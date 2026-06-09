Tormenta tropical: guía clave para proteger tu vida antes, durante y después del impacto
Publicado el09/06/2026 a las 11:30
- Guía clave ante una tormenta tropical
- Prepara kit de emergencia
- Sigue órdenes oficiales
Cada año, antes del inicio oficial de la temporada —que comienza el 15 de mayo en el Pacífico Norte y el 1 de junio en el Atlántico y el Caribe, y concluye el 30 de noviembre— las autoridades insisten en la importancia de planificar con tiempo.
Las tormentas y huracanes no solo golpean zonas costeras; sus efectos pueden sentirse a cientos de kilómetros tierra adentro, por lo que toda familia debe diseñar un plan de emergencia claro y compartido.
Ese plan debe incluir números de contacto visibles en casa y guardados en el celular, rutas de evacuación previamente identificadas y la ubicación de refugios cercanos en caso de que se ordene abandonar la vivienda.
También es fundamental preparar un kit con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas con baterías adicionales, documentos importantes y artículos personales, así como prever opciones seguras para mascotas en caso de evacuación.
Entender alertas y abastecerse a tiempo
Saber distinguir entre una vigilancia y una alerta de huracán puede marcar la diferencia entre actuar con anticipación o reaccionar tarde ante el peligro.
Una vigilancia implica la posibilidad de condiciones severas en las siguientes 48 horas, mientras que una alerta significa que se esperan vientos huracanados en aproximadamente 36 horas, lo que exige acciones inmediatas.
TE PUEDE INTERESAR: Alerta sanitaria en Nueva York: retiran cuajadas sabor crema agria por posible Salmonella
Ante cualquiera de estos avisos, se recomienda reunir suministros suficientes para varios días, ya que el suministro de agua y electricidad puede interrumpirse y las carreteras quedar bloqueadas o inundadas.
Abastecerse con anticipación reduce la necesidad de desplazamientos de último momento y permite concentrarse en proteger a la familia en vez de buscar provisiones cuando las condiciones ya son adversas.
Cómo asegurar la vivienda y el vehículo
Antes de que la tormenta llegue, el entorno del hogar debe quedar libre de objetos que puedan convertirse en proyectiles por efecto del viento, como muebles de jardín, bicicletas o tanques de gas.
Las ventanas y puertas deben protegerse con contraventanas o paneles de madera, y si existe riesgo de inundación o cables caídos, es prudente desconectar la electricidad para evitar accidentes.
Llenar recipientes con agua potable y revisar la batería del detector de monóxido de carbono son pasos esenciales, especialmente si se planea usar generadores o fuentes alternativas de energía.
El vehículo también requiere preparación: tanque lleno de gasolina, kit de emergencia a bordo y, de ser posible, estacionarlo en un lugar cubierto para reducir daños.
Evacuar o permanecer en casa: decisiones críticas
Cuando las autoridades ordenan evacuar, la recomendación es clara: no ignorar la instrucción, incluso si la vivienda parece resistente, ya que la prioridad es la seguridad personal.
En caso de evacuación, se debe llevar únicamente lo indispensable —identificación, medicamentos, teléfono y efectivo—, desconectar servicios básicos si hay tiempo y seguir rutas oficiales, evitando conducir por zonas inundadas.
Si la orden es permanecer en casa, el kit de emergencia debe estar a la mano y todos deben mantenerse informados a través de radio, televisión o medios digitales confiables.
Durante la tormenta es vital alejarse de ventanas y no salir aunque el viento parezca calmarse, ya que puede tratarse del paso temporal del ojo del fenómeno y las condiciones podrían empeorar rápidamente.
La preparación no termina cuando el viento cesa; revisar daños con precaución, evitar cables caídos y seguir las indicaciones oficiales son pasos esenciales para reducir riesgos tras el paso de la tormenta y facilitar una recuperación segura, señaló el sitio de los ‘CDC‘.