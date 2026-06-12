Más de 200 personas fueron llevadas a albergues tras las fuertes lluvias provocadas por Cristina

Más de 200 evacuados

Inundaciones afectan escuelas

Continúa alerta por lluvias

La influencia de la tormenta tropical Cristina, degradada ya a depresión tropical, ha provocado inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en viviendas y escuelas, además de obligar a cientos de personas a trasladarse a albergues en distintos puntos de El Salvador.

Más de 200 personas permanecen en albergues

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Segun EFE, las autoridades salvadoreñas informaron que 225 personas han sido trasladadas a refugios temporales como medida preventiva.

Según el director de Protección Civil, Luis Amaya, actualmente funcionan 11 albergues en diferentes zonas del país.

Entre las personas evacuadas se encuentran 106 adultos y 119 menores de edad.

Amaya aseguró que las familias cuentan con los recursos necesarios para permanecer seguras mientras continúan las condiciones adversas.

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El funcionario también pidió a la población colaborar con las autoridades y no resistirse a las evacuaciones cuando habiten en zonas identificadas como vulnerables.

La medida forma parte de las acciones preventivas adoptadas ante las lluvias asociadas al sistema meteorológico.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas relacionadas con los efectos de Cristina.

Sin embargo, los organismos de emergencia mantienen vigilancia constante en las áreas con mayores riesgos.