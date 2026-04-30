Trump rechaza chaleco antibalas

Seguridad tras reciente tiroteo

Prioriza apariencia sobre protección

El presidente Donald Trump volvió a referirse a su seguridad personal en medio de recientes incidentes.

Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval el 30 de abril, abordó la posibilidad de usar un chaleco antibalas.

El mandatario dejó claro que su negativa no está relacionada con la seguridad.

Las declaraciones surgen en un contexto de amenazas y eventos recientes que han reactivado el debate sobre su protección personal.

Trump descarta protección por apariencia física

♬ original sound – cbsnews @cbsnews “I don’t know if I can handle looking 20 pounds heavier,” President Trump joked when asked about potentially wearing a bulletproof vest after facing multiple assassination attempts. He says he hasn’t asked about it and told reporters in the Oval Office on Thursday that he doesn’t think about whether it will happen again. «If I did, I wouldn’t be effective,» Trump said. #trump



Segun informa USATODAY, el presidente afirmó que ha considerado el uso de un chaleco antibalas.