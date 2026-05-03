Tornados y granizo en EEUU

Riesgo de inundaciones

Amenaza por vientos destructivos El inicio de mayo llega con una advertencia clara para el centro de Estados Unidos. Las tormentas severas vuelven a intensificarse tras un abril marcado por episodios extremos. El Medio Oeste y el Sur encaran varios días de inestabilidad que podrían impactar a millones de personas. Los riesgos incluyen vientos dañinos, granizo de gran tamaño, tornados e inundaciones repentinas. Las mismas regiones que sufrieron recientemente vuelven a ubicarse bajo amenaza. Missouri, Iowa, Illinois, Oklahoma y Texas figuran entre los estados en vigilancia. En el último mes se registraron más de 260 tornados en el centro del país. La mayor concentración se produjo en el Medio Oeste, dejando daños significativos. Abril dejó cicatrices profundas Las tormentas recientes no solo trajeron lluvia. Granizo del tamaño de pelotas de golf y ráfagas intensas arrasaron comunidades enteras.

Las consecuencias incluyeron viviendas destruidas y estructuras colapsadas. Familias completas fueron desplazadas tras perder sus hogares. TE PUEDE INTERESAR: Incendios forestales fuera de control en el sureste de EEUU: evacuaciones, humo tóxico y temor por lo que viene También se reportaron personas heridas y al menos dos fallecidos. El recuerdo de esos eventos mantiene a las autoridades en máxima alerta. Ahora, el patrón atmosférico vuelve a organizarse de forma peligrosa. Un nuevo sistema comienza a desplazarse por el Medio Oeste. Primera ronda de tormentas en desarrollo Desde el domingo, una perturbación más débil avanza por la región. Lo hace por delante de una zona de baja presión más amplia ubicada sobre el sur de Canadá.

Durante la tarde y noche podrían desarrollarse tormentas en el norte de Missouri. El sureste de Iowa y el centro de Illinois también se encuentran bajo riesgo. El nivel de amenaza inicial es moderado, pero suficiente para provocar granizo y vientos fuertes. Sin embargo, algunos modelos sugieren que la intensidad podría limitarse parcialmente. Esa posible limitación implicaría tormentas más aisladas. Aun así, el escenario sigue siendo monitoreado con cautela. El frente frío acelera la amenaza El lunes, una vaguada en niveles altos continuará moviéndose hacia el este. Chubascos y tormentas se extenderán por el Alto Medio Oeste y el valle de Ohio. Un frente frío se expandirá hacia las llanuras centrales. El aumento del gradiente de presión favorecerá el desarrollo de vientos intensos.

Las ráfagas podrían sentirse desde las Grandes Llanuras del Sur hasta el valle de Ohio. El sistema comenzará a desacelerarse y fortalecerse hacia el martes. Si el frente se estanca, varias oleadas de humedad circularán sobre la misma zona. Esto incrementa el riesgo de lluvias persistentes. Centro-sur bajo vigilancia por tormentas severas A partir del martes, el foco principal se trasladará al centro-sur del país. Una baja presión más profunda se consolidará sobre las Grandes Llanuras. La combinación de humedad del Golfo y una corriente en chorro en fortalecimiento será clave. Oklahoma, Arkansas y la región de Ark-La-Tex podrían experimentar tormentas intensas. Se mantiene la posibilidad de granizo grande, vientos dañinos y tornados. El nivel de riesgo aumenta para martes y miércoles.