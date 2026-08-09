Eclipse solar del 12 de agosto: estos estados de EE.UU. podrán verlo

Millones de personas en Estados Unidos tendrán la oportunidad de observar parcialmente el eclipse solar del próximo miércoles 12 de agosto de 2026, aunque la magnitud del fenómeno dependerá considerablemente de la ubicación.

Aunque la totalidad solo será visible desde determinadas regiones del hemisferio norte, varias zonas de Estados Unidos podrán apreciar cómo la Luna cubre una parte del disco solar.

De acuerdo con la NASA, el fenómeno podrá observarse desde Alaska hasta Carolina del Norte y también será visible en Washington, D.C.

¿En qué estados de EE.UU. se verá mejor el eclipse?

Alaska será el estado estadounidense con las mejores condiciones para observar el fenómeno.

En Fairbanks, la Luna llegará a cubrir aproximadamente el 37% del Sol. El eclipse comenzará alrededor de las 7:37 a.m., alcanzará su punto máximo a las 8:27 a.m. y finalizará cerca de las 9:18 a.m.

Anchorage tendrá una cobertura aproximada del 28%. Allí podrá observarse entre las 7:36 y las 9:09 a.m., con el máximo previsto para las 8:21 a.m.

En Juneau, la cobertura será cercana al 17%, comenzando alrededor de las 7:41 a.m. y terminando a las 9:08 a.m. Su punto máximo llegará aproximadamente a las 8:24 a.m.

Maine y Boston también tendrán buena visibilidad