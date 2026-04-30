Trump descarta usar chaleco antibalas pese a riesgos de seguridad
Trump rechaza chaleco antibalas Seguridad tras reciente tiroteo Prioriza apariencia sobre protección El presidente Donald Trump volvió a referirse a su seguridad personal en medio de recientes incidentes. Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval el 30 de abril, abordó la posibilidad de usar un chaleco antibalas. El mandatario dejó claro que su […]
Publicado el30/04/2026 a las 15:40
- Trump rechaza chaleco antibalas
- Seguridad tras reciente tiroteo
- Prioriza apariencia sobre protección
El presidente Donald Trump volvió a referirse a su seguridad personal en medio de recientes incidentes.
Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval el 30 de abril, abordó la posibilidad de usar un chaleco antibalas.
El mandatario dejó claro que su negativa no está relacionada con la seguridad.
Las declaraciones surgen en un contexto de amenazas y eventos recientes que han reactivado el debate sobre su protección personal.
Trump descarta protección por apariencia física
@cbsnews “I don’t know if I can handle looking 20 pounds heavier,” President Trump joked when asked about potentially wearing a bulletproof vest after facing multiple assassination attempts. He says he hasn’t asked about it and told reporters in the Oval Office on Thursday that he doesn’t think about whether it will happen again. «If I did, I wouldn’t be effective,» Trump said. #trump ♬ original sound – cbsnews
Segun informa USATODAY, el presidente afirmó que ha considerado el uso de un chaleco antibalas.
Sin embargo, explicó que su decisión está influida por factores estéticos.
“No sé si podré soportar verme 20 libras más gordo”, dijo a los periodistas.
Con esa respuesta, dejó claro que su preocupación principal es cómo se vería.
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La declaración generó atención al tratarse de un tema de seguridad.
El comentario se dio sin que el mandatario profundizara en riesgos específicos.
El tema resurgió tras un incidente reciente relacionado con su protección.
Incidente en hotel reaviva debate de seguridad
El 25 de abril ocurrió un tiroteo en el hotel Hilton.
El hecho se produjo durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
Según un documento judicial presentado el 29 de abril, un hombre disparó una escopeta.
El sospechoso fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años.
Es residente de Torrance, California.
De acuerdo con la fiscalía, disparó hacia unas escaleras que conducían al salón de baile.
El individuo fue detenido tras el incidente.
El episodio llevó a revisar posibles medidas adicionales de seguridad.
Peter Doocy, corresponsal sénior de Fox News, señaló que el chaleco antibalas fue considerado.
Indicó que forma parte de varias “mejoras importantes en materia de seguridad”.
Estas evaluaciones se dieron tras el último incidente.
Historial de amenazas y episodios de riesgo
Trump ha enfrentado múltiples situaciones de riesgo desde 2016.
Durante su primera campaña presidencial se registraron incidentes de seguridad.
Entre ellos, eventos en Nevada y Ohio.
En esos casos, las fuerzas del orden intervinieron ante individuos armados o altercados.
Las amenazas han continuado en años posteriores.
Durante la campaña presidencial de 2024, se investigaron nuevos incidentes.
Uno ocurrió mientras jugaba golf en su club en West Palm Beach, Florida.
Otro se relaciona con el intento de asesinato en Butler, Pensilvania.
Estos antecedentes han mantenido el foco en su seguridad personal.
A pesar de ello, Trump ha mostrado resistencia a ciertas medidas.
El uso de un chaleco antibalas se mantiene como una opción evaluada pero no adoptada.
El debate sigue abierto en torno a las decisiones de protección del mandatario.