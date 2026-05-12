Tormentas avanzan en EEUU

Riesgo de granizo severo

Tormentas avanzan al noreste Una serie de sistemas atmosféricos pondrá en alerta a gran parte del este, el Medio Oeste y las Montañas Rocosas durante esta semana. Los pronósticos anticipan múltiples rondas de tormentas eléctricas, algunas con potencial de provocar daños significativos. Aunque una sola tormenta puede generar impactos locales importantes, las condiciones actuales favorecen episodios repetidos. Los principales riesgos incluyen descargas eléctricas frecuentes, ráfagas intensas de viento y, en casos aislados, tornados breves. Florida y el Medio Oeste bajo vigilancia En Florida, donde mayo suele atraer a residentes y turistas a actividades al aire libre, las tormentas podrían alterar planes en playas y campos de golf.

Las áreas central y oriental de la península enfrentarán lluvias intensas y ráfagas que podrían alcanzar hasta 120 km/h. TE PUEDE INTERESAR: Alerta por Hantavirus en crucero: Todo lo que debes saber del virus mortal y cómo protegerte Además, las condiciones también amenazan la navegación recreativa, con cambios repentinos en el viento y visibilidad reducida. Mientras tanto, a más de mil kilómetros al noroeste, el Medio Oeste verá el fortalecimiento de tormentas a lo largo de un frente activo. Riesgo de granizo y vientos dañinos Ciudades como Chicago, Milwaukee y San Luis podrían registrar granizo y ráfagas severas durante la noche del martes.

Los modelos proyectan vientos con potencial de alcanzar los 75 mph, capaces de causar daños en techos y árboles. El miércoles, el avance de un frente frío incrementará la inestabilidad desde Ohio hasta el oeste de Nueva York. Ese mismo sistema se extenderá hacia Virginia Occidental, Maryland occidental, Virginia y parte del este de Kentucky. El noreste y las Rocosas en alerta En el noreste, las ráfagas localizadas podrían convertirse en la principal amenaza, con velocidades cercanas a 112 km/h. Algunas tormentas podrían producir granizo pequeño, pero suficiente para afectar vehículos y cultivos.

A casi 2.400 kilómetros al oeste, el norte de las Montañas Rocosas enfrentará vientos aún más intensos. Regiones de Montana, Idaho, Wyoming y Utah podrían experimentar ráfagas de hasta 85 mph, con riesgo de cortes eléctricos. Vientos secos y tormentas de fin de semana En varias zonas del oeste, los vientos más fuertes podrían presentarse incluso sin tormentas visibles ni lluvias. Estas ráfagas secas, más extensas que la actividad eléctrica, aumentan el riesgo de caída de árboles y vuelcos de vehículos pesados. Hacia el jueves y viernes, nuevos sistemas podrían formarse desde las Grandes Llanuras centrales hasta el Medio Oeste.