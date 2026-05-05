Explosión deja 26 muertos

Fábrica fuegos en China

Decenas de heridos reportados

Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China dejó al menos 26 muertos y 61 heridos.

El incidente ocurrió el lunes por la tarde en una planta ubicada en Changsha, en la provincia de Hunan.

Las autoridades continúan con la verificación de víctimas mientras avanzan las investigaciones.

El accidente refleja los riesgos asociados a la industria de fuegos artificiales en una región clave de producción.

También ha activado operativos de emergencia y medidas de seguridad a gran escala.