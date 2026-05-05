Explosión en fábrica de fuegos artificiales en China deja decenas de muertos y heridos
Explosión deja 26 muertos Fábrica fuegos en China Decenas de heridos reportados Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China dejó al menos 26 muertos y 61 heridos. El incidente ocurrió el lunes por la tarde en una planta ubicada en Changsha, en la provincia de Hunan. Las autoridades continúan […]
Publicado el05/05/2026 a las 15:21
- Explosión deja 26 muertos
- Fábrica fuegos en China
- Decenas de heridos reportados
Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China dejó al menos 26 muertos y 61 heridos.
El incidente ocurrió el lunes por la tarde en una planta ubicada en Changsha, en la provincia de Hunan.
Las autoridades continúan con la verificación de víctimas mientras avanzan las investigaciones.
El accidente refleja los riesgos asociados a la industria de fuegos artificiales en una región clave de producción.
También ha activado operativos de emergencia y medidas de seguridad a gran escala.
El caso ocurre en un contexto reciente de incidentes similares en el país.
Rescate masivo tras explosión en planta de Changsha
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Segun CBS, la explosión ocurrió en una planta operada por Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co.
La instalación se encuentra en Liuyang, un importante centro de producción de fuegos artificiales.
Las autoridades desplegaron cerca de 500 rescatistas en la zona.
El alcalde de Changsha, Chen Bozhang, informó que las labores de búsqueda y rescate han concluido en gran medida.
Sin embargo, la identificación de víctimas sigue en proceso.
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Las autoridades evacuaron a residentes cercanos por el riesgo generado por almacenes de pólvora negra.
También se reportó la presencia de una densa columna de humo en el área afectada.
Las imágenes aéreas mostraron instalaciones derrumbadas o dañadas.
Investigación en curso y detención del responsable
At least 26 dead, 61 injured in EXPLOSION at Huasheng fireworks plant in Liuyang, China — Xinhua News Agency
Rescue efforts are still under way. Chinese President Xi Jinping has ordered an INVESTIGATION https://t.co/vyMGxM2Kmk pic.twitter.com/oyQmyImHDD
— RT (@RT_com) May 5, 2026
Las autoridades han iniciado una investigación para determinar la causa de la explosión.
La policía detuvo al responsable de la empresa, según reportes oficiales.
El presidente Xi Jinping pidió intensificar los esfuerzos de rescate.
También exigió que se investigue el incidente con rapidez y se determinen responsabilidades.
Ordenó además reforzar los controles de seguridad en sectores clave.
Durante las operaciones, los rescatistas implementaron medidas preventivas.
Entre ellas, la pulverización y humidificación para reducir riesgos.
Asimismo, se utilizaron tres robots para apoyar las tareas de búsqueda.
Liuyang, epicentro histórico de fuegos artificiales
Liuyang es reconocida por su tradición en la producción de fuegos artificiales.
Se trata de una región con una larga historia en esta industria.
Según Guinness World Records, el origen documentado de los fuegos artificiales se remonta a esta zona.
Se atribuye a Li Tian, un monje de la dinastía Tang.
El uso de pólvora en bambú dio origen a los primeros petardos.
Estos eran utilizados tradicionalmente durante celebraciones de Año Nuevo.
En febrero, China reportó dos explosiones mortales en tiendas de fuegos artificiales.
Estos incidentes ocurrieron durante el periodo del Año Nuevo Lunar.
El nuevo accidente refuerza las preocupaciones sobre la seguridad en este sector.