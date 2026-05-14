Riesgo de tornados fuertes

NOAA emite alerta severa

Millones bajo amenaza climática El patrón meteorológico conocido como bloqueo Omega comienza a debilitarse en Estados Unidos, según Fox Weather. Esto está permitiendo la formación de nuevas tormentas severas en las Grandes Llanuras y el Medio Oeste durante el fin de semana. Tras varios días de calor intenso en el centro del país, el sistema de alta presión empezará a perder fuerza. Tormentas severas amenazan las Grandes Llanuras SEVERE WEATHER HQ ⚡️: A multi-day severe weather threat is beginning today in Central U.S. and is expected to last through Tuesday. Damaging hail, strong winds and a possible tornado are possible throughout several days. Stick with FOX Weather for all the latest: pic.twitter.com/Ox957bWb3x — FOX Weather (@foxweather) May 14, 2026

Ese cambio abrirá paso a varios sistemas de tormentas que recorrerán más de 1.600 kilómetros. Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre varias regiones con riesgo de tiempo severo. Kansas figura entre las zonas más afectadas por las previsiones meteorológicas. Kansas y Texas bajo vigilancia por tormentas severas La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) mantiene un riesgo de tormentas severas de nivel 2 sobre 5 para el centro de Kansas.

La ciudad de Wichita está incluida dentro de esa área de vigilancia. La primera ronda de tormentas comenzó el jueves por la tarde. Las tormentas avanzaron desde las Montañas Rocosas hacia las Grandes Llanuras. TE PUEDE INTERESAR: NOAA alerta por un fenómeno de El Niño “muy fuerte” que podría cambiar la temporada de huracanes 2026 Los meteorólogos esperan que una baja presión se forme cerca del oeste de Kansas.

También se prevé una línea seca que se extenderá hasta Texas. La combinación de humedad y temperaturas récord está aumentando la inestabilidad atmosférica. Una zona de alta presión está impulsando humedad del Golfo de México hacia el norte. Ese ambiente favorece la formación de tormentas eléctricas severas durante las tardes. El riesgo de nivel 1 sobre 5 se extiende desde el extremo norte de Texas hasta Missouri.

Las autoridades advierten que las tormentas podrían fortalecerse rápidamente. Millones de personas enfrentan riesgo por granizo y tornados Casi siete millones de personas se encuentran bajo amenaza por estas tormentas. Se esperan ráfagas de viento dañinas superiores a los 120 kilómetros por hora. También podría registrarse granizo de más de cinco centímetros de diámetro. El fenómeno meteorológico podría prolongarse durante varios días.

El sistema continuará desplazándose desde las Montañas Rocosas hacia las Grandes Llanuras hasta el sábado. Para ese día, se prevé que un frente frío avance hacia el valle de Misuri. La amenaza de nivel 2 sobre 5 abarcará desde el norte de Texas hasta partes de Nebraska, Iowa y Misuri. Los pronósticos indican que las supercélulas podrían consolidarse durante la noche del sábado. Las supercélulas son tormentas eléctricas organizadas y de gran intensidad.

Este tipo de tormenta suele generar fenómenos severos como granizo, vientos extremos y tornados. Los meteorólogos no descartan la posibilidad de uno o dos tornados fuertes. También se pronostica granizo de hasta 7,6 centímetros. Riesgo de inundaciones aumenta hacia el domingo Las lluvias intensas podrían generar inundaciones repentinas en algunas zonas. El riesgo afecta principalmente al norte de Missouri y partes de Iowa.

Las autoridades mantienen vigilancia hasta el sábado debido a las precipitaciones acumuladas. A partir del domingo, el panorama meteorológico volverá a cambiar. Una potente vaguada comenzará a instalarse sobre el oeste de Estados Unidos. Al mismo tiempo, una zona de baja presión se intensificará gradualmente. Ese sistema provocará el avance de un nuevo frente frío.