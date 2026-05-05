EE.UU. y México pactan medidas para fortalecer el transporte aéreo bilateral
Acuerdo aéreo bilateral EE.UU. México AIFA reconocido en sistema Mejoran transporte y conectividad Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo para reforzar el transporte aéreo entre ambos países. El pacto incluye medidas para mejorar la conectividad y garantizar condiciones más equilibradas. Además, la Administración estadounidense reconoció al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte de […]
Publicado el05/05/2026 a las 16:29
- Acuerdo aéreo bilateral EE.UU. México
- AIFA reconocido en sistema
- Mejoran transporte y conectividad
Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo para reforzar el transporte aéreo entre ambos países.
El pacto incluye medidas para mejorar la conectividad y garantizar condiciones más equilibradas.
Además, la Administración estadounidense reconoció al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte de la oferta aeroportuaria de la zona metropolitana.
El transporte aéreo es clave para el flujo de personas y mercancías entre ambos países.
El acuerdo busca resolver tensiones previas en el sector.
También abre la puerta a una mayor integración operativa entre aeropuertos.
Acuerdo impulsa mercado aéreo competitivo
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Segun la agencia EFE, el anuncio fue realizado mediante un comunicado conjunto.
Participaron las secretarías de Relaciones Exteriores y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México.
También intervino el Departamento de Transporte de Estados Unidos.
Ambas partes acordaron implementar medidas dentro del acuerdo bilateral vigente.
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Se estableció además un diálogo continuo para dar seguimiento a los avances.
México reafirmó su compromiso con un mercado aéreo competitivo.
El objetivo es facilitar el libre flujo de pasajeros y mercancías.
Todo esto bajo un marco regulatorio claro y alineado con mejores prácticas internacionales.
AIFA gana reconocimiento en sistema aeroportuario
El acuerdo reconoce el impulso del AIFA dentro de la oferta metropolitana.
Se plantea su inclusión en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015.
Esto refuerza su papel dentro del sistema aeroportuario del Valle de México.
También se establecieron condiciones para la operación de carga aérea.
Estas medidas buscan garantizar acceso equitativo a la infraestructura.
Incluyen tanto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como al AIFA.
El objetivo es ampliar opciones operativas y fortalecer la conectividad logística.
Ambos aeropuertos son considerados clave para la región.
Grupo bilateral supervisará implementación
El acuerdo contempla la creación de un grupo de trabajo bilateral.
Este equipo estará integrado por funcionarios de ambos países.
Su función será dar seguimiento técnico a los compromisos.
También evaluará las medidas regulatorias vigentes en Estados Unidos.
El grupo podrá incorporar aportaciones de la industria.
Esto incluye la participación de aerolíneas mexicanas y estadounidenses.
El contexto del acuerdo incluye tensiones recientes.
En octubre de 2025, el Departamento de Transporte de EE.UU. revocó 13 rutas a aerolíneas mexicanas.
La medida respondió a acusaciones sobre restricciones a la competencia.
Se señaló la reasignación de slots en el AICM y el AIFA.
Estas acciones habrían favorecido a compañías locales.
El nuevo acuerdo busca atender estos puntos y mejorar la relación bilateral en materia aérea.