EE.UU. propone resolución ONU

Ormuz sigue bloqueado Irán

Tensión global por navegación

Estados Unidos presentó una nueva resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU para defender la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

La iniciativa surge un mes después de que China y Rusia vetaran un texto previo sobre el mismo tema.

El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, este martes.

El estrecho de Ormuz es una vía clave para el comercio global y el suministro energético.

El bloqueo atribuido a Irán ha generado tensiones internacionales.