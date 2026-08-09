Eclipse solar del 12 de agosto: estos estados de EE.UU. podrán verlo
Publicado el09/08/2026 a las 16:55
Millones de personas en Estados Unidos tendrán la oportunidad de observar parcialmente el eclipse solar del próximo miércoles 12 de agosto de 2026, aunque la magnitud del fenómeno dependerá considerablemente de la ubicación.
Aunque la totalidad solo será visible desde determinadas regiones del hemisferio norte, varias zonas de Estados Unidos podrán apreciar cómo la Luna cubre una parte del disco solar.
De acuerdo con la NASA, el fenómeno podrá observarse desde Alaska hasta Carolina del Norte y también será visible en Washington, D.C.
¿En qué estados de EE.UU. se verá mejor el eclipse?
Alaska será el estado estadounidense con las mejores condiciones para observar el fenómeno.
En Fairbanks, la Luna llegará a cubrir aproximadamente el 37% del Sol. El eclipse comenzará alrededor de las 7:37 a.m., alcanzará su punto máximo a las 8:27 a.m. y finalizará cerca de las 9:18 a.m.
Anchorage tendrá una cobertura aproximada del 28%. Allí podrá observarse entre las 7:36 y las 9:09 a.m., con el máximo previsto para las 8:21 a.m.
En Juneau, la cobertura será cercana al 17%, comenzando alrededor de las 7:41 a.m. y terminando a las 9:08 a.m. Su punto máximo llegará aproximadamente a las 8:24 a.m.
Maine y Boston también tendrán buena visibilidad
En el noreste de Estados Unidos, Bangor, Maine, será una de las ciudades con mayor cobertura fuera de Alaska.
La Luna cubrirá aproximadamente el 24% del Sol y el fenómeno podrá observarse entre las 12:54 y las 2:49 p.m., alcanzando su máximo alrededor de la 1:53 p.m.
Portland, Maine, tendrá cerca de un 19% de cobertura, mientras que en Boston, Massachusetts, llegará aproximadamente al 16%.
En Boston, el eclipse comenzará alrededor de la 1:01 p.m., alcanzará su máximo a la 1:55 p.m. y finalizará aproximadamente a las 2:46 p.m.
Nueva York, Filadelfia y Washington también podrán observarlo
La cobertura disminuirá progresivamente en otras ciudades del país.
Nueva York tendrá aproximadamente un 9% de cobertura y podrá observar el fenómeno entre la 1:07 y las 2:38 p.m.
En Filadelfia será cercana al 7%, con el eclipse desarrollándose aproximadamente entre la 1:11 y las 2:35 p.m.
Washington, D.C., tendrá alrededor de un 4% de cobertura entre la 1:17 y las 2:27 p.m., mientras que Detroit registrará aproximadamente un 3%, con su punto máximo alrededor de la 1:36 p.m.
¿Cómo observar de forma segura el eclipse solar?
La NASA recuerda que durante un eclipse parcial nunca es seguro mirar directamente al Sol sin protección ocular especializada.
Los espectadores deben utilizar gafas certificadas para eclipses o visores solares adecuados. Los lentes de sol convencionales, independientemente de qué tan oscuros sean, no ofrecen la protección necesaria.
También pueden utilizarse métodos indirectos de observación, como un proyector estenopeico, que permite seguir el eclipse sin mirar directamente al Sol.
La protección será especialmente importante en Estados Unidos porque el eclipse será parcial durante todo el evento, por lo que no habrá un momento en el que resulte seguro quitarse las gafas especiales para observar directamente el Sol.
¿Dónde será total el eclipse?
Mientras Estados Unidos observará una versión parcial, la totalidad podrá experimentarse desde determinadas regiones ubicadas cerca de la trayectoria central del eclipse.
Para los estadounidenses, Alaska ofrecerá algunas de las mejores condiciones, aunque millones de personas en otras partes del país también tendrán la oportunidad de mirar hacia el cielo y disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de 2026.
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