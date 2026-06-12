Más de 200 personas fueron llevadas a albergues tras las fuertes lluvias provocadas por Cristina
Publicado el11/06/2026 a las 16:42
- Más de 200 evacuados
- Inundaciones afectan escuelas
- Continúa alerta por lluvias
La influencia de la tormenta tropical Cristina, degradada ya a depresión tropical, ha provocado inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en viviendas y escuelas, además de obligar a cientos de personas a trasladarse a albergues en distintos puntos de El Salvador.
Más de 200 personas permanecen en albergues
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Segun EFE, las autoridades salvadoreñas informaron que 225 personas han sido trasladadas a refugios temporales como medida preventiva.
Según el director de Protección Civil, Luis Amaya, actualmente funcionan 11 albergues en diferentes zonas del país.
Entre las personas evacuadas se encuentran 106 adultos y 119 menores de edad.
Amaya aseguró que las familias cuentan con los recursos necesarios para permanecer seguras mientras continúan las condiciones adversas.
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El funcionario también pidió a la población colaborar con las autoridades y no resistirse a las evacuaciones cuando habiten en zonas identificadas como vulnerables.
La medida forma parte de las acciones preventivas adoptadas ante las lluvias asociadas al sistema meteorológico.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas relacionadas con los efectos de Cristina.
Sin embargo, los organismos de emergencia mantienen vigilancia constante en las áreas con mayores riesgos.
Las lluvias provocan daños en viviendas y escuelas
Las precipitaciones registradas durante los últimos días han generado múltiples afectaciones en diferentes regiones del país.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que se contabilizan 126 árboles caídos.
Además, se han reportado 23 deslizamientos de tierra.
Las autoridades también registran 88 vías obstruidas por diferentes incidentes relacionados con las lluvias.
Entre las afectaciones se incluyen desbordamientos de ríos e inundaciones urbanas.
Rodríguez señaló que 126 viviendas resultaron anegadas por el agua.
Los daños también alcanzaron al sistema educativo.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, informó que 41 escuelas públicas presentan inundaciones.
Ante la situación, el Ministerio de Educación suspendió las clases desde el martes en escuelas públicas, colegios privados y universidades.
Las autoridades prevén que las actividades académicas puedan reanudarse el viernes.
No obstante, la decisión final dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas.
Autoridades mantienen alerta por nuevas lluvias
📌 #ElObservatorioInforma | Los remanentes de Cristina continúan generando lluvias con características de temporal en el país. 🌧️
Esta tarde y noche, las lluvias más intensas se esperan en la zona central y occidental, especialmente en San Salvador, La Libertad, Sonsonate,… pic.twitter.com/XewSI2IoQ6
— Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) June 11, 2026
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, confirmó que Cristina se degradó a depresión tropical.
A pesar de ello, advirtió que el país seguirá experimentando lluvias durante la tarde y noche del jueves.
López señaló que continúan existiendo amenazas por inundaciones y deslizamientos de tierra.
Por esa razón, recomendó vigilancia especial en las zonas donde las precipitaciones han sido constantes durante los últimos días.
Desde el lunes, Protección Civil mantiene una alerta naranja en todo el territorio nacional.
La medida busca fortalecer la preparación de las instituciones y de la población ante posibles emergencias.
Las comunidades rurales figuran entre las más vulnerables durante este tipo de fenómenos.
Muchas viviendas están construidas con barro, láminas y plástico, lo que incrementa los riesgos frente a lluvias intensas.
Los deslizamientos de tierra y las inundaciones por desbordamiento de ríos representan algunas de las principales amenazas para estas poblaciones.
El Salvador ha enfrentado históricamente fuertes impactos durante la temporada lluviosa.
Entre los eventos más recordados se encuentran el huracán Mitch en 1998, que dejó alrededor de 240 fallecidos, y las lluvias registradas en noviembre de 2009, que causaron cerca de 200 muertes.
Las autoridades salvadoreñas mantendrán el monitoreo de las lluvias y evaluarán si es necesario prolongar las medidas preventivas mientras persistan las condiciones asociadas a la depresión tropical Cristina.