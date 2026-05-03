¿Primavera engañosa? Tormentas aisladas amenazan varias regiones de EEUU
Tormentas aisladas en EEUU Calor domina el país Temperaturas sobre promedio Un giro marcado en las condiciones atmosféricas está dejando atrás el frío persistente en buena parte de Estados Unidos. El país comienza a experimentar un patrón más cálido y estable, típico de la primavera avanzada. El cambio no significa estabilidad absoluta, pero sí una […]
Publicado el03/05/2026 a las 06:46
- Tormentas aisladas en EEUU
- Calor domina el país
- Temperaturas sobre promedio
Un giro marcado en las condiciones atmosféricas está dejando atrás el frío persistente en buena parte de Estados Unidos. El país comienza a experimentar un patrón más cálido y estable, típico de la primavera avanzada.
El cambio no significa estabilidad absoluta, pero sí una tendencia más templada y seca en amplias zonas.
Mientras algunos estados disfrutan de jornadas agradables, otros aún enfrentan lluvias y tormentas aisladas.
La transición climática se siente especialmente en regiones centrales, donde el ascenso térmico ha sido notorio. En contraste, sectores del noreste continúan bajo la influencia de humedad y nubosidad variable.
El noreste resiste mientras el sureste se estabiliza
En el noreste, la presencia de humedad mantendrá chubascos dispersos durante la tarde. Las temperaturas allí siguen siendo más frescas, especialmente en el norte de Nueva Inglaterra.
El sureste, en cambio, muestra un panorama más seco hasta las Carolinas. Florida permanece inestable debido al paso de un frente frío que provoca lluvias y tormentas eléctricas dispersas.
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Las condiciones cálidas dominan el sur profundo, con máximas que oscilan entre los 24 y 29 grados Celsius. En el valle inferior del Misisipi y Texas, el ambiente resulta más propio de finales de primavera que de comienzos de temporada.
En la región del Atlántico Medio, el termómetro se mueve entre los 60 y 70 grados Fahrenheit. El contraste térmico con el noreste marca una clara división regional.
Sistemas desde Canadá alteran el norte del país
Un sistema proveniente de Canadá impacta a las Grandes Llanuras del norte y al Alto Medio Oeste. Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota y Wisconsin registran lluvias dispersas.
También el norte de Michigan y sectores cercanos a los Grandes Lagos experimentan precipitaciones intermitentes. Existe potencial para tormentas eléctricas aisladas debido a cierta inestabilidad atmosférica.
En el sur y el medio oeste inferior podrían desarrollarse tormentas dispersas. Las principales amenazas asociadas serían ráfagas intensas de viento y granizo pequeño.
Aunque la extensión de estas tormentas aún genera incertidumbre, el monitoreo continúa. Las condiciones pueden variar rápidamente según evolucione la inestabilidad.
Oeste caluroso y contrastes extremos en el desierto
Las Montañas Rocosas interiores y el suroeste registran chubascos aislados. Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona y Nevada figuran entre las áreas con mayor actividad.
El norte de California, incluida la Sierra Nevada, recibe lluvias con posibles acumulaciones intensas en zonas elevadas. Más al norte, partes de las Rocosas del norte también presentan precipitaciones dispersas.
El noroeste del Pacífico se mantiene mayormente seco, con temperaturas templadas. Además, el centro y sur de California disfrutan de condiciones primaverales cálidas y estables.
En el suroeste desértico se concentran las temperaturas más altas del país. Mientas que en Arizona y el sur de California los valores superan los 90 grados Fahrenheit, consolidando un arranque de primavera más caluroso de lo habitual, señaló ‘Weatherbug‘.