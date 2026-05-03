Tormentas aisladas en EEUU

Calor domina el país

Temperaturas sobre promedio

Un giro marcado en las condiciones atmosféricas está dejando atrás el frío persistente en buena parte de Estados Unidos. El país comienza a experimentar un patrón más cálido y estable, típico de la primavera avanzada.

El cambio no significa estabilidad absoluta, pero sí una tendencia más templada y seca en amplias zonas.

Mientras algunos estados disfrutan de jornadas agradables, otros aún enfrentan lluvias y tormentas aisladas.

La transición climática se siente especialmente en regiones centrales, donde el ascenso térmico ha sido notorio. En contraste, sectores del noreste continúan bajo la influencia de humedad y nubosidad variable.

El noreste resiste mientras el sureste se estabiliza

En el noreste, la presencia de humedad mantendrá chubascos dispersos durante la tarde. Las temperaturas allí siguen siendo más frescas, especialmente en el norte de Nueva Inglaterra.