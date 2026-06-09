Trump es abucheado durante himno en Finales de la NBA
Publicado el09/06/2026 a las 06:27
El presidente Donald Trump fue recibido con abucheos durante la interpretación del himno nacional en el Juego 3 de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs en Nueva York.
El episodio refleja la tensión política en eventos deportivos de alto perfil y cómo el deporte se convierte en escenario de expresión pública.
Abucheos en pleno himno nacional
El momento quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, donde se escucha una reacción negativa del público presente en el Madison Square Garden mientras sonaba el himno.
Las imágenes, captadas por el usuario Jack Settleman, muestran el ambiente en la arena durante uno de los momentos más solemnes del evento, marcado por los abucheos dirigidos hacia el mandatario.
El hecho ocurrió en medio de un partido clave de las Finales de la NBA, lo que aumentó su visibilidad y repercusión.
Fuerte operativo de seguridad en los alrededores
Otro video muestra un despliegue significativo de seguridad en las inmediaciones del recinto.
De acuerdo con los reportes, hubo cierres de calles y control de accesos, lo que provocó que grupos de personas permanecieran retenidos en zonas cercanas al estadio.
“Trump left an hour ago but the city is still blocked off”, escribió el usuario que difundió el material, evidenciando que las medidas se mantuvieron incluso después de su salida.
Spurs reaccionan y recortan la serie
En lo deportivo, los San Antonio Spurs lograron imponerse 115-111 a los Knicks en el tercer partido de la serie.
Con este resultado, el equipo texano redujo la ventaja de Nueva York a 2-1 en las Finales, manteniendo abierta la disputa por el título.
El encuentro combinó intensidad dentro de la cancha con un ambiente cargado fuera de ella, marcado por la presencia presidencial y la reacción del público.
La serie continuará en Nueva York, con la expectativa de un ambiente igual de intenso tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Quién es Tim Payne, la sorpresa viral del Mundial 2026