Trump insiste con cheque de $5.000 mientras votantes latinos siguen preocupados por la economía
Publicado el17/09/2026 a las 05:37
Donald Trump volvió a prometer un cheque de $5.000 por adulto si los republicanos mantienen el control del Congreso en noviembre.
- La propuesta reaparece mientras una encuesta de UnidosUS muestra que el costo de vida y los salarios están entre las principales preocupaciones de votantes latinos.
Por qué importa: el pago supondría un importante alivio para muchos hogares, pero todavía no está aprobado y existen dudas sobre si los ingresos arancelarios alcanzarían para financiarlo.
Trump vuelve a poner los $5.000 sobre la mesa
Durante un mitin en Carolina del Norte, Trump reiteró que entregaría lo que denomina “dividendo Trump” si los republicanos conservan la Cámara de Representantes y el Senado.
El mandatario ya había presentado la propuesta durante la convención republicana en Dallas y vinculó su financiación con el dinero recaudado mediante los aranceles.
- Sin embargo, actualmente no existe un cheque aprobado, una fecha de pago ni un proceso para solicitar los $5,000.
- Además, concretar el desembolso requeriría la participación del Congreso, que controla el gasto federal. Algunos legisladores republicanos han planteado dudas sobre su costo y financiación.
¿Alcanzaría el dinero recaudado con los aranceles?
La matemática representa uno de los principales obstáculos. Estados Unidos tiene aproximadamente 245 millones de ciudadanos adultos, según datos del Censo citados por FactCheck.org.
- Entregar $5,000 a cada uno elevaría la factura a aproximadamente $1.2 billones, sin considerar otros posibles costos administrativos.
- Los ingresos arancelarios están lejos de esa cifra. Estados Unidos obtuvo $264,000 millones netos por aranceles en 2025, frente a $79,000 millones en 2024.
En 2026, después de considerar devoluciones relacionadas con aranceles invalidados, la recaudación neta alcanzaba unos $64,000 millones hasta julio, según datos del Tesoro citados por FactCheck.org.
Ese análisis calcula que, al ritmo considerado, serían necesarios más de seis años de ingresos arancelarios para cubrir el costo estimado del dividendo.
Además, los aranceles son impuestos cobrados sobre productos importados y pagados inicialmente por importadores estadounidenses. Parte de esos costos puede trasladarse posteriormente a empresas y consumidores.
🚨🇺🇸 | El presidente Donald Trump habló firmemente sobre el premio económico a los adultos estadounidenses:
«Los cheques de $5,000 están en camino… Va a suceder porque la gente lo merece, porque fueron tratados tan mal por los demócratas y por Biden». pic.twitter.com/GNpzKnMsRa
— La Derecha Diario Estados Unidos (@DerechaDiarioUS) September 13, 2026
El bolsillo pesa entre los votantes latinos ¿Será un tema clave en noviembre?
La promesa aparece mientras UnidosUS identifica un “moveable middle” que representa aproximadamente 38% del electorado hispano, integrado por indecisos, independientes y personas que cruzaron líneas partidistas en 2024.
La economía domina sus preocupaciones: 60% menciona el costo de vida, 40% empleos y salarios, 37% atención médica y 27% vivienda.
- Además, 52% considera que las políticas económicas de Trump lo dejarán en peor situación, mientras solo 15% espera encontrarse mejor financieramente el próximo año.
Los datos no demuestran que el cheque busque específicamente atraer a esos votantes, pero muestran el contexto económico en el que surge la propuesta.
Por ahora, los $5,000 siguen siendo una promesa condicionada al resultado electoral. Para llegar a los bolsillos, todavía necesitarían financiación suficiente y autorización del Congreso.