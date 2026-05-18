Trump retrasa ataque militar contra Irán tras pedido urgente de aliados árabes
Publicado el18/05/2026 a las 14:45
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que decidió suspender temporalmente un ataque planeado contra Irán previsto para este martes.
El mandatario explicó que tomó la decisión después de recibir solicitudes de varios aliados árabes del golfo Pérsico.
Trump aseguró que Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos pidieron retrasar la ofensiva “dos o tres días” para dar margen a posibles negociaciones.
La declaración fue realizada este lunes durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.
Horas antes, el presidente ya había adelantado la decisión mediante una publicación en Truth Social.
Hasta ahora, Trump no había revelado públicamente que existiera un plan para atacar Irán este martes.
La ofensiva habría significado el fin del alto el fuego vigente desde abril.
“Creen que están muy cerca de lograr un acuerdo”, afirmó Trump sobre sus aliados árabes.
El mandatario señaló que decidió aplazar el ataque “por un tiempo”.
“Con suerte quizás para siempre, pero posiblemente solo por un tiempo”, agregó.
Trump confirmó además que informó de su decisión al gobierno de Israel.
Trump mantiene presión militar sobre Irán
Aunque decidió aplazar la ofensiva, Trump advirtió que Estados Unidos mantiene preparada una posible operación militar.
Segun la agencia EFE, el presidente afirmó haber ordenado a los mandos militares permanecer listos para un ataque “a gran escala” contra Irán.
La advertencia se activaría en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable entre Washington y Teherán.
Trump insistió en que su prioridad es impedir que Irán obtenga un arma nuclear.
Las negociaciones entre ambos países permanecen estancadas desde hace semanas.
Washington y Teherán buscan poner fin al conflicto iniciado en febrero por Estados Unidos e Israel.
El escenario diplomático se complica además por el bloqueo del estrecho de Ormuz.
La situación amenaza con provocar consecuencias económicas de gran escala.
La República Islámica ha rechazado las condiciones planteadas por la Administración Trump sobre el enriquecimiento de uranio.
Este lunes, Irán anunció que presentó una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes.
El domingo, Trump había advertido que a Irán “se le acaba el tiempo”.
El mandatario también amenazó con reanudar la ofensiva militar pausada desde abril.
Trump arremete contra medios y demócratas
En medio de la tensión internacional, Trump lanzó críticas contra medios de comunicación estadounidenses y dirigentes demócratas.
El presidente utilizó su plataforma Truth Social para acusarlos de reaccionar de forma exagerada frente al conflicto con Irán.
Trump afirmó que los medios tienen una visión “distorsionada” de la situación.
Incluso aseguró que, si Teherán se rindiera, algunos titulares presentarían el hecho como una victoria iraní.
El mandatario mencionó directamente a The New York Times, al Wall Street Journal y a CNN.
Al periódico The New York Times lo calificó de “fracasado”.
Sobre CNN, dijo que es una cadena “corrupta e irrelevante”.
Trump también dirigió ataques contra el Partido Demócrata.
“Los tontos demócratas y los medios de comunicación han perdido completamente el rumbo”, escribió.
“¡Se han vuelto completamente locos!”, agregó el presidente estadounidense.
Las declaraciones reflejan el clima de tensión política y diplomática que rodea actualmente la relación entre Washington y Teherán.