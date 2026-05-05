Acuerdo aéreo bilateral EE.UU. México

AIFA reconocido en sistema

Mejoran transporte y conectividad

Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo para reforzar el transporte aéreo entre ambos países.

El pacto incluye medidas para mejorar la conectividad y garantizar condiciones más equilibradas.

Además, la Administración estadounidense reconoció al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte de la oferta aeroportuaria de la zona metropolitana.

El transporte aéreo es clave para el flujo de personas y mercancías entre ambos países.

El acuerdo busca resolver tensiones previas en el sector.