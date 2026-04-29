Tornado genera alerta en Texas

Imponen toque de queda

Daños y heridos reportados

Un potente tornado azotó la ciudad de Mineral Wells, en el norte de Texas, provocando daños estructurales significativos y dejando personas heridas tras su paso.

Las autoridades locales confirmaron que, ante la magnitud del impacto, se declaró el estado de desastre mientras continúan las labores de emergencia.

El fenómeno se registró la tarde del martes, después de una jornada marcada por condiciones meteorológicas severas en la región.

Equipos de rescate y seguridad permanecen desplegados en las zonas afectadas para evaluar daños y garantizar la protección de los residentes.

Toque de queda en zonas afectadas

Como medida preventiva, la ciudad impuso un toque de queda en las áreas con mayores afectaciones hasta las 6 de la mañana del miércoles.