Tormenta tropical: guía clave para proteger tu vida antes, durante y después del impacto

Guía clave ante una tormenta tropical

Prepara kit de emergencia

Sigue órdenes oficiales

Cada año, antes del inicio oficial de la temporada —que comienza el 15 de mayo en el Pacífico Norte y el 1 de junio en el Atlántico y el Caribe, y concluye el 30 de noviembre— las autoridades insisten en la importancia de planificar con tiempo.

Las tormentas y huracanes no solo golpean zonas costeras; sus efectos pueden sentirse a cientos de kilómetros tierra adentro, por lo que toda familia debe diseñar un plan de emergencia claro y compartido.

Ese plan debe incluir números de contacto visibles en casa y guardados en el celular, rutas de evacuación previamente identificadas y la ubicación de refugios cercanos en caso de que se ordene abandonar la vivienda.

También es fundamental preparar un kit con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas con baterías adicionales, documentos importantes y artículos personales, así como prever opciones seguras para mascotas en caso de evacuación.

Entender alertas y abastecerse a tiempo

Saber distinguir entre una vigilancia y una alerta de huracán puede marcar la diferencia entre actuar con anticipación o reaccionar tarde ante el peligro.

Una vigilancia implica la posibilidad de condiciones severas en las siguientes 48 horas, mientras que una alerta significa que se esperan vientos huracanados en aproximadamente 36 horas, lo que exige acciones inmediatas.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta sanitaria en Nueva York: retiran cuajadas sabor crema agria por posible Salmonella

Ante cualquiera de estos avisos, se recomienda reunir suministros suficientes para varios días, ya que el suministro de agua y electricidad puede interrumpirse y las carreteras quedar bloqueadas o inundadas.

Abastecerse con anticipación reduce la necesidad de desplazamientos de último momento y permite concentrarse en proteger a la familia en vez de buscar provisiones cuando las condiciones ya son adversas.