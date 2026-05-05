EE.UU. presenta nueva resolución en la ONU para proteger tránsito marítimo en Ormuz
EE.UU. propone resolución ONU Ormuz sigue bloqueado Irán Tensión global por navegación Estados Unidos presentó una nueva resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU para defender la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. La iniciativa surge un mes después de que China y Rusia vetaran un texto previo sobre el mismo […]
Publicado el05/05/2026 a las 15:53
- EE.UU. propone resolución ONU
- Ormuz sigue bloqueado Irán
- Tensión global por navegación
Estados Unidos presentó una nueva resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU para defender la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.
La iniciativa surge un mes después de que China y Rusia vetaran un texto previo sobre el mismo tema.
El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, este martes.
El estrecho de Ormuz es una vía clave para el comercio global y el suministro energético.
El bloqueo atribuido a Irán ha generado tensiones internacionales.
La resolución busca respaldo global en un contexto de desacuerdos entre potencias.
Propuesta exige frenar acciones de Irán
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Segun la agencia EFE, la iniciativa fue presentada junto a Baréin, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar.
El texto exige a Irán el cese de ataques contra embarcaciones.
También solicita detener el uso de minas marinas en la zona.
Otro punto central es el fin del cobro de peajes en la vía.
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Rubio indicó que la resolución podría someterse a votación en los próximos días.
Estados Unidos espera apoyo tanto del Consejo de Seguridad como de otros copatrocinadores.
China ocupa actualmente la presidencia del órgano.
Antecedentes de veto y tensión diplomática
A principios de abril, varios países árabes presentaron una resolución similar.
El texto pedía coordinación internacional para garantizar la seguridad en el estrecho.
También exigía a Irán detener ataques contra buques comerciales.
Sin embargo, China y Rusia vetaron la propuesta.
Ambos países consideraron que el texto no era “objetivo”.
Además, lo calificaron de “cortoplacista”.
Este antecedente marca el contexto de la nueva iniciativa impulsada por Washington.
EE.UU. acusa a Irán de afectar economía global
Rubio aseguró que la nueva resolución incluye medidas adicionales.
Entre ellas, exige que Irán revele la ubicación de minas marinas.
También pide cooperación para retirarlas.
El documento respalda el establecimiento de un corredor humanitario.
El secretario de Estado acusó a Irán de afectar la economía global.
Señaló que el país mantiene el cierre del estrecho.
También criticó amenazas contra embarcaciones que transitan por la zona.
Mencionó el uso de minas como un riesgo para la navegación.
Asimismo, cuestionó el intento de cobrar peajes en esta vía estratégica.
Rubio afirmó que estas acciones ponen en riesgo una de las rutas marítimas más importantes del mundo.
La resolución busca responder a este escenario con respaldo internacional.