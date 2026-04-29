Tornado golpea Mineral Wells y deja destrucción: declaran desastre y toque de queda
Tornado genera alerta en Texas Imponen toque de queda Daños y heridos reportados Un potente tornado azotó la ciudad de Mineral Wells, en el norte de Texas, provocando daños estructurales significativos y dejando personas heridas tras su paso. Las autoridades locales confirmaron que, ante la magnitud del impacto, se declaró el estado de desastre mientras […]
Publicado el29/04/2026 a las 15:44
- Tornado genera alerta en Texas
- Imponen toque de queda
- Daños y heridos reportados
Un potente tornado azotó la ciudad de Mineral Wells, en el norte de Texas, provocando daños estructurales significativos y dejando personas heridas tras su paso.
Las autoridades locales confirmaron que, ante la magnitud del impacto, se declaró el estado de desastre mientras continúan las labores de emergencia.
El fenómeno se registró la tarde del martes, después de una jornada marcada por condiciones meteorológicas severas en la región.
Equipos de rescate y seguridad permanecen desplegados en las zonas afectadas para evaluar daños y garantizar la protección de los residentes.
Toque de queda en zonas afectadas
Como medida preventiva, la ciudad impuso un toque de queda en las áreas con mayores afectaciones hasta las 6 de la mañana del miércoles.
Posteriormente, se estableció un toque de queda nocturno de 8 de la noche a 6 de la mañana hasta nuevo aviso.
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La decisión busca facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar riesgos adicionales por escombros o estructuras inestables.
Las autoridades pidieron a la población limitar desplazamientos, especialmente en el noreste de Mineral Wells, a lo largo de la autopista 180.
🚨🇺🇸 BREAKING: A tornado just devastated Mineral Wells, Texas
Structures destroyed. Multiple injuries reported.
People rushed to hospitals
The storm is now moving southeast toward FORT WORTH at 25 mph
Pray for North Texas.pic.twitter.com/0FgyYEOmMr
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 29, 2026
Alerta y confirmación del tornado
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tornado para el sur del condado de Parker a las 17:11 horas.
La advertencia señalaba un tornado confirmado y detectado por radar que avanzaba hacia Mineral Wells.
Minutos antes, a las 17:10, se confirmó la presencia del fenómeno cerca de la autopista 180, desplazándose a 25 millas por hora.
El organismo ahora realizará una evaluación detallada para determinar la intensidad oficial del tornado.
TORNADO AFTERMATH 🌪️: A powerful tornado tore through Mineral Wells, Texas, causing structural damage and injuring at least two people. FOX Weather Meteorologist @RobertRayWx is reporting the ground truth, detailing how residents are handling the aftermath.#texas #tornado… pic.twitter.com/qmN6ImJywm
— FOX Weather (@foxweather) April 29, 2026
Daños estructurales y heridos
El tornado impactó áreas cercanas al corredor metropolitano de Dallas-Fort Worth, destruyendo edificios y dispersando escombros.
Autoridades locales informaron que dos personas fueron hospitalizadas, mientras otras recibieron atención en el lugar por lesiones menores.
Imágenes difundidas muestran almacenes con daños severos y múltiples estructuras consideradas pérdida total.
En redes sociales, funcionarios municipales reiteraron el llamado a permanecer en casa y permitir que los servicios de emergencia continúen con la evaluación y recuperación, en medio de una temporada de tormentas que ya ha dejado víctimas en otras zonas de Texas, según ‘Fox Weather‘.
¡Increíble! 😱
Dos tornados formándose uno al lado del otro ahora mismo en Texas.
La fuerza de la naturaleza es aterradora.
¡Manténganse a salvo todos por allá! 🌪️🌪️
#Texas #Tornado #WeatherWatch pic.twitter.com/ZledlgVPUM
— News Day Mundo (@NewsDayMundo) April 27, 2026