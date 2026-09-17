Trump insiste con cheque de $5.000 mientras votantes latinos siguen preocupados por la economía

Donald Trump volvió a prometer un cheque de $5.000 por adulto si los republicanos mantienen el control del Congreso en noviembre.

La propuesta reaparece mientras una encuesta de UnidosUS muestra que el costo de vida y los salarios están entre las principales preocupaciones de votantes latinos.

Por qué importa: el pago supondría un importante alivio para muchos hogares, pero todavía no está aprobado y existen dudas sobre si los ingresos arancelarios alcanzarían para financiarlo.

Trump vuelve a poner los $5.000 sobre la mesa

Durante un mitin en Carolina del Norte, Trump reiteró que entregaría lo que denomina “dividendo Trump” si los republicanos conservan la Cámara de Representantes y el Senado.

El mandatario ya había presentado la propuesta durante la convención republicana en Dallas y vinculó su financiación con el dinero recaudado mediante los aranceles.

Sin embargo, actualmente no existe un cheque aprobado, una fecha de pago ni un proceso para solicitar los $5,000.

Además, concretar el desembolso requeriría la participación del Congreso, que controla el gasto federal. Algunos legisladores republicanos han planteado dudas sobre su costo y financiación.

¿Alcanzaría el dinero recaudado con los aranceles?

La matemática representa uno de los principales obstáculos. Estados Unidos tiene aproximadamente 245 millones de ciudadanos adultos, según datos del Censo citados por FactCheck.org.