores han interpretado la ley de distintas formas para continuar operaciones militares sin aprobación del Congreso.
Trump defendió esa postura al señalar que muchos presidentes han sobrepasado esas facultades y que la ley nunca se ha respetado plenamente.
El desenlace de esta disputa podría definir el alcance del poder presidencial en futuros conflictos.