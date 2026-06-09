Trump es abucheado durante himno en Finales de la NBA

El presidente Donald Trump fue recibido con abucheos durante la interpretación del himno nacional en el Juego 3 de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs en Nueva York.

El episodio refleja la tensión política en eventos deportivos de alto perfil y cómo el deporte se convierte en escenario de expresión pública.

Abucheos en pleno himno nacional

El momento quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, donde se escucha una reacción negativa del público presente en el Madison Square Garden mientras sonaba el himno.

Las imágenes, captadas por el usuario Jack Settleman, muestran el ambiente en la arena durante uno de los momentos más solemnes del evento, marcado por los abucheos dirigidos hacia el mandatario.

El hecho ocurrió en medio de un partido clave de las Finales de la NBA, lo que aumentó su visibilidad y repercusión.

Fuerte operativo de seguridad en los alrededores

Otro video muestra un despliegue significativo de seguridad en las inmediaciones del recinto.